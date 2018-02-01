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Проект "Празднуем вместе!"Викторина «Гордость Эстонии»

Дата публикации: Вчера, 22:26 Просмотрено: 70

Материал подготовлен в рамках проекта "Празднуем вместе!"

Викторина «Гордость Эстонии»


Дорогие ребята, школьники младших и средних классов!

Предлагаем вам принять участие в викторине «Гордость Эстонии», разработанной сотрудниками Нарвской городской библиотеки специально ко Дню рождения Эстонской Республики! Победители получат призы от редакции газет «Виру Проспект» и «Нарвская Газета».

 

1. К какому масштабному событию в Таллинне был специально построен многотысячный спортивно-концертный комплекс Saku Suurhall?
850-летие основания Таллинна

  • Евровидение 2002
  • Международные соревнования по фигурному катанию
  • Олимпийские игры 1980.

 

2. В 1864 году Георг Штуде основал названную своим именем фирму. Какую продукцию, которая до сих пор по вкусу многим, он начал выпускать в Эстонии первым?

  • Жевательная резинка
  • Конфеты «Птичье молоко»
  • Марципан
  • Творожные сырки.

 

3. Рояль «Эстония» - величественный музыкальный инструмент, хорошо известный и любимый как в Эстонии, так и далеко за ее пределами, характеризуется исключительным звучанием. Какая древесина обеспечивает этот звук?

  • Ель
  • Кипарис
  • Липа
  • Ясень.

 

4. Где разворачивается основное действие фильма «Последняя реликвия» (1969), снятого по мотивам повести эстонского писателя Эдуарда Борнхёэ «Князь Гавриил»?

  • Доминиканский монастырь Св. Екатерины
  • Монастырь в Падизе
  • Монастырь Св. Бригитты
  • Пюхтицкий монастырь.

 

5. Эстония, несмотря на свои скромные размеры, тоже внесла свой вклад в освоение космического пространства. Где изготавливалась еда в тюбиках, пригодная для употребления в космосе?

  • Кырвекюла
  • Ныо
  • Пыльтсамаа
  • Рапла.

 

6. Самый известный человек в эстонской хоровой музыке, один из инициаторов Праздников Песни после войны. За невероятную любовь к музыке и преданность профессии эстонские хористы заслуженно назвали его «Отцом песни». Кто он?

  • Густав Эрнесакс
  • Рауль Талмар
  • Трийн Кох
  • Эри Клас.

 

7. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» — традиционное название популярной серии детских сказочных книг эстонского писателя Эно Рауда о приключениях трёх маленьких существ. Как в эстонском оригинале называется этот книжный цикл?

  • Бандерлоги
  • Мумрики
  • Накситралли
  • Чародеи.

 

8. Все уважающие себя шпионы, как, например, Штирлиц, а позднее и Джеймс Бонд, никогда не расставались с этим изобретением, которое было сконструировано в пригороде Таллинна Вальтером Заппом. Рейхсмаршалу Генриху Герингу так понравились эти вещицы, что их стали выдавать в качестве приложения кавалерам Рыцарского креста. О каком устройстве идет речь?

 

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9. Корни этой породы лошадей, выведенной в Эстонии, - в древней северной лесной лошади, а в конце 19 – начале 20 вв. порода улучшалась скрещиванием с арабскими и финскими жеребцами. Как называются эти хорошо сложенные, крепкие и быстрые животные?

 

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(Укажите свои имя и фамилию, возраст)

Для участия в викторине отметь правильный (на твой взгляд) ответ из четырёх предложенных вариантов, а в двух последних вопросах – напиши свой вариант. Ответы можно прислать по электронной почте natalja@prospekt.ee, принести в редакцию газеты (ул. Пушкина 20-11) или в детский отдел Нарвской городской библиотеки (3-й этаж, к. 39).

 

Материал подготовила Софья Боборенко

Викторина «Гордость Эстонии»

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Викторина «Гордость Эстонии»

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