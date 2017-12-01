Нет айфона? Будет лошадь!

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Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".

- А знаешь, мне с тремя детьми легче, чем было с одним, - вдруг заявляет мне тридцатилетняя Светлана Федотова (фамилия героини очерка изменена, но известна редакции), мать троих детей, отвечая на мой вопрос «Как живется молодым многодетным семьям в Нарве?»

Семья с тремя детьми в Эстонии считается могодетной.

- Ты серьезно? – искренне удивляюсь я.

- Не шучу. Старшие помогают младшим, младшей не скучно, так что ее развлекать не надо. Вообще вижу, как они все трое лучше и быстрее развиваются. Бессонные ночи, конечно, бывают: когда они начинают один за одним болеть… Но большая семья – это совсем особое ощущение жизни. Хотя дети еще маленькие, все равно чувствуется: нас много, и мы – сила!

Признаюсь, обрадовало, что, отвечая на мой вопрос, Светлана начала не с жалоб на материальное положение. Хотя в нынешнем выпуске «Важно знать» я как раз-таки решила поговорить о проблемах, которые приходится решать молодой многодетной семье, именно с упором на бюджетную составляющую. И дело не в том, что захотелось посчитать деньги в чужом кошельке. В 2017 году бюджет многодетных семей претерпел существенные изменения, поскольку дополнительно к универсальному детскому пособию государство стало выплачивать семьям, где растут трое и более детей, еще и пособие для многодетной семьи. Так почему бы не узнать, в какой степени это уменьшило нагрузку на многодетных родителей, значительно ли компенсировало обязательные траты, связанные с воспитанием не одного и не двух, а более детей? Да и вообще, как они сегодня живут, наши многодетные семьи?

Пока работала - путешествовали

У Светланы Федотовой и ее мужа Василия Гуляева трое детей: десятилетняя Виктория, восьмилетний Кирилл и пятилетняя Илона.

- Я всегда мечтала иметь большую семью. На мой взгляд, по нынешним временам семья с тремя детьми – это вовсе и не многодетная, а, что называется, самая стандартная, - говорит Светлана.

Деятельная и уверенная в своих силах Светлана при планировании семьи смотрела в будущее с оптимизмом. Муж работал в строительном секторе, который был на подъеме, она получила высшее образование, как тогда все уверяли, по очень перспективной специальности – логистик. И уже будучи беременной третьим ребенком, пыталась учиться в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета – решила получить еще и строительное образование. «Но пришлось уйти, физически не хватило сил», - признается она. Взяли кредит в банке и купили двухкомнатную квартиру в реновированном доме, посчитав, что платить за собственное жилье выгоднее, чем за съемное.

Понятно, что когда в семье появляются один за другим трое детей, для родителей это большое испытание, в том числе и материального плана. Светлана не скрывает, что без поддержки ее мамы им было бы сложнее. «Конечно, мы никогда ни о чем не просим. Но мама умеет очень деликатно нам помочь», - говорит молодая женщина.

Большие вещи, как то: холодильник, телевизор, компьютер, семья покупала в кредит.

Последние 2,5 года у Светланы была постоянная работа, и по нарвским меркам очень даже неплохая зарплата, значительно выше минималки.

- Поэтому мы с детьми решили путешествовать, открывать мир, - рассказывает она. - Съездили на экскурсию в Ригу, в аквапарк, в Финляндию к Санта-Клаусу, потом все поехали к моей сестре в Швецию, а еще через какое-то время вместе с ней слетали в Лондон. Благо, можно было купить очень дешевые билеты, а для Виктории и Кирилла это было и вообще бесплатно. Конечно, я заранее планировала все поездки. Например, нацелились на Лондон, и я, получив зарплату, сразу шла и покупала фунты – хоть сколько-нибудь. Потому что просто отложить не получается, всегда найдется, на что потратить. А раз мы с детьми решили, что будем путешествовать, значит, делаем все для осуществления своей мечты.

- Если, конечно, она в пределах наших возможностей, - добавляет Светлана.

Найти работу «мешают» дети

В июне этого года Светлана осталась без работы.

- Меня уволили, потому что вышла из декрета сотрудница, на месте которой я временно работала, - поясняет она. – Конечно, я надеялась, что на моем предприятии мне что-то предложат, учитывая, что у меня трое детей, хотя бы полставки. Но, увы…Стою на учете в Кассе по безработице. 23 декабря у меня последняя выплата пособия. Все эти полгода получала 350 евро ежемесячно.

- Есть какие-то предложения?

- К сожалению, нет. Хоть и заявляли с высокой трибуны, что в нарвском промпарке большой спрос на логистиков, на деле это оказывается совсем не так. Или, быть может, мне просто не везет, - говорит Светлана. – Вообще-то у меня есть еще одна специальность – когда я была в отпуске по уходу за Кириллом, закончила в нашем Нарвском профессиональном учебном центре курсы келлеров. Но что-то официанты у нас тоже никому не требуются.

- А может быть, трое детей «мешают», чтобы тебя взяли на работу?

- Есть такое. Хотя по новым требованиям в CV ни о детях, ни о семейном положении человек сообщать не обязан, но когда я прихожу на собеседование, меня, конечно, об этом спрашивают. Я честно отвечаю. Когда узнают, что их у меня трое, реакция, сама понимаешь, соответствующая…

- И что собираешься делать?

- Продолжать пытаться что-то найти. Работа очень нужна! Тем более что у мужа тоже все стало очень нестабильно: то густо, то пусто. Ехать ему куда-то на заработки, думаем, не самый хороший вариант: во-первых, дети будут расти без отца, во-вторых, пример его друзей не вдохновляет – многие отработали, а зарплату им так и не дали.

Что касается меня, то за те последние 2,5 года, что я работала, поняла: меня больше устроила бы работа с неполной нагрузкой, потому что надо заниматься детьми. Это сейчас главное. Постоянно бросать их на бабушек или нянечек – плохая практика.

Еще подумываю о том, чтобы, может быть, найти возможность и продолжить учебу в Вирумааском колледже ТТУ. Мне очень интересно работать над строительными проектами, и мне кажется, у меня это получилось бы. К тому же можно было бы работать дома. Но за учебу надо платить. Пока для меня это нереально. Сейчас у нас даже не получается прожиточного минимума. Но претендовать на какую-то дополнительную помощь, например, со стороны Социального департамента, наша семья не может, потому что у нас жилищный кредит, и еще осталась маленькая квартира от бабушки. Говорят: продавайте и таким образом поправляйте свое благополучие. Нет, чиновники тут ни при чем. Так по закону. Но я не единственная наследница. И это уж самый крайний вариант. Так что справляемся своими силами.

- Получается - с учетом пособия, которое начали с этого года платить многодетным семьям?

- Конечно, это пособие - очень существенное подспорье! Раньше я получала только детское – это 200 евро (50 евро – на первого ребенка, 50 евро – на второго, 100 евро – на третьего). С июля этого года к этим 200 евро добавилось еще 300 евро. В итоге 500 евро ежемесячно. Если бы у меня была работа, хоть какая-то, и у нас не было бы жилищного кредита, все было бы просто замечательно! Но, наверное, так не бывает, - вздыхает молодая мама.

- А давай посмотрим, как есть, - предлагаю я Светлане.

Анализируем бюджет

Как и в большинстве семей (в том числе и не многодетных) в семье Светланы львиная доля расходов приходится на еду, квартплату и одежду. «Конечно, младшей кое-что перепадает от старших. Но Кирилл за Викторией уже ничего не донашивает. Когда наступает зима — это катастрофа: зимняя одежда, обувь стоят дорого».

По словам Светланы, самые сложные для семейного бюджета месяцы в году - август, май и декабрь: в школу собрать, учебный год закончить (а это всегда какие-нибудь поездки всем классом по Эстонии), Рождество и Новый год отметить подарками и праздничным столом.

- Конечно, хорошо, что у нас в Нарве есть пособие для первоклассника — 50 евро. Но получаешь его только в октябре (видимо, требуется время для каких-то согласований и утверждений), а оно так необходимо именно накануне 1 сентября! Мы, например, Кирилла в школу отправляли, 200 евро сразу выложили, потому что надо было купить стол, стул, брючки, не говоря уже о канцтоварах.

60 евро родители платят за детский сад Илоны. Виктория и Кирилл питаются в школе бесплатно, но остаются на продленке, так что необходимо каждый день выдать детям на еду дополнительные 1-1.5 евро.

- Большая часть пособий в нашей семье уходит на внеклассные занятия, бензин и … деликатесы. Ну, хочется детей иногда порадовать чем-нибудь вкусным! И без машины (она у нас очень старенькая) нам никак: всех надо развезти на занятия и кружки, - рассказывает Светлана. - Илона занимается художественной гимнастикой (25 евро в месяц), Кирилл ходит в Клуб юных моряков (6.5 евро евро в месяц) и в футбольную секцию (15 евро в месяц), Вика до недавнего времени ходила в художественную школу (13 евро в месяц) и на танцы в Дом детского творчества (8 евро в месяц). Сейчас успевает только на танцы. Да, у нас в Нарве плата за кружки, действительно, очень демократичная, говорят, самая маленькая по сравнению с другими городами. Но большие (для нашего бюджета) деньги нужны, чтобы купить форму, танцевальные костюмы, обувь, краски, альбомы и все прочее, заплатить за поездки на соревнования.

- Поход в кино нам обходится почти в 20 евро. Да, без попкорна, увы, не обойтись!- продолжает молодая мать троих детей. - Но я думаю, что лучше всем вместе посмотреть, а потом обсудить какой-то фильм, чем сидеть каждому в одиночку у компьютера. Постоянно ходим на спектакли театра «Ильмарине». Обязательно участвуем во всех спортивных соревнованиях, которые устраиваются в нашем городе — и в Энергетическом забеге, и в Рождественском забеге и в других. Хорошо, что для детей участие в забегах всегда бесплатное. Ну, а за себя я, естественно, плачу. К бегу я пристрастилась благодаря своему папе (увы, покойному). За месяц у нас 2-3 дня рождения — друзей или одноклассников. А подарок сейчас — это минимум 15 евро.

- Светлана, а если что-то сделать своими руками?

- Хороший, конечно, вариант, но сейчас это как-то не принято.

- А твои дети каких ждут подарков, сейчас, на Рождество и Новый год?

- Ну, Виктория, конечно, айфон последней марки Кирилл — «летающую тачку» (которая, для сведения, стоит 200 евро). У Илоны запросы скромнее - просто куклу. А гномики к нам ходят, как и полагается — по конфете каждому каждый день.

- Ну и? Материнское сердце не разрывается от боли, что не можешь выполнить мечты любимых деток?

- Ничуть! - со смехом отвечает Светлана. - Я думаю, они придут в восторг от подарка, который я им придумала в этом году: 23 декабря мы едем на хутор кататься на лошадях. И разве это может сравниться с какими-то там «летающими тачками»?!

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