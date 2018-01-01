Ряды безработных редеют, но медленно

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Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию новый совместный проект газет «Нарвская Газета» и «Виру Проспект» с Эстонской Кассой по безработице «Выбор есть». На его страницах, которые будут появляться в наших двух изданиях раз в месяц, мы будем рассказывать о состоянии с безработицей в нашем городе и регионе, знакомить с различными услугами Кассы по безработице, рассказывать о людях как помогающих решать проблемы тем, кто оказался в трудной ситуации, так и о тех, кто смог разрешить их при помощи Кассы по безработице. Если у вас есть вопросы, касающиеся взаимодействия клиентов с Кассой по безработице, или вы хотите поделиться своим жизненным опытом, в котором сотрудничество с Кассой сыграло решающую роль, предлагаем присылать ваши письма по электронному адресу nsoboleva@gazeta.ee или на почтовый адрес: Нарва, Пушкина 20-47.





Является ли наш регион Ида-Вирумаа единственным в Эстонии страдающим от безработицы? Есть ли улучшения на рынке труда? Какие меры предпринимает государство, чтобы вернуть людей на рабочие места? Анализ ситуации с безработицей в Ида-Вирумаа и Нарве за 2017 год нам помогла сделать Аннеки Теэлахк, руководитель Ида-Вирумааского отделения Кассы по безработице.

- Аннеки, правда ли, что больше всего от безработицы в нашей стране страдает регион Ида-Вирумаа, в целом, и город Нарва, в частности?

- По статистике, Ида-Вирумаа не единственный регион, сильнее всех страдающий от безработицы. Хотя в декабре у нас была зафиксирована самая высокая ставка зарегистрированной безработицы (9,5 %), примерно на таком же уровне она находилась в Пылвамаа (9,3%) и Валгамаа (9,1%). А самая низкая ставка была в Харьюмаа (3,5%), на Сааремаа (4,3%) и в Тартумаа (4,3%).

- А что говорит статистика рынка труда о количестве безработных на начало и конец прошлого года? Улучшилась ситуация к концу года или, наоборот, ухудшилась?

- Год назад (23 января 2017 года) в Ида-Вирумаа значилось 6580 зарегистрированных безработных, из них в Нарве - 3250. В январе 2017 года ставка зарегистрированной безработицы составляла 10,9%.

На данный момент численность безработных в Ида-Вирумаа составляет 6311 человек, из них в Нарве - 3020. Ставка зарегистрированной безработицы в Ида-Вирумаа, по сравнению с этим же периодом прошлого года, снизилась и составляет сейчас 9,5%.

Поэтому можно сказать, что ситуация в регионе меняется к лучшему. Причём, безработица снижается не только в Ида-Вирумаа, но также в Рапламаа и Ляэнемаа.

- Как повлияли на эти изменения различные меры, предпринятые Кассой по безработице еще в прошлом году, когда значительно выросло количество услуг, предлагаемых Кассой своим клиентам?

- Безработным Ида-Вирумаа, по сравнению с безработными из других уездов, услуги Кассы по безработице оказываются в большем объёме. По данным первых трёх кварталов 2017 года, в среднем в Ида-Вирумаа услуги получали 45% зарегистрированных безработных в месяц, средний же показатель по Эстонии составляет 37%.

Помимо услуг для рынка труда, которые доступны по всей Эстонии, в Ида-Вирумаа также оказываются дополнительные меры: такие, как пособие на создание рабочего места, пособие на уровневое обучение, курсы эстонского и других иностранных языков, а также пособие на мобильность.

- Аннеки, расскажите, пожалуйста, об этих мерах подробнее.

- Пособие на создание рабочего места было введено в Ида-Вирумаа как временная кризисная мера рынка труда в мае 2016 года, и у работодателей была возможность до конца 2017 года ходатайствовать об этом пособии (оно выплачивается до конца 2018 года). На основании программы трудовой занятости цель пособия, выплачиваемого работодателям Ида-Вирумаа, заключается в содействии созданию новых рабочих мест в регионе и помощи в трудоустройстве людям, оставшимся без работы. Пособие на создание рабочего места выплачивается работодателю, который в течение двух месяцев примет на работу не менее 20 человек, и ему частично возмещаются расходы на рабочую силу. С начала введения пособия на создание рабочего места работу получили почти 650 человек, при этом более пятой части рабочих мест добавилось в декабре 2017 года.

Пособие на уровневое обучение, курсы эстонского и других иностранных языков и пособие на мобильность выплачиваются людям, которые во время крупных сокращений в период с 1 августа 2015 года до 1 мая 2016 года потеряли работу. Дополнительные меры для сокращённых оказываются в период с 1 июля 2016 года до 1 июля 2018 года и софинансируются из Европейского фонда адаптации к глобализации. С начала введения мер для сокращённых Ида-Вирумаа до ноября 2017 года (включительно) на уровневое обучение поступило 126 человек, возможность обучения на курсах эстонского или других иностранных языков получили 133 человека и пособием на мобильность воспользовались 27 человек.

- Какие из новых услуг оказались самыми востребованными?

- По статистике Кассы по безработице, в течение первых одиннадцати месяцев 2017 года в Ида-Вирумаа услуги были начаты в 23997 случаях. Больше всего среди них можно отметить профессиональное обучение (4225 или 18%), консультирование по карьере (3650 или 15%), пробную работу (2549 или 11%), семинар по поиску работы (2498 или 10%). В прошлом году в среднем услугу получали 4424 человека в месяц. Вышеприведённые данные содержат как услуги для безработных, так и для работающих людей.

- Есть ли возможность сравнить с прежними годами количество людей, возвращенных с помощью Кассы на рынок труда в прошлом году?

- В 2016 году в Ида-Вирумаа трудоустроилось 7754 клиента, а в 2017 году количество трудоустроенных было уже 8041 человек.

- Улучшилась ли, по сравнению с предыдущим периодом, ситуация с возвращением на работу долгосрочных безработных?

- Ситуация действительно улучшилась. Если шесть лет назад, в 2012 году, в Ида-Вирумаа было 9950 зарегистрированных безработных (в Нарве 4903), то долговременных среди них было 6680 (в Нарве 3460). Если шесть лет назад ставка зарегистрированной безработицы была 13,4%, то сейчас она меньше 9,5%. Долговременных безработных в Ида-Вирумаа сейчас 2896 человек, а в Нарве 1419.

Данный материал опубликован в рамках проекта "ВЫБОР ЕСТЬ".

Материал подготовила Наталья Соболева