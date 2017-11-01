Проект "Важно знать"По данным Департамента социального страхования
Дата публикации: Вчера, 21:58 Просмотренно: 79
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У пенсионеров есть необлагаемый подоходным налогом минимум в размере 236 евро в месяц. И дополнительный не облагаемый подоходным налогом минимум еще в размере 180 евро в месяц. То есть всего получается 416 евро в месяц.
С 1 января 2018 года
- Останется только один необлагаемый подоходным налогом минимум в размере 500 евро.
- С пенсии меньше 500 евро налог сниматься не будет.
- Департамент социального страхования будет автоматически учитывать необлагаемый подоходным налогом доход в размере 500 евро у той части пенсионеров, которые по данным департамента не работают и чья пенсия меньше 1200 евро.
- Работающие пенсионеры должны выбрать, каким образом будет учитываться не облагаемый налогом минимум - на месте их работы или же в департаменте, который начисляет пенсию. Не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 500 евро могут учитывать только в одном месте.
- Переплаченную сумму после подачи налоговой декларации вернут не позднее 1 июля 2019.
- Работающие пенсионеры, которые получают в общей сложности в месяц более 2100 евро брутто, потеряют за год 996 евро.
Департамент социального страхования
Sotsiaalkindlustusamet
Endla, 8, Tallinn 15092.
Горячая линия по вопросам подоходного налога 66 105 51.
Э-почта: tulumaks@sotsiaаlkindlustusamet.ee
домашняя страничка: www.sotsiaаlkindlustusamet.ee/ru
Налогово-Таможенный департамент
Maksu- ja Tolliamet
Lõõtsa 8a, Tallinn, 15176
инфотелефон: 880 0810
э-почта: emta@emta.ee
домашняя страничка:
www.emta.ee/ru
По данным Департамента социального страхования, в Эстонии насчитывается 384 тысячи пенсионеров.
75% из них получают пенсию меньше 500 евро в месяц.
75 тыс. пенсионеров получают пенсию и продолжают работать.
По данным Налогово-Таможенного департамента, в 2016 году 500 000 человек получали доход (т.е не только зарплата, а также и другие налогооблагаемые доходы) меньше 1200 евро брутто в месяц.
132 000 человек получали от 1200 до 2100 евро брутто в месяц.
60 000 человек получали более 2100 евро брутто в месяц.
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