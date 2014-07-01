Стихи, присланные на конкурс “Нарва — осени столица"

Дата публикации: Сегодня, 14:57

Стихи об осени и Нарве стали присылать нам почти сразу после объявления о начале конкурса.

Осень в Нарве

Осень в Нарве наступила,

Настроение подарила

Стали ночи холоднее,

Но на сердце все теплее



Листья опадают,красота кругом...

Овощами,фруктами полон Нарвский дом

Домом мы его зовём,

Потому что тут живём



Птицы улетают в тёплые края

Их от нас уж гонят наши холода,

Овощи и фрукты все уже созрели

В Нарве наступила лучшая пора



В Нарве осень хороша

Ездят гости к нам сюда,

Вроде город небольшой

Но с великою душой



Есть у нас и променад

Рядом замок гостям рад,

Там вам все друзья покажут

И про Нарву все расскажут



Приезжайте в гости к нам

Будем очень рады вам,

Нарву нашу навестите

И о ней всем расскажите.

Вероника Варвашевич

Песня Осени

Кружит в воздухе осень как тепло и уютно,

Засыпает природа, ждет рассветное утро.

Осыпаются листья с золотистых каштанов

И шуршат под ногами, словно струи фонтанов.

Золотистые искры снежно-белого снега

Огоньками сверкают, золотые на белом

И с лазурного неба улыбается солнце,

Сказкой белого снега песня осени льется!

Дарьяна Хорошая