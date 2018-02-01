Проект "Важно знать"БЛИЦ-ОПРОС Собирались ли вы открыть свое дело?
Дата публикации: Сегодня, 16:19 Просмотрено: 41
Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".
Посещала ли вас когда-нибудь идея заняться собственным бизнесом??
Анастасия:
- Да! Более того, эту идею я вынашивала на протяжении последних четырех лет и сейчас как раз этим и занимаюсь - готовлюсь открыть собственную фирму. Закончила курсы по предпринимательству, организованные Кассой по безработице, написала бизнес-план, который хочу отправить консультантам, и очень надеюсь, что смогу получить пособие на начало предпринимательской деятельности. Подробно описывать вам свою бизнес-идею не буду, но скажу, что она связана с дизайном одежды, модой, интернетом. Мое образование (я закончила факультет живописи академии Браэра в Милане), навыки шитья, а теперь вот и приобретенные знания в области малого предпринимательства, вселяют в меня оптимизм.
Евгений:
- Посещала, когда был помоложе. Предположим, открыть фирму с узкой спортивной специализацией (я человек спорта, мне это ближе и понятней), например, шлифовка лыж. Это востребовано, но наши местные лыжники вынуждены пользоваться услугами таллиннских компаний, поскольку у нас ничего подобного нет. Вопрос, конечно, в том, насколько была бы жизнеспособна компания с таким узким профилем и именно в нашем небольшом городе. Сейчас же, в мои 67 лет, думаю, говорить об открытии своего собственного дела уже поздно, нет времени для разбега.
- Посещала, когда был помоложе. Предположим, открыть фирму с узкой спортивной специализацией (я человек спорта, мне это ближе и понятней), например, шлифовка лыж. Это востребовано, но наши местные лыжники вынуждены пользоваться услугами таллиннских компаний, поскольку у нас ничего подобного нет. Вопрос, конечно, в том, насколько была бы жизнеспособна компания с таким узким профилем и именно в нашем небольшом городе. Сейчас же, в мои 67 лет, думаю, говорить об открытии своего собственного дела уже поздно, нет времени для разбега.
Ирина:
- Да. Более того, идеи посещали и продолжают посещать, так как на самом деле это же прекрасно — создать самому себе рабочее место и ни от кого не зависеть! Думаю, каждый человек в сфере своей деятельности либо увлечений способен увидеть, где можно было бы заработать. Но всегда останавливает страх, что не справишься, потерпишь фиаско. Сложно начинать и потому, что нет опыта в сфере предпринимательства. А это очень важно. Думаю, тем, у кого друзья или близкие родственники занимаются собственным бизнесом, легче решиться стать предпринимателем.
- Да. Более того, идеи посещали и продолжают посещать, так как на самом деле это же прекрасно — создать самому себе рабочее место и ни от кого не зависеть! Думаю, каждый человек в сфере своей деятельности либо увлечений способен увидеть, где можно было бы заработать. Но всегда останавливает страх, что не справишься, потерпишь фиаско. Сложно начинать и потому, что нет опыта в сфере предпринимательства. А это очень важно. Думаю, тем, у кого друзья или близкие родственники занимаются собственным бизнесом, легче решиться стать предпринимателем.
Опрос провела Светлана Зайцева
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