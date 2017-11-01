Как государство поддерживает Ида-Вирумаа?

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Данный материал опубликован в рамках проекта "МЕСТО ВСТРЕЧИ".

В настоящее время в Ида-Вирумаа применяется комплекс государственных мер по развитию региона.

Например, Ида-Вируский центр предпринимательства проводит разнообразные курсы и инфодни для бизнесменов. Действуют два менторских клуба, которые проводят консультации на русском языке (в Нарве) и на эстонском (в Йыхви). Тартуский университет и ТТУ через свои колледжи оказывают услуги инкубатора предпринимательства. Средства из программы повышения конкурентоспособности регионов вкладываются в повышение инвестиционной привлекательности и туристического потенциала региона. Развивается сеть дорог, в том числе пешеходных и велосипедных.

Средства вкладываются в расширение возможностей по получению в регионе высшего образования, в реновацию школьных зданий, финансирование зарплат учителей и создание государственных гимназий. Поддерживается строительство и развитие важных объектов общественного пользования. Например, в сфере здравоохранения: поддержка строительства второго корпуса Ида-Вируской центральной больницы, реновация отделения экстренной медицинской помощи Нарвской больницы. В период с 2017 по 2020 год из европейских средств оказывается поддержка созданию нескольких центров медицинской помощи первого уровня и т.п.

В июле 2016 года была начата программа помощи ищущим работу, призванная смягчить последствия крупных сокращений (1,9 миллионов евро из Европейского фонда адаптации к глобализации).

Во втором полугодии 2018 года планируется старт новой Программы развития Ида-Вирумаа, на что в проекте госбюджета выделено 2,8 миллиона евро. Среди других крупных инвестиций в наш регион числятся: строительство Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности — 14 миллионов евро в течение трех лет; Кохтла-Ярвеский спортивный центр — 3 миллиона евро, создание Эстонского дома (Нарва и Таллинн) - 6 миллионов евро в течение трех лет.