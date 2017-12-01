Проект "Важно знать"Что мы знаем о пособии для многодетных семей?
Дата публикации: Вчера, 15:01 Просмотрено: 94
Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".
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С 1 июля 2017 в Эстонии действует ежемесячное пособие для многодетных семей. Размер пособия для семей, в которых растет от трех до шести детей, составит 300 евро и 400 евро для семей, в которых растет семеро или больше детей.
Поскольку детское пособие на первого ребенка составляет 100 евро и на каждого следующего – 50 евро, то семья, в которой растет трое детей получит 100+50+50+300=500 евро.
Пособие выплачивается автоматически.
Номер счета и иные детали можно проверить и при необходимости уточнить на государственном портале eesti.ee.
Пособие выплачивает Департамент социального страхования.
Полезные ссылки, телефоны, адреса:
Sotsiaalkindlustusamet
Департамент социального страхования
Endla 8, 15092 Tallinn
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Инфотелефон: 612-1360
Департамент социальной помощи
г. Нарва
Linda 4, III-IV этаж,
тел. 3569600
e-mail: sotsiaalabiamet@narva.ee
Узнай больше:
Общая информация о семейных пособиях: www.sm.ee/ru/semeynye-posobiya-0
Много полезной информации по пособию для многодетной семьи: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/deti-semi/posobie-dlya-mnogodetnoy-semi-chasto-zadavaemye-voprosy
Специальный сайт www.kolmaslaps.ee/ru/(«третий ребенок»). Информация о многодетных семьях и предусмотренных для них пособиях и льготах плюс истории о многодетных семьях и обсуждение проблем, которые семьям приходится решать. Интернет-ресурс работает на эстонском и русском языках.
Создатели сайта приглашают всех многодетных родителей загрузить на сайт фотографии своего многодетного счастья.
Немного статистики
Сейчас в Эстонии проживает свыше 18 000 многодетных семей, в том числе 136 семей, в которых растет семеро или больше детей.
В 2015 г. 6,9% семей с тремя и больше детьми жило в абсолютной бедности, в то время как для семей с двумя детьми этот показатель составил 4,3%, а для семей с одним ребенком – 3,6%.
В то же время в абсолютной бедности проживает 4,6% детей в возрасте до 18 лет.
Статистика по числу несовершеннолетних детей в семьях Эстонии:
55% - 1 ребенок
36% - 2 ребенка
7% - 3 ребенка
2% - 4+ ребенка
Подробнее: www.blog.stat.ee/tag/paljulapselised-pered/.
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