Дата публикации: Вчера, 22:40 Просмотрено: 70

Дорогие друзья!

Идет неделя торжеств в честь столетия Эстонской Республики. Юбилей – это наш общий праздник, который даёт всем нам повод делать и получать подарки! Поэтому по всей Эстонии разные люди и организации, учреждения, товарищества, министерства, фирмы и союзы делают добрые дела и проводят разнообразные мероприятия в честь столетия ЭР.

Под подарками подразумеваются инициативы на любой вкус, которые дарят людям, общинам или всему народу радость и счастье. На сегодня на сайте EV100.ee по всей стране зарегистрировано более 1000 событий и 800 подарков, из них порядка 50 - в Нарве. По словам Яануса Рохумаа, члена организационной комиссии ЭР100, каждый день в календарь событий и подарков добавляется по 3-4 новых идеи.

Наша редакция тоже решила внести свою лепту в празднование столетия: с этого дня мы начинаем специальный проект «Празднуем вместе!», посвящённый подаркам, которые уже делают и будут делать нарвитяне и жители Ида-Вирумаа в течение 2018 года. Расскажем мы и том, как эту дату отмечают в других уголках Эстонии и за её пределами.

Конечно, на страницах нашей газеты мы уже не раз писали о подарках, то есть, событиях, приуроченных к празднованию EV100. Среди них – и завершившийся недавно XII Международный Шопеновский конкурс, и фестиваль школьных миниатюр «Ералашка», и мультфильм, созданный к 100-летию Эстонии ребятишками детского сада Tareke, и совершенно новый для Нарвы джазовый фестиваль IdeeJazz, обще­эстонский проект “Детская республика”…Но ведь сколько ещё подарков остались неохваченными нашим вниманием!

Празднование 100-летнего юбилея Эстонской Республики проходит в течение трех лет – с апреля 2017 до февраля 2019 года, поэтому у вас, наши дорогие читатели, ещё есть время придумать и осуществить подарок, о котором мы с удовольствием расскажем на страницах нашей газеты.

Наш проект поддержан SA KÜSK (Целевое учреждение Гражданского общества), партнерами по проекту выступают Отдел образования Нарвской городской управы и Нарвская центральная библиотека.

Софья Боборенко

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