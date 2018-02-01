Из ученика - в цеховые мастера

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Материал подготовлен в рамках проекта "Празднуем вместе!"

Проект «Ремесла Эстонии – вчера, сегодня, завтра» - коллективный подарок педагогов и учеников Прикладного отдела Дома детского творчества Нарвы к столетию ЭР.

Юная участница мастер-класса выбирает свиток, в который будет собирать печати от разных мастеров для того, чтобы получить звание подмастерья.



- Наш подарок призван связать современность со средневековыми городскими традициями, популяризировать ремёсла, познакомить детей с эстонским культурным наследием, которое берет начало с древних времен - когда вещи, инструменты, обувь, утварь и игрушки делали своими руками, а также дать возможность ребятам самим пробовать свои силы. Ремесленники издревле объединялись в цеха, поэтому в этом юбилейном году на базе кружков прикладного искусства мы тоже открыли цеха: кожевенный («Акси-Арт»), поварской («Домоводство»), валяльный («Валяние»), печатный цех («Рисование»), цех парикмахерский (на базе Студии «Креатив») и цех кружевной («Школа Кружева»), - рассказывает руководитель проекта Ольга Соколова.

Каждый ученик ДДТ может поучаствовать в разнообразных мастер-классах в течение года, после их прохождения получить печать в «свиток ученика», а набрав 10 печатей - заслужить звание подмастерья. Приветствуется участие ребят в мастер-классах из разных цехов – так они больше узнают не только о своём любимом деле, но и получат прикладные навыки в других ремёслах. Те же, кто достигнет определённого уровня мастерства в своём ремесле и создаст «шедевр» - например, разработает авторский рецепт блюда или уникальный образец кружева, а потом сумеет достойно «защитить» его перед цехом, получат звание мастера из рук главы цеха, преподавателя того или иного кружка.

16 февраля прошёл первый мастер-класс «История эстонской кухни», на котором дети с преподавателем кружка «Домоводство» Жанной Пантелеевой продемонстрировали как теоретические знания, так и практический результат: всех присутствовавших угощали традиционным блюдом Масленицы - вкуснейшими масляными булочками, которые были изготовлены учениками Поварского цеха.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства культуры и города Нарвы.

Материал подготовила Софья Боборенко

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