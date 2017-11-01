Опрос. Изменит ли налоговая реформа нашу жизнь?

Дата публикации: Вчера, 22:39 Просмотренно: 35

Как вы считаете, новая налоговая реформа упростит или усложнит вашу жизнь?

Ольга:

- Мою уж точно усложнит. Хотя бы потому, что я бухгалтер, и мне работы, несомненно, прибавится. Одно дело , когда ты сам как профессионал понимаешь, какие отчисления надо делать. Но предвижу, сколько понадобится сил и времени, чтобы объяснить каждому работающему у нас человеку, в чем их суть. Признаться, не представляю, чтобы кому-то все эти изменения в налоговой системе упростили жизнь. Люди у нас не привыкли особо вникать в финансовые тонкости. Хотя делать это надо — ведь это ваши деньги!

Ирина:

- Пыталась разобраться в вопросе, но пока, честно скажу, не очень получается. Читаю в интернете, но все время возникает желание задать уточняющий вопрос. Типа: а что здесь имеется в виду? а что именно это означает? И, конечно, совершенно не понятно, почему так несправедливо отнеслись к людям, имеющим инвалидность. Почему с пенсии налог берется, а с пособия нет? Какой это «доход» - пенсии по инвалидности! Люди получают такие крохи, которых даже на лекарства в полном объеме не хватает. О чем думают наши парламентарии?!





Николай Яковлевич:

- Лично мою жизнь это никак не усложнит, потому что с 1 января я не буду работающим пенсионером, а буду исключительно пенсионером. Думаю, и для многих людей в принципе новое в налогах не будет большой проблемой — бухгалтера у нас грамотные люди, подскажут. Но я считаю, что пенсии в Эстонии вообще не должны облагаться никаким налогом. А у нас получается двойное налогообложение. Пенсии приравняли к заработку. Хотя своей трудовой деятельностью мы сполна все оплатили. Эстонские пенсии, по сравнению, например, с Германией, это же просто социальное пособие.

Выпуск подгтовила Светлана Зайцева



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