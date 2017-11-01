Наш сайт обновился!

Дата публикации: Сегодня, 16:03 Просмотренно: 155

Дорогие друзья!

Сегодня мы запускаем новый шаблон нашего сайта. Теперь нас будет удобно читать на мобильных телефонах и планшетах: последние исследования показали, что уже 50% пользователей заходят на наш сайт именно с этих гаджетов. Пользуясь случаем, благодарим дизайнера нового шаблона Сергея Русака, а также менторов Хакатона 2017 за данные нам советы.

Должна также сообщить, что начиная с этого дня меняются правила использования материалов с нашего сайта. Спасибо редакциям всех интернет-ресурсов, у которых наши публикации вызывали интерес и они брали их для наполнения своего контента. Это можно делать и дальше, но лишь с условием выполнения наших новых правил: публикация в полном объеме материалов с www.prospekt.ee возможна только с разрешения редакции. В других случаях допускается частичное использование материалов (до 10 предложений) с указанием активных ссылок на источник на нашем сайте - в начале и в конце фрагмента, и нашего логотипа.

Просим вас во избежание недоразумений ознакомиться с правилами.

Всем успешной работы!

Татьяна Завьялова,

ответственный издатель "Нарвской Газеты", главный редактор "Виру Проспекта"