Столетняя Эстония: не юбилей, а юбилеище<

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Данный материал опубликован в рамках проекта "МЕСТО ВСТРЕЧИ".

Лютень, он же снежень, месяц сложный, не зря классик писал: “Февраль достать чернил и плакать”. Но вот нынешний февраль раскрашен в цвета национальных флагов Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии – всем этим республикам стукнуло в этом феврале по сотке. Мероприятий праздничных, считай, больше, чем в СССР к столетию Ленина, и даже монеты юбилейные отлили. Советский железный рубль, как мы помним, назывался “Лысенький”, как назовут два евро – посмотрим.

Виталий Белобровцев

Без благолепия и вдохновенья

Казалось бы, живи страна Эстония, да радуйся. Ан нет. Чуть ли не весь февраль проходит в перескакивании из одного скандала в другой. На самом высоком уровне, в Рийгикогу, решили вчинить вотум недоверия министру от Исамаа с Республикой Рейнсалу. Провалил работу вверенного ему ведомства юстиции? Отнюдь. Он назвал квохчущим куриным стадом подписанто(к)в-феминисто(к)в количестве 104 персоны, которые заявили, что он недостойно высказался в адрес этих самых персон и вообще ослабленного пола.

Там опять всплыла старая история о том, что руководитель театра № 99 господин Оясоо побил свою актрису, они потом при помощи органов юстиции пришли к соглашению, и, кажется, дело с концом. Но не тут-то было. Оказывается, этому руководителю с его театром поручили поставить концерт-представление в Музее эстонского народа к всё тому же юбилею. И по Рейнсалу это нормально.

«Ну, нет», - сказали феминистки, такое серьёзное дело нельзя доверять, мол, ему. Тут же подключились дежурные клакеры-реформисты, с галёрки стали подвывать экреисты, и вот – вотум недоверия. Он не прошёл, но уровень нашего парламента продемонстрировал лучше некуда. Ему же больше заниматься нечем, в стране всё чики-пики, осталось только найти правильного постановщика концерта.

Песенная капитуляция

С концертами у нас сплошное безобразие, запели в один голос ещё вчера раздираемые нравственными противоречиями реформисты с исамаалийтчиками. Директор элитной Таллиннской гимназии Густава Адольфа решил к всё тому же юбилею Эстонии устроить концерт советской лирической песни в знак примирения между Эстонией и Россией. Там ученики при участии директора, играющего на электрогитаре, и их собственного оркестра собирались спеть на русском языке про миллион алых роз, старинные часы, ну, вы помните эти добрые старые песни.

«Какое там примирение, это капитуляция перед Советским Союзом!» - воскликнул один из активистов партии с национальным лицом – это Исамаалийт никак не определится, он – организация умеренного национализма, мягкого национализма или какого там ещё «изма» с «нацио». И не может завершить битву с СССР. Уже этого Союза нет больше четверти века, а они всё кричат из своего окопа, дескать, не позволим петь то, что нам не нравится. Да ещё детям.

Фашиствующий ПБК

Череду скандалов, направленных на улучшение внутриполитической обстановки и интенсификации интеграции, успешно продолжают наши рыцари видимого и невидимого фронта. Как трогательно они заботятся о местных русских! Их ведь по-прежнему уродует Первый Балтийский канал. Не случайно вот Владимир Чердаков из нарвской «Авеню» спел нам про то, что на Первом Балтийском аврал. Он ещё когда предупреждал!

А в газете «Ляэне элу» главный редактор журнала Diplomaatia Эрки Баховски (на фото) сравнивает канал – не догадаетесь с чем с десяти раз! Да что там – с тысячи! Цитирую: «Вот если подумать о 1945 годе и сравнить его с телеканалом ПБК, то как могли поступить американцы? Позволить и дальше выходить таким изданиям, как Völkischer Beobachter или Der Stürmer и закупать там рекламные полосы для оповещения немецкого народа?»

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Издатель махрового «Штурмовика» гауляйтер Шлейхер (повешен в 1946 году в Нюрнберге) писал: «Мы знаем нашего врага, мы открыто называем его по имени последние двадцать лет: это мировое еврейство. И мы знаем, что оно должно погибнуть». По словам американского журналиста и писателя Уильяма Ширера, был случай, когда Шлейхер лично избил заключенных Нюрнбергской тюрьмы и заявил после экзекуции своим сотрудникам: «Мне это было просто необходимо, теперь мне сильно полегчало». Надеюсь, что и издателю «Дипломатии» теперь полегчало.

Прав был Андрей Хвостов, когда заявил недавно финскому телеграфному агентству: «Наше социальное бытование характеризует помесь инфантильности и сенильности».

А так, конечно, с юбилеем нашей страны поздравляю вас, дорогие читатели!

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