Касса готова помогать, но и личная мотивация значит многое

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Данный материал опубликован в рамках проекта "ВЫБОР ЕСТЬ".

Знакомьтесь: Инга Пильдер, руководитель Нарвского бюро Кассы по безработице. Беседуем с ней о сотрудничестве Кассы с работодателями, о значении мотивации в поисках и сохранении рабочего места, о необходимости в нынешних условиях быть готовым к саморазвитию.

Инга Пильдер возглавляет самое большое бюро Кассы по безработице - как по числу зарегистрированных в нём безработных, так и по числу сотрудников.

Упор — на изучение языка и контакт с работодателями

Самым важным направлением работы бюро в Нарве его руководитель считает качественное трудовое посредничество. Очень важно, считает Инга Пильдер, мотивировать клиентов на общение с работодателями, развиваться профессионально, быть готовым работать не только в своём городе, но и за его пределами. Для создания наиболее тесного сотрудничества с работодателями проводятся инфодни, где соискатели могут больше узнать про предлагаемые рабочие места, а работодатели найти себе подходящих работников.

Инга Пильдер:

- В 2017 году в Нарве было проведено 87 таких инфодней или вербовочных мероприятий.

Для нас также важно, чтобы клиенты были довольны нашей работой, что зачастую зависит от различных факторов, в том числе и от ожиданий клиентов от Кассы по безработице. Большое внимание мы уделяем возможностям изучения эстонского языка. Поскольку большая часть предложений о работе содержит требование владения эстонским языком как минимум на начальном уровне, нам важно также поддерживать желание изучать эстонский язык как среди безработных, так и среди работающих людей.

Почему вакансии есть, а желающих нет?

Количество предложений о работе в последнее время увеличилось (на данный момент в Ида-Вирумаа предлагается более 832 рабочих мест, из них 426 рабочих мест - в Нарве). Так почему же зачастую безработные не находят подходящее для себя место? Инга считает, что это происходит по разным причинам: например, требованиям к рабочему месту могут не соответствовать навыки соискателя работы, либо люди ищут работу с гибким графиком или частичной занятостью, а таких рабочих мест предлагается крайне мало. Что касается более простой работы, то ожиданиям соискателей не отвечают условия труда или время работы.

Инга Пильдер:

- Мотивация и готовность приступить к работе играют важную роль. Сложно мотивировать человека, который зарегистрирован безработным не для того, чтобы найти работу, а для того, чтобы иметь медицинскую страховку или получать пособие по бедности. Роль нашего консультанта заключается в том, чтобы выяснить, какие обстоятельства препятствуют трудоустройству, и вместе с безработным найти решения. Касса по безработице может предложить различные решения как для безработных, так и для работающих людей.

Диплом вуза и знание эстонского — это еще не все, что требуется от сотрудника

Не секрет, что дальнейшая судьба человека, попавшего в регистр безработных, частично зависит и от сотрудника, который непосредственно с ним контактирует. Мы поинтересовались у Инги Пильдер тем, как она оценивает компетентность вверенного ей коллектива сотрудников?

Инга Пильдер:

- Основные требования для работы в Кассе по безработице – это наличие высшего образования, а также навыков сотрудничества и поиска решений, кроме того, требуется знание эстонского языка на уровень C1. У нас могут работать только работники с высокой работоспособностью и мотивацией. Касса по безработице, как работодатель, занимается повышением квалификации своих работников. Конечно, мы и от сотрудников ждём высокой мотивации и готовности к саморазвитию. Между прочим, Нарвское бюро является самым большим бюро Кассы по безработице как по числу зарегистрированных в нём безработных, так и по числу работников. В моём коллективе сейчас 50 человек, и я надеюсь, что все они ценят свою работу и выполняют её от всего сердца.

В Кассе можно общаться на любом языке

- Инга, способствуют ли развитию языковых навыков разговорного эстонского языка у местных жителей многочисленные курсы, которые Касса проводит с привлечением различных обучающих языковых фирм?

- За несколько лет Нарва сделала большой прыжок: если 5 лет назад среди безработных, зарегистрированных в Нарвском бюро, было 90 процентов людей, не владеющих эстонским языком, то сейчас число таких безработных составляет 82 процента. В 2017 году в различных курсах эстонского языка (уровни А2 – С1) принял участие 541 безработный. Мы всячески поддерживаем стремление безработных общаться на эстонском языке, и эта возможность у них есть и в нашем бюро - во время встречи с консультантом.

Услуга обучения для рынка труда является одной из самых востребованных в списке услуг Кассы по безработице. Это подтверждает и статистика: в 2017 году в Нарве услугой обучения воспользовались 1709 человек, из которых почти 52 процента после окончания обучения трудоустроились. Трудоустроились ли они на работу по той специальности, которую изучали на курсах, мы, к сожалению, не видим. Помимо курсов эстонского языка популярными в 2017 году также были: социальная сфера, транспорт и металлообработка.

- Инга, а насколько активно услугами Кассы пользуются работающие жители Нарвы, пусть имеющие работу, но желающие изменить свою жизнь?

- К консультантам по карьере для работающих людей обратились в Нарве 1113 раз. После консультаций 305 работающих людей прошли языковое обучение и 6 человек приняли участие в дополнительном обучении. На уровневое обучение поступили 30 работающих людей.

Справка

Инга Пильдер родилась и выросла в Ида-Вирумаа, закончила школу в Тойла. В Нарву переехала в 1994 году. Высшее образование по специальности „учитель начальных классов“ получила в Нарвском колледже Тартуского университета. Свой первый трудовой опыт получила на Эстонской электростанции, в нотариальном бюро Татьяны Бойцовой и в Нарвском отделении полиции. В Кассу по безработице пришла в 2010 году, где начала с должности консультанта по трудовому посредничеству Силламяэского бюро. После чего, поработав консультантом по карьере, с 2014 года возглавила Силламяэское бюро. Инга замужем, в ее семье уже выросли сын и дочь.

Материал подготовила Наталья Соболева