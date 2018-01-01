Проект "Важно знать"Видео. Адвокат Игорь Белугин о том, почему может возникнуть угроза выдворения из страны и что тогда делать
Дата публикации: Сегодня, 12:01 Просмотрено: 92
Видео снято в рамках проекта «Важно знать».
В дополнение к материалу «Тяжких преступлений не совершал, но из страны выдворен» , подготовленному в рамках проекта «Важно знать», мы взяли интервью у нарвского адвоката Игоря Белугина.
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