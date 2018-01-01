Два мнения

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Данный материал опубликован в рамках проекта "МЕСТО ВСТРЕЧИ".

- Для того, чтобы налоговая нагрузка работающих и расходы на тех, кто остается на иждивении государства, были в балансе, по расчетам экспертов необходимо, чтобы каждый год на рынок труда приходило 5000 новых работников. Решит ли проблему с нехваткой рабочей силы в Эстонии привлечение зарубежных специалистов? Или, учитывая ограниченность миграционной квоты (в 2018 году она составляет 1315 человек из стран, не входящих в Евросоюз), стоит принимать меры внутри страны?

Тоомас Тамсар, руководитель Центрального Союза работодателей:

- Сейчас в Эстонии имеется примерно 13 тысяч свободных рабочих мест. Самым быстрым решением работодатели считают временное привлечение работников из других государств, облегчение возможностей получения временного разрешения на работу и временное снятие ограничений для них. Сейчас это помогло бы нам как-то восполнить нехватку рабочих рук.

Если мы не решим проблему, то наши таланты заберут другие. И дешевая рабочая сила прибудет в Эстонию как легально, так и нелегально через другие страны. Например, на работу в Эстонию, по состоянию на 30 сентября 2017 года, из третьих стран прибыло 7600 человек. По оценкам предпринимателей, примерно 5-10 тысяч человек из третьих стран работают неофициально и не платят ни цента налогов Эстонии, и к ним государство не может применить тех же требований, как к официально работающим людям. Такая ситуация ненормальна.

Даже больше: она, в некотором смысле, гротескна, поскольку наше количественное ограничение приводит к тому, что иностранная рабочая сила на самом деле и есть малооплачиваемый контингент, от которого это ограничение должно нас защищать. Если бы иностранцы устраивались напрямую и официально, они получали бы более высокую зарплату, и налоги оставались бы в Эстонии. Сейчас зарплата низкая, большую часть денег получают посредники, и налоги уходят в другое место. Действующая политика заключается в том, чтобы не разрешать работать большему числу людей, чем позволяет квота. Вторая сторона этого выбора - это отсутствие возможностей лечить людей, поднимать зарплату учителям и создавать места в детских садах. Сейчас, даже если очень захотим, мы не сможем заполнить недостающие рабочие места человеческим ресурсом. К себе не пускаем и сами тоже не справляемся. Это не самое разумное поведение, не правда ли

Эльдар Эфендиев, экс-министр по делам народонаселения Эстонии (2002-2003), депутат Рийгикогу Х и ХI созывов, учитель истории Пяхклимяэской гимназии:

- В начале 2017 года тема миграционной политики стала вновь актуальной после установления миграционной квоты на календарный год и изменений в Законе об иностранцах. В ежегодной квоте перестали учитывать специалистов из третьих стран, в которых нуждались сектор ИТ и стартапы. Работодатели подняли вопрос о необходимости изменения иммиграционной политики в целом и целесообразности такой квоты, которая «приносит Эстонии больше вреда, чем пользы».

2018 год начался с продолжения активного обсуждения иммиграционной темы. Один из собственников фирмы Olerex Антти Моппела высказал мнение, которое идет вразрез с позицией Союза работодателей. Он считает, что иммигранты не в состоянии внести достаточный вклад в местный рынок труда: «В случае разнорабочих неважно ни обучение, ни знание языка, решающим является то, за сколь маленькую зарплату человек согласен работать. Я считаю, что система квоты создана именно для ограничения числа этого типа рабочих туристов».

Практически одновременно вышла обширная статья руководителя Центрального союза работодателей Эстонии Тоомаса Тамсара, в которой он в очередной раз обосновал необходимость привлечения иностранной рабочей силы.

Этот же вопрос обсуждался на январской встрече премьер-министра Юри Ратаса с представителями Центрального союза работодателей Эстонии. Видимо, премьер-министр сформировал позицию: сделанный им акцент на необходимости пересмотра условий привлечения иностранных специалистов в Эстонию, возможно, предполагает изменение системы в целом.

Выход из тупика политически сложен, и для изменения прежней системы квот необходима политическая воля. Достигнут ли согласия коалиционные партнеры и смогут ли вынести данный вопрос в Рийгикогу – покажет время, в свете грядущего уменьшения евродотаций которого практически не осталось.