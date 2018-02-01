Подарки Ида-Вирумаа

Дата публикации: Вчера, 22:10 Просмотрено: 52

Материал подготовлен в рамках проекта "Празднуем вместе!"

С 22 по 25 февраля Дом культуры «Ругодив» дарит к столетию ЭР Молодежный международный фестиваль «Танцевальная мозаика». В рамках фестиваля состоятся концертные программы в школах и гимназиях нашего города, творческие встречи, мастер-класс «История эстонского и русского костюма в элементах одежды», флешмоб «Эстония встречает гостей», в котором примут участие коллективы из городов Нарвы, Пярну, Санкт-Петербурга, Выборга, Советска (в торгово-развлекательном центре «Фама»), а также гала-концерт на сцене Дома детского творчества.

23 февраля в 14.00 состоится подарок от Нарвской школы для взрослых, которая приглашает гимназистов города принять участие в викторине на тему эстонской культуры и истории, государственной символики, природы, спорта, современного гражданского общества.

Материал подготовила Софья Боборенко

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