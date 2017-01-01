Немного о нас

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Ноябрь 2017 г. День читателя "Виру Проспекта" и "Нарвской Газеты" снова прошел на новой площадке в здании Нарвского колледжа Тартуского университета.

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Ноябрь 2017 г. Команда Prospekt-Media была отмечена на Media HACKATHON 2017, где мы представляли новую мобильную платформу для нашего сайта.

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Сентябрь 2017 г. Газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" увеличили количество полос с 20 до 24 и стали выходить с единым приложением "Телевиза".

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Июль 2017 г. В Минске прошел XIX Всемирный конгресс русской прессы. Prospekt-Media UÜ на нем представляла Людмила Хейкинен.

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Февраль 2017 г. Газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" начали выходить с ежемесячным приложением "Благовестник Вирумаа" - миссионерско-просветительской газетой Нарвской и Причудской епархии Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

"Благовестник Вирумаа" читайте: здесь

Декабрь 2016 г. В Газета "Виру Проспект" обновила дизайн - начала использовать шестиколонные полосы и стала выпускать отдельной тетрадкой со скрепкой приложение "Телевиза", куда вошли телепрограмма и различные развлекательные материалы.

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Декабрь 2016 г. День читателя газет "Виру Проспект" и "Нарвская газета" прошел на новой площадке - в ДК Geneva.

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Ноябрь 2016 г. Prospekt-Media UÜ, владеющее газетой «Виру Проспект» будет выпускать также одно из известных русскоязычных изданий Северо-Востока «Нарвскую газету».

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Октябрь 2016 г. На XVIII Всемирном конгрессе русской прессы в Париже Татьяна Завьялова, представлявшая Prospekt-Media, стала одной из двух лауреатов 2016 года и была отмечена Почетным знаком премии имени Якова Борового.

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Сентябрь 2016 г. Компания Prospekt-Media UÜ, издающая газету "Виру Проспект", с 47-го места поднялось на 16-ю строчку рейтинга, обойдя, например, известные издательства Postimees Grupp и Kanal2.

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Май 2015 г. Участие в городских весенних субботниках, которые проходят в рамках республиканской акции "Сделаем!", уже стало традицией нашей редакции.

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23-27 сентября 2012 г. Неаполь-Капри. ХIV Всемирный конгресс русской прессы. Людмила Хейкинен и Татьяна Завьялова: «Социальные медиа и традиционные СМИ: pro и contra» - такие темы, да из первых рук — есть чем поделиться с коллегами по редакции.

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Сентябрь-октябрь 2011 г. : российские соотечественники из Эстонии прошли обучение в Санкт-Петербургском международном культурно-историческом университете. Эту уникальную возможность получил и представитель газеты "Виру Проспект.

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Сентябрь-октябрь 2011 г. : российские соотечественники из Эстонии прошли обучение в Санкт-Петербургском международном культурно-историческом университете. Эту уникальную возможность получил и представитель газеты "Виру Проспект.

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