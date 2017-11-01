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Cегодня:

У пенсионеров есть необлагаемый подоходным налогом минимум в размере 236 евро в месяц. И дополнительный не облагаемый подоходным налогом минимум еще в размере 180 евро в месяц. То есть всего получается 416 евро в месяц.

С 1 января 2018 года

Останется только один необлагаемый подоходным налогом минимум в размере 500 евро.

С пенсии меньше 500 евро налог сниматься не будет.

Департамент социального страхования будет автоматически учитывать необлагаемый подоходным налогом доход в размере 500 евро у той части пенсионеров, которые по данным департамента не работают и чья пенсия меньше 1200 евро.

Работающие пенсионеры должны выбрать, каким образом будет учитываться не облагаемый налогом минимум - на месте их работы или же в департаменте, который начисляет пенсию. Не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 500 евро могут учитывать только в одном месте.

Переплаченную сумму после подачи налоговой декларации вернут не позднее 1 июля 2019.

Работающие пенсионеры, которые получают в общей сложности в месяц более 2100 евро брутто, потеряют за год 996 евро.

Департамент социального страхования

Sotsiaalkindlustusamet

Endla, 8, Tallinn 15092.

Горячая линия по вопросам подоходного налога 66 105 51.

Э-почта: tulumaks@sotsiaаlkindlustusamet.ee

домашняя страничка: www.sotsiaаlkindlustusamet.ee/ru

Налогово-Таможенный департамент

Maksu- ja Tolliamet

Lõõtsa 8a, Tallinn, 15176

инфотелефон: 880 0810

э-почта: emta@emta.ee

домашняя страничка:

www.emta.ee/ru

По данным Департамента социального страхования, в Эстонии насчитывается 384 тысячи пенсионеров.

75% из них получают пенсию меньше 500 евро в месяц.

75 тыс. пенсионеров получают пенсию и продолжают работать.

По данным Налогово-Тамо­женного департамента, в 2016 году 500 000 человек получали доход (т.е не только зарплата, а также и другие налогооблагаемые доходы) меньше 1200 евро брутто в месяц.

132 000 человек получали от 1200 до 2100 евро брутто в месяц.

60 000 человек получали более 2100 евро брутто в месяц.

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