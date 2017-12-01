Важные изменения, касающиеся родительского пособия

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Если параллельно с получением родительского пособия родитель получает трудовые доходы, то по нынешнему закону пособие сокращается, если получаемый от работы доход превышает 430 евро. Вместе с тем пособие никогда не снижается меньше половины назначенного пособия.

Иван Лаврентьев, советник по связям с общественностью Министерства социальных дел

Если параллельно с получением родительского пособия родитель получает трудовые доходы, то по нынешнему закону пособие сокращается, если получаемый от работы доход превышает 430 евро. Вместе с тем пособие никогда не снижается меньше половины назначенного пособия.

С 1 марта 2018 года вступит в силу поправка, согласно которой, если вы работаете параллельно с получением родительского пособия и ваша заработная плата не превышает 1544 евро за календарный месяц, ваше родительское пособие сокращаться не будет. Если вы зарабатываете больше этой суммы, то пособие будет уменьшено в соответствии с действовавшей прежде формулой, однако не ниже ставки пособия, которая в 2018 году составляет 470 евро.

Если речь не идет о небольшой работе, и ей необходимо посвятить больше времени, например, в рамках какого-то проекта, то планируется, что с 1 июля 2020 года в случае таких периодов можно будет приостановить получение родительского пособия и позже его возобновить.

Таким образом, получение родительского пособия можно разделить на части до достижения ребенком трехлетнего возраста.

С 1 сентября 2019 года изменится период исчисления родительского пособия. До сих пор при расчете родительского пособия за основу брался календарный год, предшествовавший дате истечения срока действия компенсации по беременности и родам. Через два года родительское пособие будет рассчитываться на основании среднего налогооблагаемого дохода за 12 календарных месяцев, предшествовавших беременности. Таким образом, доходы, полученные в период беременности, больше не будут учитываться при исчислении родительских пособий.

С 1 июля 2020 года вступит в силу 30-дневное дополнительное родительское пособие отца. Сейчас оно составляет 10 дней. Каждый отец может выбрать, будет ли он использовать этот период одновременно с матерью или же отдельно, или будет совмещать его таким образом, что проведет 10 дней с матерью, когда ребенок только появится на свет, а остальные 20 дней — когда-нибудь позже. Отец может использовать свое дополнительное родительское пособие за 30 дней до предполагаемого рождения ребенка вплоть до достижения ребенком возраста трех лет. Каждая семья может сама принять решение, каким образом им поступить — будет ли использоваться пособие отца вместе с матерью, отдельно или они будут комбинироваться.

До сих пор отпуск отца и право на пособие были только у отцов, состоящих в отношениях работодатель-работник, и, например, на предпринимателей-физических лиц, членов правления и безработных отцов это право не распространялось. Согласно новому постановлению, все отцы имеют право на получение дополнительного родительского пособия для отца. Даже если папа не живет со своим ребенком и его мамой, он все равно имеет право на использование отпуска отца по уходу за ребенком.

В случае родительского пособия не имеет значения ни семейный статус людей, ни то, живут ли родители вместе.

Если отец хочет быть дома с ребенком более 30 дней и получать родительское пособие, то, как и прежде, эта возможность будет существовать в будущем. Если ребенку исполнилось как минимум 70 дней, то мать и отец могут сами принять решение, кто из них останется дома с ребенком и будет получать родительское пособие.

Согласно закону, при рождении тройни и большего количества детей устанавливается специальное пособие в размере 1000 евро в месяц. Оно выплачивается одному родителю, пока детям не исполнится 18 месяцев. Это позволит родителям нанять помощника для ухода за малышами.

Иван Лаврентьев,

советник по связям с общественностью Министерства социальных дел

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