+Видео. Какие пособия и льготы предоставляет семьям город Нарва

Дата публикации: Вчера, 21:57 Просмотрено: 155

Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".

Татьяна Пацановская, и.о. директора департамента социальной помощи Нарвской горуправы:

- По данным департамента социального страхования, в Нарве получают пособие как семьи с тремя и более детьми 554 семьи и 13 семей получают пособие как семьи, где растет семеро и более детей. Что касается дополнительной поддержки, которую можно получить через департамент социальной помощи, то в качестве многодетных мы рассматриваем семьи, где растут четверо и более детей. Такие семьи помимо универсальных городских пособий (то есть предназначенных для всех семей), как то: по рождению ребенка (в этом году 430 евро), пособие для первоклассника (50 евро), могут получить поддержку для организации детского летнего отдыха. Такую поддержку могут получить также семьи, которые находятся в активной работе отдела детства нашего департамента, дети с недостатками здоровья, опекунские семьи.

Традиционно детям с недостатками здоровья мы организуем отдых в Нарва-Йыэсуу, а здоровым деткам - отдых в детских летних лагерях. При оказании такой поддержки учитывается доход семьи.

Подробнее об этом можно узнать в отделе защиты детства Нарвского департамента социальной помощи. Если говорить о помощи со стороны города, при которой не учитывается доход семьи, то, к примеру, можно назвать ежегодные новогодние елки для детей из семей, где воспитываются минимум четыре ребенка (это обязательное условие!), детей, которые остались без родительского попечения, из семей, которые получают пособие по бедности, для детей с недостатками здоровья. Для того, чтобы получить пригласительный билет на городскую елку, родители должны сами обратиться к специалистам департамента социальной помощи.

В этом году новогодняя елка для детей из многодетных семей (повторю: где растут четверо и более детей) пройдет 27 декабря в Нарвском Доме детского творчества. Дети увидят новогоднее представление и получат сладкий подарок. Как показывает практика, и дети, и семьи остаются очень довольны!

В конце августа в торжественной обстановке в зале Нарвского городского собрания ежегодно проходит вручение подарков первоклаccникам из малоимущих и многодетных семей.

Что касается поддержки со стороны города семьям, где растут трое детей, то она тоже есть. Например, руководители школ по интересам имеют право установить те или иные льготы или вообще освободить от оплаты в индивидуальном порядке семьи, чьи дети посещают кружки и секции. Более подробную информацию об этом можно получить в Отделе культуры горуправы или непосредственно в учреждении, которое посещает ребенок. В социальный департамент за этой помощью обращаться не надо.

Лариса Дегель, заместитель заведующей отдела культуры по образованию Нарвской горуправы:

- Нарва держит стоимость учебного места в детских садах на минимально возможном уровне: оно составляет сейчас 21 евро 50 центов, в садах, где есть бассейн – 25 евро 80 центов. Это, соответственно, 5 % и 6% от минимальной заработной платы за прошлый год. По Закону о дошкольном учреждении стоимость за учебное место может составлять до 20% от минимальной заработной платы – то есть, максимально в этом году стоимость места могла бы быть порядка 86 евро. Содержание одного ребенка в детском саду обходится Нарве порядка 270 евро в месяц (город обеспечивает учебную среду, покрывает коммунальные расходы, проводит необходимые реновационные работы, платит заработную плату персоналу).

Кроме того, что город удерживает стоимость учебного места на минимуме, оказывается поддержка семьям, где сразу несколько дошкольников: за двоих детей дошкольного возраста, посещающих детский сад, родитель в Нарве платит только 75% от общей стоимости, а если в сад ходит 3 и более детей – родители и вовсе освобождаются от платы за место.

По информации нарвского Отдела культуры, родители более 400 юных нарвитян, посещающих городские школы по интересам (музыкальные, спортивные, Дом детского творчества) и различные кружки и секции ДК «Ругодив», либо полностью, либо частично освобождены от оплаты за занятия в них. Это 8% от общего числа занимающихся. Как уточнили в отделе, в основном те, кто обращаются с просьбой, отказа не получают - если, конечно, на то есть основания.





Выпуск подготовила Светлана Зайцева.

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