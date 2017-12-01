Опрос. Какие меры помогут повысить рождаемость?

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Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".

Детское пособие и пособие для многодетной семьи, отцовский отпуск, а также др. меры государственной поддержки для родителей — считаете ли вы, что они могут побудить семьи иметь больше детей?

Лилия:

- Думаю, что нет. Конечно, все эти пособия — хорошее дело, мы их в свое время вообще не имели, но, на мой взгляд, у нынешних молодых нет главного - стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Любой, даже хороший специалист, может вмиг остаться без работы. И тогда все рушится, и кто тогда будет кормить твоих детей? К тому же молодежь не хочет жить теми стандартами, что были у нас. Для них, например, машина - это уже не роскошь, а необходимое средство передвижения, и о репетиторе по английскому языку для малыша хочет мечтать любая, а не зажиточная семья.

Александр:

- На мой взгляд, только отчасти. Вообще-то, хочется думать, что люди рожают детей не из-за того, что пособия стали больше. Во всяком случае в моей семье так вопрос никогда не ставился. Пособия, дотации, льготы — это только подспорье. Все же решение иметь детей и сколько их иметь, на мой взгляд, это прежде всего вопрос мировоззрения человека. Если люди хотят иметь большую семью и считают, что у них есть возможность воспитать не одного ребенка, государственные пособия и льготы им важны, но во главу угла ставить их, думаю, они не будут.





Надежда:

- Мне кажется, далеко не всех. Современная молодежь, я имею в виду совсем молодые семьи, по-моему, вообще не хотят заморачиваться детьми. Они хотят жить свободно, беззаботно, отдыхать, путешествовать. Я думаю, что перечисленные вами меры государственной поддержки скорее всего могут повлиять на родителей, которым уже за тридцать, и они, может быть, задумываются о том, чтобы родить третьего или четвертого ребенка.

Выпуск подгтовила Светлана Зайцева



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