Викторина «Гордость Эстонии»

Дата публикации: Вчера, 22:26 Просмотрено: 70

Материал подготовлен в рамках проекта "Празднуем вместе!"



Дорогие ребята, школьники младших и средних классов!

Предлагаем вам принять участие в викторине «Гордость Эстонии», разработанной сотрудниками Нарвской городской библиотеки специально ко Дню рождения Эстонской Республики! Победители получат призы от редакции газет «Виру Проспект» и «Нарвская Газета».

1. К какому масштабному событию в Таллинне был специально построен многотысячный спортивно-концертный комплекс Saku Suurhall?

850-летие основания Таллинна

Евровидение 2002

Международные соревнования по фигурному катанию

Олимпийские игры 1980.

2. В 1864 году Георг Штуде основал названную своим именем фирму. Какую продукцию, которая до сих пор по вкусу многим, он начал выпускать в Эстонии первым?

Жевательная резинка

Конфеты «Птичье молоко»

Марципан

Творожные сырки.

3. Рояль «Эстония» - величественный музыкальный инструмент, хорошо известный и любимый как в Эстонии, так и далеко за ее пределами, характеризуется исключительным звучанием. Какая древесина обеспечивает этот звук?

Ель

Кипарис

Липа

Ясень.

4. Где разворачивается основное действие фильма «Последняя реликвия» (1969), снятого по мотивам повести эстонского писателя Эдуарда Борнхёэ «Князь Гавриил»?

Доминиканский монастырь Св. Екатерины

Монастырь в Падизе

Монастырь Св. Бригитты

Пюхтицкий монастырь.

5. Эстония, несмотря на свои скромные размеры, тоже внесла свой вклад в освоение космического пространства. Где изготавливалась еда в тюбиках, пригодная для употребления в космосе?

Кырвекюла

Ныо

Пыльтсамаа

Рапла.

6. Самый известный человек в эстонской хоровой музыке, один из инициаторов Праздников Песни после войны. За невероятную любовь к музыке и преданность профессии эстонские хористы заслуженно назвали его «Отцом песни». Кто он?

Густав Эрнесакс

Рауль Талмар

Трийн Кох

Эри Клас.

7. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» — традиционное название популярной серии детских сказочных книг эстонского писателя Эно Рауда о приключениях трёх маленьких существ. Как в эстонском оригинале называется этот книжный цикл?

Бандерлоги

Мумрики

Накситралли

Чародеи.

8. Все уважающие себя шпионы, как, например, Штирлиц, а позднее и Джеймс Бонд, никогда не расставались с этим изобретением, которое было сконструировано в пригороде Таллинна Вальтером Заппом. Рейхсмаршалу Генриху Герингу так понравились эти вещицы, что их стали выдавать в качестве приложения кавалерам Рыцарского креста. О каком устройстве идет речь?

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9. Корни этой породы лошадей, выведенной в Эстонии, - в древней северной лесной лошади, а в конце 19 – начале 20 вв. порода улучшалась скрещиванием с арабскими и финскими жеребцами. Как называются эти хорошо сложенные, крепкие и быстрые животные?

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(Укажите свои имя и фамилию, возраст)



Для участия в викторине отметь правильный (на твой взгляд) ответ из четырёх предложенных вариантов, а в двух последних вопросах – напиши свой вариант. Ответы можно прислать по электронной почте natalja@prospekt.ee, принести в редакцию газеты (ул. Пушкина 20-11) или в детский отдел Нарвской городской библиотеки (3-й этаж, к. 39).

Материал подготовила Софья Боборенко

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