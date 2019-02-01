Как реагировать на угрожающие электронные письма и СМС

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С точки зрения закона, нет разницы, угрожал ли один человек жизни и здоровью другого лично, или отправлял сообщения с угрозами по интернету. Любое из этих действий может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 120 Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы сроком до 1 года.

Иллюстративное фото.

В таких делах для правоохранительных органов важно определить меру наказания, которая зависит от того, есть ли в каждом конкретном случае реальная опасность для жизни и здоровья потерпевшей стороны.

О том, какими мотивами руководствовалась прокуратура в данном конкретном деле, а также о том, как правильно вести себя в случае получения электронных угроз, рассказывает пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена ФИЛИППОВА.

Елена Филиппова :

- Обвиняемый ранее не наказывался в уголовном порядке, у него чистое прошлое. Его вина является незначительной, поскольку имели место лишь угрозы и не зафиксировано ни одного факта насилия с его стороны. Поэтому в данном конкретном случае общественный интерес отсутствует.

Обвиняемый на судебных заседаниях неоднократно извинялся перед бывшей женой, он просил прощения перед потерпевшей, признавал, что действовал неправильно, и это большой поступок: перед свидетелями признать, что ты виноват и извиниться перед пострадавшей.

Также не стоит забывать, что это преступление второй степени тяжести, то есть в данном случае прокуратура имела право ходатайствовать о прекращении дела. Прокуратура была убеждена в том, что наказание в уголовном порядке не помогло бы изменить ситуацию в лучшую сторону. От этого пострадали бы, в первую очередь, трое общих несовершеннолетних детей потерпевшей и обвиняемого. От этого пострадали бы все стороны, и никто не остался бы в выигрыше.

Гораздо важнее показать то, что государство вмешалось в эту проблему. Это было сделано вовремя, именно тогда, когда ситуация вышла из-под контроля.

Вернуть человека на правильный путь важнее, чем наказать его. И ни у прокуратуры, ни у суда нет цели обязательно наказать человека. Прежде всего, цель заключается в том, чтобы повлиять на человека, заставить его пересмотреть свое поведение и действовать в рамках закона.

Как оценить серьезность угрозы, полученной через Интернет? Как полиция рекомендует себя вести человеку, который получает через Интернет угрозы или оскорбления? Стоит ли к этому серьезно относиться или если да, то в каких случаях, почему и куда конкретно обращаться? На наши вопросы отвечает лейтенант полиции, веб-констебль Маарья Пунак. - Если человека оскорбляют или распространяют о нем ложную информацию, у него есть право обратиться к отправителю и потребовать удаления этой информации. Если посты делаются в группе, можно уведомить о ложной информации администратора и попросить удалить ее. Также можно сообщить об оскорблениях в свой адрес той социальной сети, в которой размещены эти посты, и тогда Фейсбук или другая социальная сеть сами решают, имеют ли место неприемлемые комментарии. Если и это не поможет, у человека есть право в гражданском порядке обратиться в суд с иском на основании § 1046 Закона об обязательственном праве. Стоит сразу же сделать скриншот поста или сохранить в своем архиве видео, поскольку в дальнейшем может оказаться сложно восстановить доказательства неприемлемых действий. Если есть угроза жизни, здоровью или имуществу, следует обязательно обратиться в ближайший полицейский участок, а в экстренном случае - позвонить по номеру 112. Не стоит пытаться передать полиции информацию посредством Фейсбука, если необходимо ее скорейшее вмешательство. Когда угроза серьезна, а когда - нет? Общие рекомендации дать сложно. Если человек ощущает страх, то в любом случае стоит обратиться в полицию. Если человек не знает, как себя правильно вести в данном конкретном случае, можно посоветоваться с веб-констеблями.

Когда прокуратура решает прекратить уголовное дело в связи с отсутствием общественного интереса, или же такое решение принимает суд по ходатайству прокуратуры, то в этом случае согласия или мнения потерпевшей стороны не требуется, и оно не учитывается. Ни пересмотреть, ни обжаловать такое решение нельзя.

- Логика прокуратуры понятна, однако, несмотря на раскаяние в зале суда, после прекращения уголовного дела обвиняемый продолжает отправлять бывшей супруге письма с оскорблениями. Наконец, поступило и письмо с угрозами жизни, и в настоящее время полицией по этому факту возбуждено новое уголовное дело – конкретное уголовное дело рассматривает угрозу не в отношении бывшей супруги, а в отношении нового мужа бывшей супруги.

Получается, что наказание все же оказалось слишком мягким?

- Этот вопрос будет решаться опять-таки исходя из того, имеет ли место реальная опасность.

- В любом случае подобные письма нервируют и напрягают, не говоря уже о том, что оценить, просто ли человек «выпускает пар» или дело закончится реальной физической расправой, сам потерпевший не всегда в состоянии. Что тогда делать?

- У потерпевшего есть возможность ходатайствовать о применении запрета на приближение. Если потерпевший чувствует реальную угрозу, прокурор должен для этого обратиться в суд, и только судья может вынести решение о запрете на приближение для человека, который отправляет такие письма: этот документ может включать в себя и запрет на любые контакты с потерпевшей стороной, в том числе запрет на отправку электронных писем и СМС.

Нарушение запрета будет считаться нарушением закона.

- Что еще в общем случае можно посоветовать людям, которые регулярно получают оскорбительные или угрожающие письма по электронной почте, кроме, разумеется, того, чтобы реализовать свое законное право обратиться в полицию?

- Прежде всего - ни в коем случае не допускать ответных оскорблений и по возможности вообще прекратить всякие контакты с отправителем угроз. Не отвечать на его сообщения, внести его номер в «черный список» в телефоне, и так далее. В таких случаях самое правильное, обратившись в полицию, не продолжать выяснять отношения с обидчиком и не провоцировать его.

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