Свой бизнес вырос из давнего хобби

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Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".

Решив открыть свое дело, двадцатисемилетняя Валерия Михайлова, по ее признанию, ориентировалась на два основополагающих принципа: во-первых, заниматься тем, к чему лежит душа, во-вторых, развиваться в той области, которую уже немного знаешь.

Правда, уточняет начинающий предприниматель, понимание того, что стоит придерживаться именно этого, пришло к ней не сразу.

Зарегистрированная Валерией Михайловой фирма Valeriya Mikhaylova Detailing предлагает услуги по химической чистке салонов автомобилей, причем работает Валерия только на биоразлагаемой химии. Светлана Зайцева

Пару строк из CV

Валерия Михайлова - из тех молодых женщин, которые любят учиться, умеют работать и постоянно стремятся к самосовершенствованию. Окончив двенадцать классов, поступать в вуз она не решилась, но отправилась в Силламяэское профессиональное училище получать профессию кондитера. Просто потому, что с детских лет с удовольствием экспериментировала на кухне, а ее пироги и торты всегда вызывали (и вызывают!) восторг у родных и друзей. Пройдя трудовую практику на предприятии в качестве кондитера, поняла, что душа просит большего, и поступила на факультет ИТ-технологий, научилась работать с базами данных, создавать веб-сайты. Успешно его окончила и отправилась уже в Нарвский профессиональный учебный центр осваивать малое предпринимательство, а еще через год учиться на продавца.

Пять лет, отданные учебе, пусть и по разным специальностям, по словам Валерии, дали ей уверенность в том, что на рынке труда место свое она в любом случае найдет. И действительно, успешно работала администратором в отеле, продавцом в разных магазинах, потом трудилась на почте. «И везде мне нравилось, честное слово! - рассказывает Валерия. - Мне очень везло и с руководством, и с коллегами, на моем последнем рабочем месте в Omniva был совершенно замечательный коллектив, а наша начальница Наталья Тервински — прекрасный руководитель, я в жизни не встречала такой поддержки“. Однако муж Валерии Олег настоял, чтобы она ушла из Omniva, так как считал, что жена подвергает себя слишком большому риску из-за того, что весь день хрупкая Валерия проводила за рулем машины, развозила почту и кипы рекламы.

- Откровенно говоря, когда я решилась оставить работу, было страшновато: ведь я шагала в никуда. При этом зная, что у нас в Нарве с рабочими местами сейчас очень напряженно. Но все-таки считала, что найду работу быстро. Встала на учет в Кассу по безработице, разместила свое резюме на портале CVkeskus, - рассказывает Валерия. - Через два месяца моя само­оценка резко упала...

Как в пустоту

- Я рассылала свое CV по очень многим фирмам, учитывая, что у меня есть несколько специальностей и опыт работы, но ответы получала только из CVkeskus. Все остальные просто молчали, о приглашении на собеседование речи вообще не было. Ни разу ни откуда не пришел ответ хотя бы в двух строчках: мол, в ваших услугах не нуждаемся. Как будто я обращалась в пустоту, - объясняет Валерия. - И тогда у нас с мужем родилась мысль: а что, если попробовать начать свое дело? Ничего другого, получается, и не остается.

Бизнес-план за два дня и в четыре руки

Для полноты картины надо сказать, что вообще-то мысли о собственном бизнесе посещали молодую чету Михайловых и раньше. Олег работает в полиции, службой доволен, в свободное время любит возиться в гараже с машинами. Причем, очень даже продуктивно. Например, к нынешнему Новому году сам сделал сани-самоходы, которые работают на электрических батареях, украсил их разноцветными лампочками — чтобы порадовать жену и трехлетнего сынишку. В новогоднюю ночь Олег нарядился Дедом Морозом, Валерия — Снегурочкой; катали по улице Раквере друзей и их детишек. «Восторг был полный! Мы даже хотели поехать на Петровскую площадь, к елке, но что-то не решились», - рассказывает Олег, демонстрируя мне на смартфоне видеозапись катаний на санях-самоходах.

Валерии интерес и любовь к автомобилям и мотоциклам, а также всему, что с ними связано, передалась от отца, который был инструктором по вождению, страстным фанатом авто-мото. Валерия хорошо водит машину. «И очень люблю за машинами ухаживать, вечно намываю их до блеска, будь моя или служебная», - признается молодая женщина.

- Мы с Олегом сели, порассуждали и подумали, а не начать ли нам такую деятельность, как химическая чистка салонов автомобилей? - рассказывает Валерия. - К этому бизнесу мы уже немного присматривались, смотрели видеоуроки по интернету, читали сайты, форумы, консультировались у человека, который 5 лет успешно занимается этим бизнесом в Германии. В России, например, услуги по так называемому автомобильному детейлингу - комплексу высокотехнологических операций по тщательному и полному уходу за автомобилем - очень популярны, но в основном рассчитаны на состоятельных клиентов, потому что услуга эта дорогостоящая. Мы же решили, что начнем только с чистки салона и будем ориентироваться на рядовых потребителей, владельцев машин.

Для начала они попробовали очистить салоны автомобилей своих друзей — чтобы реально оценить свои силы и знания.

Бизнес-план написали за два дня. Понятное дело, очень помогло то, что у Валерии есть определенный опыт в этом деле. «Когда я училась в профцентре на отделении предпринимательства, я написала бизнес-планы, правда, совсем по другим сферам деятельности, - говорит Валерия. - И, кстати сказать, тогда написанные бизнес-планы в итоге убедили меня в абсолютной бесперспективности моих же идей. Так что в бизнесе, как и в науке, отрицательный результат - тоже результат».

Предложили доработать

Написанный в четыре руки бизнес-план для открытия фирмы с услугами по химической чистке салонов автомобилей Михайловы отослали в Таллинн консультантам Кассы по безработице. «Волновались очень!»- не скрывает Валерия. Через 22 дня пришел ответ, на эстонском языке. Резюме консультанта было таковым: ваш бизнес-план содержит большие риски.

- Однако далее следовало объяснение, почему: у вас мало исследован рынок, на котором собираетесь работать, и недостаточно хорошо проработана маркетинговая составляющая, плюс дали несколько рекомендаций по отчетности. Ну, да, мы ведь не открываем нечто совершенно уникальное, фирмы с такими услугами уже работают в Ида-Вирумаа, в том числе и в Нарве, - рассказывает Олег. - Нам предложили доработать бизнес-план и вновь прислать.

По словам Валерии, она огорчилась ужасно. А вот муж нет. «Нам ведь не сказали, что наша идея провальная, нам предложили бизнес-план доработать», - объясняет Олег.

Срочно стали делать запросы в АRK, в различные регистры, звонили в гор­управу, чтобы узнать, сколько в Нарве зарегистрированных такси, расширили круг опрошенных автолюбителей... «В результате мы все больше убеждались, что у нас есть перспектива, наши услуги будут востребованы», - рассказывают супруги Михайловы. С 26 страниц бизнес-план увеличился до 43-х. Сидели ночами. Написали, отослали — в электронном виде. Ждали еще 20 дней. Пришел ответ — с уточняющими вопросами. «Причем было сказано, что мы должны ответить на все 10 вопросов не позже, чем через два дня. Думаю, такой маленький срок — это гарантия того, что люди, писавшие бизнес-план, действительно хорошо себе представляют, чем они собираются заниматься, вникли во все тонкости, знают своих поставщиков и все прочее», - рассуждает Валерия.

Старт дан

Через полторы недели стартовое пособие в размере 4 467 евро было перечислено на счет Валерии. На эти деньги она закупила необходимое на первое время оборудование, профессиональные химикаты известной немецкой фирмы KochChemie, специальную палатку, в которой будет проводить работу по чистке автомобилей. Эту палатку Валерия устанавливает у дверей своего гаража. Так что арендовать рабочие площади ей не надо. Валерия также обратилась в Нарвскую горуправу и получила поддержку от города по существующей в Нарве программе поддержки начинающих предпринимателей. Эта сумма ушла на закупку дополнительного оборудования, предназначенного для сушки салона после чистки. И 13 февраля фирма Valeriya Mikhaylova Detailing начала свою работу.

- Пока у меня FIE, я верю, что все у меня получится, фирма развернется, я буду оказывать услуги не только здесь на месте, но и выезжать непосредственно к клиентам, для этого у меня есть микроавтобус, - рассказывает о своих планах Валерия.

Грамматика из бизнес-плана

Дружная чета Михайловых делится своими соображениями по поводу начала своего бизнеса:

- Очень нужен свой собственный капитал. Конечно, это замечательно, что есть стартовое пособие, помощь от города. Но этого явно не хватит. Закупил часть необходимого оборудования - и все. У нас , например, своего начального капитала не было. Пришлось брать кредит. А это риски.

- К написанию бизнес-плана надо подходить очень серьезно и все досконально просчитывать, обсуждать. Может быть, вы убедитесь, что и начинать не стоит.

- Надо понимать, что ко всему прочему будут еще и большие эмоциональные затраты. Многое может выбить из колеи.

- Напрягает, что как только тебе перечислили стартовое пособие, тебя сразу же снимают с учета в Кассе по безработице, ты лишаешься субсидии, медицинская страховка действует только в течение месяца. А сумеешь ли ты себе в первые месяцы заработать на зарплату — большой вопрос.

- Помощь консультанта по бизнесу так необходима в начале деятельности, но на платные услуги денег нет. Как быть?

- Как только зарегистрировал фирму, все — сразу обязан платить налоги. А откуда на это брать деньги, если ты только начал? Не каждый бизнес сразу приносит дивиденды. Надежда, что, может быть, что-то изменится в законодательстве.

- Главное — займитесь тем, что любите и знаете. Тогда больше надежды на успех.

Светлана Зайцева

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