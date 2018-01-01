Тяжких преступлений не совершал, но из страны выдворен

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Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".

22 января 30-летний Александр Королев, уроженец Нарвы, гражданин Российской Федерации, был конвоирован для перехода эстонско-российской границы в районе погранпункта Нарва-2, именуемого в народе «Парусинка». Вернуться в родную Нарву Александр сможет лишь по истечении пяти лет.

22 января Нина Ивановна Королева готовилась встречать сына Александра на погранпункте «Нарва-1». Взяла с собой большую сумку с продуктами. Но Александра отправили в Россию через погранпункт «Нарва-2». Встретились они в Ивангороде только вечером. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Основанием для выдворения Александра Королева из Эстонии явилось решение Вируского уездного суда о признании вида на жительство Александра Королева недействительным на основании пункта 2 части 1 статьи 241 Закона об иностранцах.

К границе он был доставлен на спецтранспорте из Вируской тюрьмы, где находился на протяжении последних 12 месяцев. Документы на погранпункте проверили, конвой доставил его в наручниках до середины пешеходного моста, наручники сняли… Ну, и, прощай, родная сторона, здравствуй, историческая родина!

Просто взял и ушел в Россию

История Александра Королева, у которой оказался столь драматичный финал, складывалась на протяжении нескольких лет.

В 2013 году Александр решил порыбачить на Нарове со своим старшим братом и отправился к нему из Нарвы в Ивангород. Как и полагается на приграничной территории, прежде, чем выходить на катере, мужчины оставили свои координаты на погранзаставе. В тот день на реке поднялся ветер, и, вытаскивая сети, незадачливые рыбаки невольно нарушили российско-эстонскую границу. «Всего-то на 1 метр 28 см, - рассказывает об этом случае мать Александра Нина Ивановна Королева, которая живет в Нарве. – Эстонские пограничники стали им махать руками, показывая, чтобы они причалили к берегу. Но ребятам показалось логичным вернуться на российский берег, откуда они отправлялись на рыбалку. Российские пограничники были уже оповещены своими эстонскими коллегами о незаконном нарушении границы. Старший сын сразу написал там объяснение, а Саша в этот же день отправился домой в Нарву. И на эстонском погранпункте его тут же задержали».

Состоялся суд. По приговору Вируского уездного суда Александр был признан виновным по статьям 258 и 199 Пенитенциарного кодекса (незаконное пересечение государственной границы Эстонской Республики и временной контрольной линии группой лиц с использованием транспортного средства в не предусмотренном для этого месте и кража, совершенная лицом, ранее совершившим кражу, разбой или присвоение). В качестве наказания по совокупности (к данному вынесенному наказанию было добавлено и наказание по старому приговору суда от 26 сентября 2012 года, согласно которому на тот момент 24-летний Александр был признан виновным в попытке перемещения через границу таможенной территории Европейского Сообщества наркотического вещества, а именно, отростков конопли) Александру присудили 1 год и 6 месяцев тюремного заключения, которые заменили 1090 часами общественно-полезных работ.

Но Александр к чиновнику по криминальному надзору не явился, отрабатывать часы не стал и ... просто ушел в Россию.

11 декабря 2013 года Вируский уездный суд вынес постановление об объявлении Александра Королева в розыск и выбрал в качестве меры пресечения взятие его под стражу. Что можно было осуществить, понятное дело, когда он даст о себе знать.

Увезли прямо с таможни

В России же с Александром приключилась новая история: за драку он попал в тюрьму. Два года Александр Королев отбывал наказание в исправительной колонии № 5 в городе Металлстрой Ленинградской области, досрочно освободился и год жил и работал в Ивангороде. «Он хорошо зарекомендовал себя на работе, больше никаких проблем с законом у него не было. Даже две специальности успел получить, - рассказывает мать Александра. - И когда Сашу сняли с учета, решил вернуться домой, в Нарву, конечно, зная, что в Эстонии ему придется отвечать за старое. Но то, что придется ТАК расплачиваться за свои ошибки, по самому большому счету, он, конечно, и предположить не мог».

- 27 января прошлого (2017) года я пошла встречать сына на погранпункт, - вспоминает Нина Королева. - Стою, жду, а его все нет и нет. Потом мне говорят: у полиции к вашему сыну есть вопросы, поэтому его задержали. Ну, да, думаю, у Саши к этому времени истек срок действия ID-карты, но его должны впустить в страну, ведь у него был постоянный вид на жительство. Однако в этот же день прямо с таможни сына увезли в суд и приговорили к лишению свободы.

В тюрьме Александр Королев находился с января 2017 года.

«Мой сын не убийца и не насильник, он не совершил никаких тяжких преступлений, за что его можно было лишить вида на жительство и выкинуть из страны!»

Забила во все колокола

Когда Нина Ивановна узнала, что ее сына хотят лишить постоянного вида на жительство в Эстонии и отослать в Россию, гражданином которой он является, она забила во все колокола. Несчастная мать обратилась к адвокатам, стала звонить в Департамент полиции и погранохраны, пошла в Генконсульство России в Нарве, рассказала историю сына средствам массовой информации – в июле 2017 года в еженедельнике «МК-Эстония» был напечатан материал «Массовое явление? Очередного человека хотят лишить вида на жительство и выслать из страны», сюжет об Александре Королеве обсуждался в передаче «Русский вопрос» на Первом Балтийском канале.

- Думала даже о том, чтобы подать апелляцию в Суд по правам человека в Страсбурге, – замечает Нина Ивановна. – Но это слишком дорого, у меня таких денег нет.

Рассказывает, что общение с чиновниками часто вызывало немалые сложности: «Я, к сожалению, не говорю по-эстонски, мне не могут четко объяснить по-русски».

«Месть за депортацию»

- После того, как Сашина история прозвучала в СМИ, мне стали звонить, писать из Таллинна, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы, ко мне стали приезжать люди и рассказывать свои истории. Это были родители, жены, бабушки, дедушки осужденных, которых либо уже выслали, либо готовят к высылке из страны. И россиян с печальными историями о выдворении из Эстонии очень много. Это и бизнесмены, и простые работяги, есть душевнобольные люди, и молодые, и в расцвете лет. Вы не представляете, чего я только ни наслушалась! Я никогда не могла предположить, что депортация из Эстонии российских граждан приняла массовый характер, - говорит Нина Королева. – В тюрьме, где сидел Саша, среди заключенных прошел слух, что около 200 человек с красными паспортами в ближайшее время могут депортировать в Россию. Но разве информация об этом где-то будет озвучена?! Среди людей, которых затронула эта проблема, существует мнение, что выдворение из Эстонии российских граждан – это месть за депортацию эстонцев в Сибирь.

«Считаю, это несправедливо»

- Конечно, мой сын не ангел, и очень прискорбно, что он сделал в своей жизни столько глупостей. Но, на мой взгляд, он искупил свою вину – отсидел в тюрьме за все свои хулиганства. Все его судимости погашены. Почему же о них опять вспомнили (даже то, что было много лет назад), и инкриминировали ему это, чтобы лишить постоянного вида на жительство и депортировать из страны, в которой он родился? Я считаю это несправедливым! – с негодованием говорит Нина Ивановна Королева. – Он не убийца и не насильник, он не совершил никаких тяжких преступлений.

- Я больной человек, суду было представлено медицинское заключение (подписали 14 врачей!), что я нуждаюсь в постоянном уходе. Два моих сына живут в Ивангороде, у них большие семьи, много своих забот. Поэтому у меня всегда была надежда только на Александра, который жил вместе со мной в Нарве,- продолжает женщина. - Порой он, может быть, как выражается сейчас молодежь, и безбашенный, влипает в разные истории, но в целом он хороший человек, в жизни от него не слышала плохого слова. Просто сердце кровью обливается, когда я думаю о будущем – и его, и своем.

И все же, смирившись с очевидным, деятельная Нина Ивановна руки не опустила. Побывала на приеме у мэров Ивангорода, Кингисеппа, съездила даже к губернатору Ленобласти. Говорит, узнала, что каждому, кто прибыл в Россию в результате выдворения из другой страны, положено единовременное пособие плюс 15 кг продуктов, 4 раза в год выдают сезонную одежду. Рассказывает, что сняла сыну жилплощадь в Ивангороде, снабдила всем необходимым. Сейчас для Александра главное — найти работу, считает мать. И надеется, что это у него получится.

Выпуск подготовила Светлана Зайцева