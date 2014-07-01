Дата публикации: Сегодня, 14:19

Дорогие друзья!

Мы объявляем новый конкурс: “Нарва — осени столица».

Ну и действительно, как уже многие заметили - осень в Нарве иногда заменяет и весну, и лето. Зато она у нас очень красивая, особенно в сентябре-ноябре.

Конкурс пройдет с 1 по 23 ноября, в двух номинациях.

1. Конкурс поэзии

Участвовать может любой желающий, пишущий стихи на русском языке.

Тема: осень в Нарве. Участник, отправивший произведения на конкурс, подтверждает тем самым своё авторство.

Условия участия.

* Стихотворения (не более 3) с указанием личных данных (Ф.И.О., возраст, город, телефон и фото (по желанию) прислать на е-майл natalja@gazeta.ee c пометкой «На конкурс поэзии».

2. Конкурс детского рисунка

Условия участия.

Тема: осень в Нарве. Рисунки с указанием личных данных (Ф.И.О., возраст, город, телефон и фото (по желанию) прислать на е-майл natalja@gazeta.ee c пометкой «На конкурс рисунка» или же принести в редакцию по адресу: Нарва, ул. Пушкина, 20-11.

Проведение конкурса

1. Приём работ осуществляется до 25 ноября.

2. Всего определится 3 победителя в каждой номинации, которые будут награждены грамотами и призами. Награждение пройдет на Дне читателя, который состоится 25 ноября.

3. Можно участвовать сразу в двух номинациях конкурса.

Творческих вам успехов!

Давайте признаваться осени в своих чувствах, говорить слова любви близким, “расшифровывать” родной город в эти осенние, полные романтики дни!