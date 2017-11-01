Дата публикации: Вчера, 23:27 Просмотренно: 59

В первых числах ноября средства массовой информации запестрели сообщениями об изменениях в налоговой системе Эстонии, которые вступят в силу с 1 января 2018 года. Причем, новая система расчета подоходного налога коснется не только заработной платы, но и пенсий.

Нарвитянка Ангелина Федоровна Ефремова живет на ул. Мальми в доме как раз напротив Нарвского филиала Департамента социального страхования. «Утром в понедельник, 6 ноября, случайно выглянула в окно и даже испугалась: столько народу стоит у дверей департамента! И люди все идут и идут, - рассказывает она. - Пошла узнавать, что случилось, что с нашими пенсиями. Оказывается, все заволновались по поводу новых налогов и того, что срочно надо какое-то заявление писать, если раньше не написано... А разве сейчас вспомнишь, что ты там писал, когда пенсию оформлял! Да, инспектор в департаменте выходит к людям, объясняет, дает номер телефона для справок. Но сразу все не понять! И по телефону не дозвониться. Только все эти волнения с ИД-картами были, и опять переживай - по новому делу! Просто какой-то кошмар».

Без преувеличения, эта информация вызвала настоящий ажиотаж в среде пожилых людей. Тем более, что поначалу из официальных источников звучали рекомендации как можно скорее подать заявление о применении дохода, не облагаемого подоходным налогом (а он с 1 января будущего года составит 500 евро), иначе пенсия будет облагаться налогом уже с первого евро, или же проверить, было ли оно предоставлено ранее, проверить в электронной среде Налогово-Таможенного департамента свой адрес электронной почты и телефон и проч.

Очень много звонков раздалось и в редакции «Виру Проспекта» и «Нарвской Газеты» с просьбой получить разъяснения у специалистов по поводу того, как налоговая реформа коснется пенсионеров. Сегодняшний выпуск целевых страниц «Важно знать» посвящен именно этой теме. Мы выбрали самые характерные (повторяющиеся) вопросы от наших читателей и обратились за комментариями в Департамент социального страхования и Налогово-Таможенный департамент.

Итак, на вопросы наших читателей отвечают Татьяна Клеттенберг (на фото справа), главный специалист налогового отдела Налогово-Таможенного департамента, и Эвелин Халлика (на фото слева), советник отдела по возмещениям Департамента социального страхования. Беседу с ними вы можете также увидеть на нашем сайте.

- Самый распространенный вопрос: всех ли пенсионеров затронет налоговая реформа — вне зависимости от их возраста и величины пенсии, или не всех? Где и как проверить, есть ли у пенсионера заявление о том, чтобы к его пенсии применяли необлагаемый подоходным налогом минимум?

Эвелин Халлика, советник отдела по возмещениям Департамента социального страхования:

- Налоговая реформа затронет всех людей, проживающих в Эстонии. Просто есть те, кому в связи с реформой надо что-то предпринимать, а есть те, кому делать в принципе ничего не надо. Но реформа, естественно, касается и этой группы населения.

Для пенсионеров, которые не работают и у которых пенсия меньше 1200 евро в месяц, ничего не изменится. Просто с 1 января 2018 года будет повышен минимум, который не будет облагаться подоходным налогом, и он составит 500 евро. Департамент социального страхования автоматически будет проводить исчисление минимума, который не облагается подоходным налогом. Никаких заявлений никуда писать не надо, идти тоже никуда не надо.

Татьяна Клеттенберг, главный специалист налогового отдела Налогово-Таможенного департамента:

- С пенсии до 500 евро подоходный налог удерживаться не будет. Например, пенсия (брутто) 500 евро, необлагаемый налогом минимум 500 евро, значит, на руки будет пенсионер получать эти же самые 500 евро. Если же пенсия 450 евро, то на руки получит 450 евро.

- А если речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать: куда должен подавать заявление о применении необлагаемого дохода работающий пенсионер?

Эвелин Халлика:

- Люди, которые сейчас получают пенсию и работают, должны подумать, куда они подадут свое заявление о применении к их доходам необлагаемого налогом минимума: снимать ли его с зарплаты, и тогда надо писать заявление своему работодателю, или снимать с пенсии, и тогда надо писать заявление в Департамент социального страхования. Заявление в департамент можно отправить по электронной почте: tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.eeили info@sotsiaаlkindlustusamet.ee.

Татьяна Клеттенберг:

- Через портал www.eesti.ee можно посмотреть, представлено ли у них заявление в Департамент социального страхования или нет. Если представлено и они хотят его изменить, то можно это через этот же портал и сделать. Также, если заявления нет, то можно его и представить.

- А если пенсионер не пользуется интернетом, как ему быть?

Эвелин Халлика:

- Если вы не пользуетесь электронной почтой, то отправляйте в департамент письмо обычной почтой. Заявление можно писать на русском языке. Его можно отправить в главный офис департамента в Таллинн либо в филиал департамента по месту проживания.

- Итак, по вашим словам, работающие пенсионеры должны сами решить, применять ли необлагаемый налогом минимум (в 500 евро) к пенсии или к зарплате. А может ли человек посоветоваться при этих расчетах со специалистом Департамента социального страхования?

Эвелин Халлика:

- Конечно, может! Но общий принцип в следующем: в случае, если заработная плата больше, чем пенсия, то мы советуем использовать необлагаемый налогом минимум на работе и подавать заявление своему работодателю. Если пенсия больше, чем зарплата, тогда, вероятно, для человека будет лучше, чтобы этот минимум снимался с пенсии.

Но, может быть, пенсионер поменяет место работы, и его зарплата станет больше пенсии. Тогда он подает заявление на работе, бухгалтеру. И со следующего месяца необлагаемый минимум будет применяться к зарплате. Об этом надо уведомить департамент.

В принципе заявление можно подавать хоть каждый месяц в течение года. Люди должны сами знать, что они меняют и почему.

Для того, чтобы посоветоваться со специалистом и определиться, где же лучше подавать заявление — в департамент или работодателю, необязательно приходить в департамент. Наши специалисты консультируют и по телефону: 66 105 51. Когда будете звонить, будьте готовы назвать свой личный код, фамилию, дату рождения. И будьте готовы немного подождать: специалисту нужно время, чтобы посмотреть ваши данные.

Татьяна Клеттенберг:

- Налогово-Таможенный департамент тоже обещает помогать работающим пенсионерам справиться с новой системой, если у них получается ежемесячный доход в сумме больше 1200 евро брутто. Вы можете зайти на свою страничку в e-maksuamet и там увидите полный обзор ваших доходов и использованных налоговых льгот. И если ваш доход приближается к пределу, после которого придется доплачивать, мы вас уведомим об этом по SMS или электронной почте. Например: напишите заявление на меньшую сумму. Поэтому важно, чтобы вы в конце года зашли на наш портал и обновили бы все ваши контактные данные. Эта система будет доступна со следующего года, приблизительно с конца января.

- К какому сроку должно быть представлено заявление работающего пенсионера? И что будет, если он вдруг не успеет это сделать к 31 декабря 2017 года?

Эвелин Халлика:

- Советуем успеть подать заявление к 20 декабря этого года. Тогда вы можете быть уверенными, что с 1 января 2018 года ваш минимум начнет учитываться. Но если вы не успеете сделать заявление к этой дате, волноваться не надо. Просто ваше заявление будет использоваться со следующего месяца, и необлагаемый доходом минимум будет исчисляться с февраля. То есть только в январе ваша сумма будет облагаться налогом с первого евро. Но эти деньги вам вернутся в 2019 году - по итогам вашей налоговой декларации.

- Какие письма и кому будет рассылать департамент по поводу налоговой реформы и на каком языке? Русскоязычные пенсионеры волнуются, поймут ли они их смысл.

Эвелин Халлика:

- Все письма будут на двух языках - эстонском и русском. До конца декабря мы разошлем письма всем нашим клиентам, а их почти 400 тысяч человек. Люди, чью электронную почту мы знаем, получат их, соответственно, по э-почте. Если у нас есть ваш обычный адрес, то вам придет простое письмо. Содержание писем будет диктоваться тем, к какой группе относится тот или иной пенсионер в зависимости от величины его пенсии. Так что каждого пенсионера проинформируют, что ему надо или не надо делать. Либо это будет письмо о налоговой реформе просто информационного содержания.

- Считается ли доходом российская пенсия?

Эвелин Халлика:

- И сейчас и в будущем российская пенсия считается доходом. Но если она составляет 500 евро, то не облагается налогом.

- Если человек выходит на пенсию в середине 2018 года, как он должен поступать? Надо ли ему уже сейчас беспокоиться о том, куда подавать заявление, или нет?

Эвелин Халлика:

- Если человек знает, что он будет продолжать работать, то предпринимать ничего не надо. Если он заканчивает свою трудовую деятельность в 2018 году и будет просто пенсионером, тогда во время ходатайства пенсии он подает заявление в Департамент социального страхования. Короче говоря, действует по ситуации.

- Еще один вопрос от наших читателей: «Если пенсионер продолжает работать, в каком случае ему выгодно, а в каком не выгодно писать заявление об освобождении от подоходного налога?»

Эвелин Халлика:

- Так ставить вопрос, на мой взгляд, неправомерно. Работающий пенсионер в любом случае должен платить налог. И если он никуда не подал заявление – ни в департамент, ни в бухгалтерию своего предприятия – тогда все эти суммы будут облагаться налогом с первого евро. Поэтому все-таки лучше определиться, где будет учитываться необлагаемый подоходным налогом доход в размере 500 евро.

Но, конечно, работающий пенсионер может использовать и такой вариант: предположим, он решает, пусть все доходы облагаются налогом с первого евро, каждый месяц я буду получать денег меньше, зато в 2019 году после подачи налоговой декларации получу к возврату сразу большую сумму денег. Такой вот вариант накопления.

Татьяна Клеттенберг:

- Еще раз обращаем внимание: со следующего года пенсионер сам решает, как он будет применять необлагаемый налогом минимум и что ему выгоднее. Либо он хочет ежемесячно получать больше денег сразу и сразу их использовать, тогда он пишет заявление об освобождении от подоходного налога 500 евро. Только в том случае, если пенсия или пенсия+другой доход (например, зарплата) до 1200 евро брутто. Либо он может себе позволить каждый месяц получать денег меньше, но зато через год при перерасчете налогов получит крупную сумму и куда-то ее направит. Это его выбор.

- А эта возвращенная сумма не будет считаться его доходом на следующий год?

Татьяна Клеттенберг:

- Нет, доходом считаться не будет, поскольку это налог.

- Извините, но пожилой человек может задаться вопросом: а если я вдруг не доживу до возврата подоходного налога, кому тогда достанется эта сумма?

Татьяна Клеттенберг:

- Право на предоставление годовой декларации будет тогда у наследников, соответственно, и возврата по декларации переплаченного налога.

- «Я пенсионерка, планирую продать свою дачу. Это будет считаться моим дополнительным доходом? И если я продам дачу, как мне тогда поступать: где-то этодекларировать, куда-то писать заявление?»

Татьяна Клеттенберг:

- Продажа имущества, будь то дача или квартира, в любом случае является для человека дополнительным доходом. Вопрос только в том, налогооблагаемый это доход или нет? Если мы продаем дачу или садовый домик, которые были в нашей собственности более двух лет и размер недвижимости не превышает 0, 25 гектаров (или 25 соток, или 2500 кв.м), она не облагается подоходным налогом. Это означает, что продажу дачи не надо декларировать в годовой декларации и этот доход не будет влиять на ваш годовой доход, то есть, соответственно, на не облагаемый налогом минимум.

Выпуск подгтовила Светлана Зайцева

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