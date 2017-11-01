Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

Проект "Важно знать"По данным Департамента социального страхования

Дата публикации: Вчера, 21:58 Просмотренно: 79

По данным Департамента социального страхования

Cегодня:

У пенсионеров есть необлагаемый подоходным налогом минимум в размере 236 евро в месяц. И дополнительный не облагаемый подоходным налогом минимум еще в размере 180 евро в месяц.  То есть всего получается 416 евро в месяц.

С 1 января 2018 года

  • Останется только один необлагаемый подоходным налогом минимум в размере 500 евро.
  • С пенсии меньше 500 евро налог сниматься не будет.   
  • Департамент социального страхования будет автоматически учитывать необлагаемый подоходным налогом доход в размере 500 евро у той части пенсионеров, которые по данным департамента не работают и чья пенсия меньше 1200 евро.
  • Работающие пенсионеры должны выбрать, каким образом будет учитываться не облагаемый налогом минимум - на месте их работы или же в департаменте, который начисляет пенсию. Не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 500 евро могут учитывать только в одном месте.
  • Переплаченную сумму после подачи налоговой декларации вернут не позднее 1 июля 2019.
  • Работающие пенсионеры, которые получают в общей сложности в месяц более 2100 евро брутто, потеряют за год 996 евро.

Департамент социального страхования
Sotsiaalkindlustusamet
Endla, 8, Tallinn 15092.
Горячая линия по вопросам подоходного налога 66 105 51.
Э-почта: tulumaks@sotsiaаlkindlustusamet.ee

домашняя страничка: www.sotsiaаlkindlustusamet.ee/ru

Налогово-Таможенный департамент
Maksu- ja Tolliamet
Lõõtsa 8a, Tallinn, 15176
инфотелефон: 880 0810
э-почта: emta@emta.ee

домашняя страничка:
www.emta.ee/ru

По данным Департамента социального страхования, в Эстонии насчитывается 384 тысячи пенсионеров.
75% из них получают пенсию меньше 500 евро в месяц.
75 тыс. пенсионеров получают пенсию и продолжают работать.

По данным Налогово-Тамо­женного департамента, в 2016 году 500 000 человек получали доход (т.е не только зарплата, а также и другие налогооблагаемые доходы) меньше 1200 евро брутто в месяц.
132 000 человек получали от 1200 до 2100 евро брутто в месяц.
60 000 человек получали более 2100 евро брутто в месяц.

 

Читайте также:

Как налоговая реформа коснется пенсионеров

Видео. Интервью о налоговой реформе

Если пенсионер не по возрасту, а по нетрудоспособности

Опрос. Изменит ли налоговая реформа нашу жизнь?

По данным Департамента социального страхования

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + шесть (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все