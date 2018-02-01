Есть возможность оценить свою готовность к предпринимательству

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Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".

По словам специалистов Нарвского бюро Кассы по безработице, курс по предпринимательству дает человеку возможность довести свою бизнес-идею до готового бизнес-плана.

Юлия Кантемирова, ведущий консультант Нарвского бюро Кассы по безработице:

- Возможность пройти курсы по предпринимательству есть у всех, кто зарегистрирован в Кассе по безработице в качестве безработного. Если человеку сложно самостоятельно оценить свою готовность к предпринимательству, то в этом случае мы можем рекомендовать ему посетить карьерного консультанта или групповые карьерные консультации для более обстоятельного обсуждения не только возможностей, но и рисков предпринимательской деятельности. В этих встречах по приглашению карьерного консультанта также принимает участие специалист Ида-Вируского центра предпринимательства IVEK Станислав Пирк.

Инга Пильдер, руководитель Нарвского бюро Кассы по безработице: Начинающие предприниматели знают, что сегодня максимальная сумма пособия на начало предпринимательской деятельности от Кассы по безработице. составляет 4474 евро.

Курс по предпринимательству длится 160 академических часов, то есть около двух месяцев; занятия проходят, как правило, 3-4 дня в неделю по 4-5 часов. И еще неделя дается на доработку написанного за это время бизнес-плана. Цель курса по предпринимательству — на основании собственной бизнес-идеи подготовить и составить с помощью специалистов реальный бизнес-план. По окончании курсов каждый участник должен защитить свой бизнес-план и представить его для ходатайства о пособии на начало предпринимательства. Защита бизнес-плана — это, можно сказать, экзамен по окончанию пройденного курса, его завершающий этап. На защите присутствуют преподаватели курсов, специалисты Нарвского бюро, а также могут приехать и специалисты из отдела по предпринимательству центральной конторы Кассы по безработице. Не каждый, кто закончил курсы по предпринимательству, все же рискует идти дальше — ходатайствовать о получении пособия и открывать свою фирму. Но все же большинство людей поступают именно так. Ходатайство можно подать как самостоятельно через портал самообслуживания, так и с помощью консультанта в Нарвском бюро.

Бизнес-план оценивается специалистами отдела по предпринимательству в Таллинне в течение 30 дней. В случае положительного решения сумма пособия, о которой ходатайствовал человек, переводится на указанный им счет. В случае отрицательного решения бизнес-план можно подать повторно, учитывая данные специалистами рекомендации и комментарии.

Со второго полугодия в помощь тем, кто задумывается о собственном деле, планируется организовать курс «Введение в предпринимательство» длительностью 40 часов. Данное обучение позволит людям составить представление об экономической и предпринимательской среде Эстонии, даст начальные знания о ведении предпринимательской деятельности. Это поможет избежать ситуации, когда человек искренне заявляет о своем желании стать предпринимателем, с энтузиазмом начинает ходить на занятия и вдруг в середине пути обнаруживает, что ошибся, чего-то не учел, чего-то недопонял... Потеряно время, ресурсы, эмоции. Курс «Введение в предпринимательство» даст возможность предметно изучить азы предпринимательства, обсудить все его плюсы и минусы и обстоятельно взвесить: создавать свою фирму или все же искать себе рабочее место и быть наемным работником.

Карьерные консультации, курсы по предпринимательству проходят непосредственно в аудиториях Нарвского бюро Кассы по безработице, которое находится по адресу Кересе,3/Космонауди, 4

NB! После получения пособия на начало предпринимательства со стороны Кассы по безработице статус безработного закрывается. Однако получивший это пособие имеет право получать ряд услуг от Кассы по безработице:

*Возмещение расходов на менторскую помощь

*Возмещение расходов на индивидуальную консультацию

*Возмещение расходов на обучение.

Подробнее об этом см.: ЗДЕСЬ



Более подробно об услуге Пособие на начало предпринимательства: ЗДЕСЬ

Материал подготовила Светлана Зайцеа

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