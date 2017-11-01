Если пенсионер не по возрасту, а по нетрудоспособности

Дата публикации: Вчера, 22:54 Просмотренно: 46

Отдельного уточнения требует вопрос по налогообложению пенсионеров не по возрасту, а, как раньше говорилось, по инвалидности.

«Мой муж работает, поскольку еще не достиг пенсионного возраста, получает минималку плюс пенсию по инвалидности. Теперь это называется пособие по частичной нетрудоспособности. Что он должен делать в связи с налоговой реформой и куда писать заявление о необлагаемом подоходным налогом минимуме: бухгалтеру на работе? в пенсионный департамент? или в Кассу по безработице?»

Эвелин Халлика, советник отдела по возмещениям Департамента социального страхования:

- Отвечая на этот вопрос, необходимо уточнить следующее. Сейчас у нас есть люди, которые еще по старой схеме получают пенсии по нетрудоспособности, которые раньше назывались пенсиями по инвалидности, от Департамента социального страхования. И есть люди, которые уже проходили подтверждение трудоспособности в Кассе по безработице и получают пособия на трудоспособность от Кассы по безработице. Пенсии по нетрудоспособности и пособия на трудоспособность - это разные вещи! Пенсии считаются доходом, который облагается подоходным налогом. Пособия на трудоспособность от Кассы по безработице не входят в доход. Так что, отвечая на вопрос вашей читательницы, у ее мужа в качестве дохода будет учитываться только его заработная плата. И он должен написать своему работодателю заявление о том, чтобы 500 евро не облагались подоходным налогом.

Если же человек получает пенсию от Департамента социального страхования и при этом работает, тогда обе суммы – зарплата и пенсия - входят в его общий доход и облагаются подоходным налогом. И надо будет решить, к какой из этих сумм применять необлагаемый минимум в 500 евро, а какая сумма будет облагаться подоходным налогом с первого евро.

P.S.

Как пишет газета Postimees, канцлер юстиции Юлле Мадизе сделала запрос в финансовую комиссию Рийгикогу с просьбой объяснить причину сложившейся ситуации, когда получатели пенсии по нетрудоспособности должны будут в следующем году гораздо больше платить подоходного налога, чем получатели пособия по трудоспособности. Канцлер юстиции считает, что, если ситуация возникла из-за того, что на этот вопрос при реформе необлагаемого налогом дохода просто не обратили внимания, то нужно срочно внести поправки в Закон о подоходном налоге, чтобы получатели пенсии по нетрудоспособности и получатели пособия по трудоспособности были в равных условиях. Мадизе пишет, что если парламентарии специально хотели создать именно такую ситуацию, то возникает вопрос, в чем причина неравного обращения. «В таком случае поясните цель разного обращения и почему вы считаете его оправданным», - написала она.

Заседание комиссии по этому вопросу прошло 21 ноября. Но к моменту, когда верстался номер газеты, ответ канцлеру юстиции еще не был известен.

Выпуск подгтовила Светлана Зайцева

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