Позади — столетие, впереди… столетие!

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Дорогие друзья!

Наши уважаемые читатели!

Если задуматься над тем, по каким особым приметам мы будем вспоминать год 2017-й, первое, что приходит на ум при виде этой цифры — 100-летие Октябрьской революции в России.

Маленькая революция годом раньше произошла и в нашей небольшой фирме, тоже, кстати, октябрьская: мы стали, по сегодняшним меркам, солидной медийной компанией. Поскольку под крышей издательства Prospekt-Media стали выпускаться 2 газеты: «Виру Проспект»и «Нарвская Газета».

И уже в 2017 году мы имели возможность полностью познакомиться со всеми последствиями поворотных моментов в истории. Вначале это трудности и лишения, в результате чего, к примеру, нам пришлось отказаться от не по времени роскошной телепрограммы. Потом — коллективизация: обе газеты какое-то время выпускались практически одним журналистским коллективом.

Ну, а далее — развитой социализм: несмотря на беспрецедентную в масштабах Эстонии дешевизну газет в Нарве, мы этот ценовой уровень сохранили. Выполнили все обязательства по количеству номеров газет, а саму газету увеличили в объеме. Надеемся, не в обиде на нас читатели и за качество. Мы обновили шаблон и дизайн своего сайта www.prospekt.ee, он стал отображаться на мобильных устройствах, соответственно, наша аудитория существенно расширилась за счет молодых читателей. Кстати, из выходящих в Ида-Вирумаа газет мы сделали такой прыжок в электронный мир первыми.

И если продолжить молодежную тему, напомним, что под флагом двух наших газет в этом году уже в 7-й раз состоялась международная акция «Сбежавшие невесты», две участницы которой стали героинями двух документальных фильмов.

А теперь, сдается нам, мы уже шагаем дорогами народного социализма. Это когда человеку дается даже чуть больше того, что ему насущно необходимо, что он вправе ожидать.

В это чуть-чуть в нашем случае входят 9 рекламно-информационных приложений, вышедших в уходящем году: «Свой дом», «Здоровье», «Образование» и пр. Это День читателя, который в нынешнем году прошел в Нарвском колледже ТУ. Это многочисленные конкурсы рисунков, поделок и даже стихов… Для всех читателей, для детсадовцев и школьников, для дачников… Число работ в некоторых из них достигало 300, у нас уже есть постоянные участники и появляются новые любители художественного творчества. Моральный стимул, конечно, никто не отменял, но наш рекламный отдел всегда старается подкрепить его призами: пусть некоторые наши дети лучше творят, чем вытворяют!

Продолжен выпуск ежемесячного тематического приложения к обеим нашим газетам - «Благовестник Вирумаа». Мы воспринимаем его как скромный взнос в духовную жизнь наших читателей.

Надеемся, дорогие друзья, вы уже заметили еще два новых наших проекта: «Важно знать», в рамках которого мы через конкретные истории рассказываем вам о сложных жизненных ситуациях и подсказываем выход из них, а также вооружаем необходимой информацией, связанной с этой темой. Другой наш проект называется «Место встречи». Благодаря ему мы выходим за рамки сугубо местных тем —в этом нам помогает гость номера, какая-то известная в Эстонии личность, а также профильные специалисты.

И вот — год уходящий сдает трудовую вахту году грядущему. Паролем в этот новый этап жизни будет для нас 100-летие Эстонской Республики. Верится, что это будет интересное время, мы же постараемся сделать его для наших читателей еще интереснее. Но, прежде всего, будьте, дорогие друзья, здоровы! Мира вашим домам, согласия в ваших семьях!

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА и коллектив редакции