Бесплатная правовая консультация - возможна! Как получить?

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Данный материал опубликован в рамках проекта "МЕСТО ВСТРЕЧИ".

Ситуации в жизни бывают разные. Порой без посещения юриста людям самостоятельно не разобраться в сложных жизненных коллизиях, не понять, как же следует поступить, чтобы выбраться из той или иной проблемы. Не секрет, что юридические услуги весьма дорогостоящи: стоимость оплаты часа консультации у юриста начинается, по сведениям «НГ», с 80 евро. В таком случае на выручку приходит услуга бесплатной и на льготных условиях юридической консультации. О том, как она предоставляется фирмой Eesti Õigusbüroo, имеющей свое представительство в Нарве, рассказывает руководитель Нарвского отделения Eesti Õigusbüroo Яна Кауп.

В Нарвском отделении Eesti Õigusbüroo клиентов консультирует Яна Кауп.

Помощь до и во время суда

- Яна, скажите, какова в Эстонии общая ситуация с доступной правовой помощью?

- Организаций, оказывающих бесплатные или льготные юридические консультации, на самом деле немало, и они перечислены на сайте http://www.juristaitab.ee. Помимо Eesti Õigusbüroo бесплатную правовую помощь оказывают в Союзе юристов Эстонии, где консультируют студенты юридических факультетов. Есть организации, оказывающие услугу консультирования своим членам. Например, Центральный союз собственников Эстонии консультирует по юридическим вопросам, связанным с жильем. По такому же принципу работают Союз налогоплательщиков, Союз квартирных товариществ, Центральный союз профессиональных союзов Эстонии. Есть еще Союз пациентов, Палата людей с ограниченными возможностями, Союз глухих, Союз защиты детей, Союз объединений пенсионеров, где юридическую помощь могут получать лица, соответствующие профилю данных организаций.

Также можно получить государственную юридическую помощь, оказываемую адвокатом. Такую юридическую услугу вначале оплачивает государство. Но это не означает, что услуга непременно предоставляется бесплатно. После завершения судебных прений клиента могут обязать оплатить расходы на предоставление юридической помощи частично или полностью.

- Когда бесплатная юридическая помощь стала доступна большинству жителей Эстонии?

- Менее года тому назад, а точнее с 10 апреля 2017 года, у каждого жителя Эстонии, чей доход составлял меньше 1730 евро в месяц, появилось право на бесплатную юридическую помощь, оказываемую раз в год. До этого бесплатную юридическую помощь получали только люди, живущие в бедности или на грани прожиточного минимума. Новая мера была введена для того, чтобы дать возможность как можно большему количеству людей, в том числе и жителям со средним достатком, защищать свои права.

- Кто и где консультирует в Eesti Õigusbüroo OÜ?

- Eesti Õigusbüroo OÜ в сотрудничестве с Министерством юстиции предоставляет жителям в 15 городах Эстонии правовую помощь первого уровня - как бесплатную, так и на льготных условиях. Бюро оказывает досудебную консультацию, чтобы человек мог понять, можно ли решить его проблему без обращения в суд или этого не избежать. Юристы помогают составлять документы (договоры, заявления, ходатайства, ответы на письма); представляют своих клиентов во внесудебном производстве и в суде, а также в различных учреждениях.

Общение клиентов с юристами бюро проходит во всех возможных формах: консультации проводятся на месте, по телефону или через интернет - посредством электронного письма.

На данный момент в Eesti Õigusbüroo OÜ правовую помощь оказывают 30 опытных и квалифицированных юристов. В нашем регионе консультацию можно получить в Йыхви и Нарве, куда приезжают и клиенты из Силламяэ, консультации провожу я.

Чаще обращаются женщины

- По каким разделам законодательства консультируют юристы вашей фирмы?

- Правовая помощь оказывается частным лицам почти по всем юридическим вопросам. Основные темы помощи касаются семейного права (алименты, раздел имущества, право опеки ребенка), наследственного права (вопросы, связанные с наследством), вопросов задолженности (споры с кредиторами, инкассо-фирмами), трудовых споров (зарплата, рабочее время, расторжение трудового договора), общения с местным самоуправлением и департаментами.

Существует ряд областей, в которых Eesti Õigusbüroo не оказывает бесплатной правовой помощи. Это, например, вопросы, касающиеся заключенных или подозреваемых и обвиняемых в уголовном преступлении, а также вопросы, связанные с ходатайством о международной защите, налоговых споров. Эти исключения указаны в постановлении министра юстиции.

- Что значит «бесплатно», ведь мы знаем, где бывает бесплатный сыр!

- Правовая поддержка оказывается по системе «2+3+10». Это означает, что два первых часа правовой консультации для клиента совершенно бесплатны. Последующие три часа оказываются по ставке 20 евро в час (это лишь 50 процентов стоимости услуги, вторую половину оплачивает Министерство юстиции). При необходимости можно еще общаться с юристом в течение 10 часов по ставке 40 евро в час. Таким образом, в общей сложности клиент, заключивший договор, вправе получить 15 часов юридической консультации в год.

- Кто и зачем обращается за помощью, остаются ли люди довольны ею?

- За девять месяцев работы бюро (с апреля по декабрь 2017 года) по всей Эстонии услугой бюро воспользовались 6045 клиентов, в том числе 456 человек из Нарвы и Йыхви. На конец 2018 года предполагаемое число клиентов бюро достигнет 13,5 тысячи. Опрос четвертой части общего числа всех клиентов позволил выяснить, что оказанной услугой остались довольны 80 процентов опрошенных. 15 процентов не смогли оценить услугу, а 5 процентов выразили неудовлетворенность ее эффективностью.

Всего за время работы бюро на оказание услуги бесплатной и льготной юридической помощи было затрачено 8000 часов, что означает в среднем 1,5 часа на одного клиента. Этого времени хватило на то, чтобы решить проблемы 80 процентов клиентов. Во времени, превышающем 15 часов, нуждались лишь единичные клиенты.

Портрет среднестатистического потребителя услуги выглядит следующим образом: это эстоноязычная женщина из Таллинна или Тарту в возрасте 30-60 лет, обратившаяся к юристам с вопросом обязательственного или семейного права. Молодые люди чаще обращаются с вопросами развода, алиментов. Люди в возрасте чаще всего интересуются вопросами наследственного права, тем, как лучше «передать» имущество: путем оформления дарственной или завещания. Обращаются и с вопросами, принимать ли наследство: не секрет, что наследство, обремененное долгами, может принести больше вреда, нежели пользы. Самому старшему клиенту, которому помогло бюро, исполнилось 87 лет.

- Кто и как может стать новым клиентом?

- Правовую помощь, как бесплатную, так и на льготных условиях, может получить только физическое лицо, которое: является жителем Эстонии и имеет брутто-доход ниже, чем 1,5 среднего брутто-дохода, публикуемого Департаментом статистики (т.е. на этот день - ниже 1 801 евро).

Чтобы получить услугу бесплатной юридической консультации, нужно зарегистрироваться клиентом Eesti Õigusbüroo на сайте http://www.juristaitab.ee или позвонив по телефону +372 6 880 400. Для получения правовой помощи следует заключить договор и заплатить 5 евро, как плату собственного участия.

- Где находится ваша контора, и как попасть на прием?

- Контора Eesti Õigusbüroo находится в Нарве по адресу: Таллиннское шоссе, 8 -1. Обязательно предварительно надо зарегистрироваться. (Переносить время консультации можно не более двух раз). Важно отметить, что многие клиенты, записанные на прием, не приходят на консультацию, и этим они подводят других клиентов, так как запись бывает на две недели вперед. Кому-то надо срочно получить консультацию, а времени по записи нет. На самом же деле записанный клиент на встречу с юристом не является. Поэтому большая просьба: отказываться от запланированного времени заранее, можно по телефону.

...И собственная ответственность

- Яна, а чем, на ваш взгляд, объясняется небольшое, по сравнению с Таллинном и Тарту, количество людей, обратившихся в нарвское бюро?

- Думаю, в первую очередь это связано с тем, что информация о бюро больше распространяется на эстонском языке, а из всех обратившихся в Нарве у меня были только три человека, говоривших по-эстонски. Следовательно, нарвитяне мало информированы о такой возможности.

- Вы отметили, что вам часто приходится иметь дело с претензиями к гражданам со стороны инкассо-фирм. Что об этом необходимо знать каждому жителю?

- Бывают случаи, когда человек, никогда не бравший кредиты, но потерявший ИД карту, получал счета за чужой кредит. В таком случае нельзя ничего оплачивать и следует разбираться с инкассо-фирмой, не дожидаясь решения суда. Даже незначительная оплата чужого долга может расцениваться как ваше признание этого долга. А уговаривать инкассо-фирмы, как мы все знаем, умеют. Получив письмо о несуществующем долге, обязательно надо обратиться к юристу или долговому консультанту.

- Как говорится, на юриста надей­ся, но и сам не плошай! Можете ли вы привести примеры типичной беззаботности людей, когда они по собственной глупости попадают в сложные ситуации?

- Некоторые люди, приходя на прием к юристу, считают, что им достаточно изложить свою проблему, и для них все сделают. Некоторым невдомек, что нужно принести какие-то документы, потрудиться собрать нужные бумаги. Иногда просишь свидетельство о рождении ребенка, а у матери его вообще нет, и она считает, что эти документы должны быть у юриста. Или неправы молодые люди, накопившие огромное количество штрафов и различных кредитов, выплаты которых требует судебный исполнитель, и считающие, что раз они не получали решений на руки, то никому ничего не должны.

- Какие еще ошибки совершают люди, далекие от знания нюансов законодательства?

- Люди, например, ошибаются, считая, что если они не расписались в получении предоставленного им какого-либо документа, то они его и не получили. Нет, спрятать голову в песок не получится. В любом случае документ нужно взять, расписаться в получении и поставить дату. Не надо писать, что вы согласны с этим решением. С этой бумагой нужно идти к юристу и разбираться.

Также следует оставлять письменный след в случае достижения любых договоренностей. Лучше оформлять их письменно, подойдет и электронное письмо, и СМС, но ваш оппонент должен быть идентифицирован.

- А что важно знать по части наследственного права?

- Важно знать, что после смерти наследодателя к наследнику переходит не только имущество, но и долги умершего. И расплачиваться по ним наследник должен не только полученным имуществом, но и собственным. Поэтому если вы не уверены, были таковые у вашего родственника при жизни или нет, нужно, не вступая в наследство, делать инвентаризацию имущества. Если выяснится, что наследство обременено огромными долгами, есть возможность от него отказаться. Для этого следует идти к нотариусу.

- Спасибо, Яна, и удачи вам в вашем благородном деле!

Наталья СОБОЛЕВА

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