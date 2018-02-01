Как получить стартовое пособие

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Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".

Юлия Эйгирд, заместитель руководителя отдела по пособию на начало предпринимательства Кассы по безработице.

- Расскажите, пожалуйста, для кого и для чего предназначена такая услуга Кассы по безработице, как стартовое пособие на начало деятельности начинающего предпринимателя?

- В Кассе по безработице о пособии на начало предпринимательской деятельности могут ходатайствовать зарегистрированные безработные, а также зарегистрированные соискатели работы пенсионного возраста, которые не работают и получают пенсию по старости, и соискатели работы с уведомлением о сокращении. Пособие на начало предпринимательства является денежной помощью, цель которой мотивировать и поддержать начало предпринимательской деятельности. Максимальная сумма пособия на данный момент составляет 4474 евро. Пособие выдаётся в первую очередь для необходимых инвестиций, без которых начать предпринимательскую деятельность было бы невозможно.

- Каковы обязательные условия для получения стартового пособия от Кассы по безработице?

- Для того чтобы ходатайствовать о пособии на начало предпринимательства, у человека должно быть пройдено обучение предпринимательству или иметься прикладное либо высшее экономическое образование, или опыт ведения бизнеса. Если вышеназванные условия не выполнены, то у безработного есть возможность до подачи ходатайства пройти курсы предпринимательства. Данное обучение возможно пройти и через Кассу по безработице.

- Сумма пособия одна и та же во всех городах и регионах Эстонии, для всех сфер бизнеса?

- Да, 4474 евро - для всех городов и уездов Эстонии и для всех сфер бизнеса.

- Сколько раз можно получать это пособие?

- Пособие на начало предпринимательства выдаётся частному лицу и имеет некоторые ограничения. Так, например, пособие не выдаётся лицу, которое в течение трёх лет, предшествующих подачи заявления, получило пособие на начало предпринимательства на основании условий действующего Закона об услугах и пособиях рынка труда.

- Это пособие получает один человек или несколько, если бизнес-план, к примеру, пишется для фирмы, в которой два человека?

- Ходатайствовать о пособии могут и несколько лиц для реализации одного бизнес-плана. В таком случае всё ходатайствующие лица должны соответствовать приведённым ранее условиям, которые предъявляются к ходатайствующим о пособии. Максимальная сумма пособия на данный момент составляет 4474 евро для каждого ходатайствующего лица.

- Кто оценивает бизнес-план?

- Бизнес-план анализируется и оценивается специалистами отдела Кассы по безработице по пособию на начало предпринимательства в Таллинне. Заявление рассматривается до 30 рабочих дней со дня предоставления заявления о пособии. От количества недочётов и их объёма зависит то, свяжутся ли в ходе рассмотрения бизнес-плана с ходатайствующим о пособии для выяснения дополнительных обстоятельств. В этом случае следует учитывать, что срок рассмотрения заявления может увеличиться.

В случае позитивного решения пособие выплачивается в течение 10 рабочих дней.

В случае негативного решения остаётся возможность устранить недостатки и подать заявление ещё раз.

- Каким критериям должен отвечать бизнес-план, чтобы начинающий предприниматель мог получить пособие?

- Бизнес-план должен отражать исчерпывающую информацию о запланированной деятельности, описывать все основные аспекты будущего предприятия и рынка, содержать анализ рисков, с которыми предприятие может столкнуться, а также способы решения выявленных проблем. Пример формы бизнес-плана и руководство по написанию есть на сайте Кассы по безработице. Бизнес-планы предоставляются как правило на эстонском языке. Если бизнес-план был составлен на другом языке (например, на русском), то у Кассы по безработице остаётся право попросить предоставить бизнес-план на эстонском.

- Дайте, пожалуйста, пошаговую инструкцию по процедуре подачи бизнес-плана.

- У каждого зарегистрированного безработного есть консультант, к которому он обращается в Кассе по безработице. Если человек в ходе поиска работы решает заняться предпринимательством и начинает к этому готовиться, то при необходимости консультант может направить безработного на курсы предпринимательства.

Для ходатайства о пособии необходимо предоставить:

• заявление;

• бизнес-план;

• финансовые прогнозы, желательно в формате Excel;

• резюме (CV);

• копии документов, которые подтверждают прохождение обучения, наличие образования или предпринимательского опыта.

Документы предпочтительно подать дигитально через портал самообслуживания e-töötukassa.

- На что можно использовать пособие? Есть ли какие-то ограничения?

- Ограничения по пособию на начало предпринимательства определены действующими правовыми актами. Так, например, пособие не дается:

• для расширения или начала предпринимательской деятельности существующего предприятия;

• для вступления в пайщики или акционеры существующего предприятия;

• лицу, в отношении которого действует запрет на коммерческую деятельность;

• лицу, у которого есть задолженность по налогам перед государством или перед местным самоуправлением;

• лицу, в отношении которого в исполнительном производстве находится дело о взыскании задолженности по алиментам;

• лицу, бизнес-план которого является слишком рискованным;

• лицу, которому принадлежит или за 6 месяцев до подачи заявления принадлежало более 50 процентов существующего коммерческого товарищества или часть полного (täisühing) или коммандитного (usaldusühing) товарищества;

• лицу, которое на момент подачи заявления или в течение 6 предшествующих месяцев до этого было зарегистрировано как предприниматель физическое лицо;

• лицу, которое в течение трёх лет, предшествующих подачи заявления, получило пособие на начало предпринимательства на основании действующего закона;

• для деятельности в сфере, которая противоречит общественным интересам.

А также:

• на покупку транспортного средства предприятием, занимающимся перевозкой грузов на условиях аренды или за плату;

• для деятельности, которая связана только с экспортом в государства-члены ЕС и третьи государства, точнее, которая непосредственно связана с количеством экспортируемого, созданием и работой сети сбыта или с иными текущими расходами, вытекающими из экспортной деятельности;

• для сделок, в которых с одной стороны выступает получатель пособия и с другой стороны лица, связанные с получателем пособия;

• также для взноса уставного капитала, покупки земли и недвижимости, покупки транспортного средства пенсионеру по старости, оплаты гарантийной суммы при аренде, покрытия расходов на обучение, взноса по кредитному договору и/или для его частичной оплаты.

Подробная информация приведена на портале Кассы по безработице.

- Можно ли из этого пособия выплачивать заработную плату хотя бы в течение первых месяцев?

- Расходы, которые планируется финансировать за счёт пособия на начало предпринимательства должны быть напрямую связаны с запуском планируемой деятельности. Лицо, ходатайствующее о пособии, приводит своё обоснование по каждому запланированному расходу, объясняет его связь с запуском предприятия и аргументирует его влияние на запланированную деятельность. За счёт пособия можно финансировать прозрачные и обоснованные расходы и каждое заявление рассматривается индивидуально.

- Начинающие предприниматели жалуются, что сложно точно «вписаться» в пособие при покупке материалов и каких-то рабочих средств: оставшиеся деньги не имеешь право использовать или добавить к ним свои, чтобы сделать приобретение. Так ли это?

- Условия использования пособия достаточно гибки. При необходимости сделать существенные изменения в использовании пособия по сравнению с утвержденной решением о выдачи пособия формой использования пособия или добавить новые расходы следует предоставить заявление о согласовании изменений. Соответствующие формы заявлений имеются на сайте Кассы по безработице. Подать заявление возможно, например, через портал самообслуживания e-töötukassa.

- Можно ли нарисовать средне-статистический портрет человека, который получает стартовое пособие? Это молодые люди, пожилые?

- Главная характеристика получателя его пособия – это его предприимчивость, которая не зависит от возраста или образования.

Материал подготовила Светална Зайцева

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