Видео. Интервью о налоговой реформе

Дата публикации: Вчера, 23:10 Просмотренно: 66

Чиновницы Социального и Налогов-Таможенного департамента ответили на вопросы наших читателей о налоговой реформе.

2:54 Как и куда нужно подавать заявление?

3:40 Электронные адреса для отправки заявления: tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee, info@sotsiaalkindlustusamet.ee

9:00 Что делать, если люди не помнят, писали ли они заявление?

9:53 Какие письма и кому будет рассылать департамент по поводу реформы и на каком языке?

11:03 Считается ли доходом российская пенсия?

11:34 Если человек выходит на пенсию в середине 2018 года, как он должен поступать в декабре 2017 года и как потом? Кому и что писать и как подавать заявления?

12:50 Куда должен подавать заявление работающий пенсионер? В департамент или в бухгалтерию на работе?

14:20 Я планирую продать дачу, будет ли это моим дополнительным доходом? Как мне поступать, когда декларировать, куда писать заявление, если я продам дачу?

16:13 Человек работает и получает пенсию по инвалидности (пособие по частичной трудоспособности), что он должен делать в связи с налоговой реформой?

19:47 Как влияет на начисление подоходного налога пособие по частичной трудоспособности? Когда выгодно, а когда не выгодно пенсионеру писать заявление?

21:14 На вопросы читателей отвечает главный специалист налогового отдела Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг.

21:38 Что каждому эстоноземельцу следует ждать от новой налоговой реформы? Как не облагаемая налогом сумма будет зависеть от величины дохода?

24:54 Уточнение вопроса о продаже пенсионером дачи?

Выпуск подгтовила Светлана Зайцева

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Опрос. Изменит ли налоговая реформа нашу жизнь?

По данным Департамента социального страхования