Два мнения

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Данный материал опубликован в рамках проекта "МЕСТО ВСТРЕЧИ".

- Приходилось ли вам пользоваться бесплатными юридическими услугами? Остались ли вы довольны результатом?

Ирина Дроздова, нарвитянка:

- Я обращалась за помощью в бюро депутата Европарламента Яны Тоом, когда узнала о том, что оно проводит бесплатные консультации в нашем городе. Консультацией я осталась очень довольна, потому что она помогла разрешить мою проблему. Юристу, а у нас была личная встреча, хватило всего лишь 15-ти минут общения, чтобы вникнуть в суть вопроса. Он касался начисления пенсии. Я подозревала, что наши работники в Пенсионном департаменте неправильно подсчитали размер моей пенсии. Так и вышло. Юрист объяснила, что я должна вернуться к сотрудникам департамента и потребовать письменный расчет пенсии. Так я и поступила, пришла в Департамент, где меня выслушали и отправили необходимые документы в Таллинн на пересчет пенсии. Ее размер мне пересчитали. Конечно же, результат был в мою пользу, за что я очень благодарна юристам бюро. Советую воспользоваться этой услугой всем тем, у кого есть проблемы, разрешение которых требует знания различных разделов эстонского законодательства. Часто из разговоров со знакомыми узнаю, что их волнуют проблемы разного толка, но люди продолжают оставаться в неведении: одни из-за нехватки денег, чтобы обратиться к юристу, другие из-за того, что вообще не верят, что кто-то может им помочь, третьи — просто от лени. А я, коренная нарвитянка, всю жизнь была активным человеком, вот и теперь разузнала, что есть такая услуга — бесплатная юридическая консультация. А раз есть, то почему бы ею не воспользоваться? Ведь обычные юридические услуги недешевы, а для нашей семьи и несколько десятков евро - большие деньги.

Светлана Адамсон, жительница Силламяэ:

- Когда работодатель не выплатил нам заработную плату и продал фирму другому владельцу, я стала искать, у кого бы разузнать, как правильно действовать дальше. По поиску в интернете нашла правовое бюро Eesti Õigusbüroo OÜ, занимающееся бесплатной юридической помощью по Эстонии, в том числе и в Ида-Вирумаа. Для решения моей проблемы понадобились две встречи с консультантом, а обошлось мне это всего в 5 евро, которые нужно заплатить за составление договора, заключаемого между клиентом и бюро. Сотрудница бюро помогла составить нужные документы для подачи ходатайства в Трудовую инспекцию. Видя положительный результат от моего обращения в бюро, коллеги последовали моему примеру, каждый заключил договор с бюро, и им тоже были оказаны аналогичные услуги. В результате мы подали коллективный иск в Трудовую инспекцию, теперь с новым владельцем будет разбираться суд. Касса по безработице взяла на себя оплату работникам долга банкротного предприятия. Свои деньги мы, пусть и не от работодателя, но получили. Это были немалые суммы, в среднем порядка тысячи евро на одного человека. Позже я написала в бюро благодарность от всего нашего коллектива за оказанную помощь, но в первую очередь, мы благодарны Яне Кауп, которая непосредственно работала с каждым из нас.

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