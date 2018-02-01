Проект "Празднуем вместе!"Телемост связал детсадовцев из Таллинна и Нарвы
Дата публикации: Вчера, 22:03 Просмотрено: 50
Материал подготовлен в рамках проекта "Празднуем вместе!"
В день друзей, 14 февраля, состоялся телемост Koduvärvid («Цвета дома»), который связал между собой нарвский детский сад Tareke с таллиннским садиком Sitsi.
Юные нарвитяне из группы погружения «Солнышко» пообщались со своими сверстниками с помощью Skype. Ребята рассказывали стихи, пели песни на эстонском языке и знакомились с достопримечательностями двух городов. Накануне малыши отправили друг другу открытки и подарки по обычной почте.
- Идея этого подарка родилась у Ирины Войновой, директора д/с Sitsi, а мы с удовольствием её поддержали. Важно, чтобы дети из разных уголков страны могли общаться между собой - это и есть главная идея нашего подарка. Но большую роль играет и возможность использовать эстонский язык в живом общении, что особенно актуально для Нарвы, - рассказала Елена Коновалова, директор д/с Tareke.
Этот подарок к столетию ЭР планируется развить: провести в течение юбилейного года совместные обсуждения на темы: «Мой дом», «Эстония», «Любимые эстонские книги». Также детский сад Tareke отметит День рождения республики 23 февраля праздничным шествием с флажками « В хороводе 100 детей».
Материал подготовила Софья Боборенко
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