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Данный материал опубликован в рамках проекта "МЕСТО ВСТРЕЧИ".

Три с половиной года в Таллинне действует Эстонское бюро депутата Европарламента Яны Тоом, а с января 2015 года в нем проводятся бесплатные юридические консультации. Помощь квалифицированных специалистов получили уже около 1500 человек как на приемах в Таллинне, так и на выездных консультациях в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарва-Йыэсуу, Хаапсалу и Пярну.

Люди обращаются по вопросам семейного права (алименты, разводы), недвижимости, наследования и дарения, пенсий, видов на жительство, гражданства и безгражданства, долгов, взаимоотношений с инкассо-фирмами и судебными исполнителями, трудовых отношений, оказания услуг.

Запись на консультации - по телефону 6720311 по понедельникам, с 9 до 12 часов. Прием - строго по записи – в четверг текущей недели. Таллиннцев юристы принимают в бюро Яны Тоом на Роозикрантси, 11. У иногородних, в том числе нарвитян, есть возможность получить консультацию по телефону, тоже предварительно зарегистрировавшись. По словам Маргариты Корнышевой, советника Эстонского бюро депутата Европарламента Яны Тоом, услугой телефонного консультирования жители Нарвы пользуются весьма активно.

Не исключено, что ответ на волнующий вас вопрос уже получил кто-то другой. Это несложно проверить, зайдя на сайт yanatoom.ee, где на русском и эстонском языках публикуются ответы юристов.

Однако 15 марта нарвитяне вновь смогут прийти на бесплатную консультацию в родном городе. Консультировать будет, как всегда, юрист Центра информации по правам человека. Регистрация на прием - 12 марта с 9 до 14 часов по телефону 6720311.

Наталья СОБОЛЕВА

Читайте в этом выпуске:

Бесплатная правовая консультация - возможна! Как получить?

Столетняя Эстония: не юбилей, а юбилеище

Бесплатные юридические консультации бюро Яны Тоом состоятся в Нарве 15 марта

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