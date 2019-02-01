Как получить запрет на приближение и помощь от участкового полицейского

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Состоялся суд, обвиняемый в причинении угрозы признан виновным и наказан. Но и после суда он продолжает преследовать потерпевшую сторону. Как жертве следует поступать в таком случае?

Елена РООС: «Если, несмотря на судебное решение, продолжается насилие, будь оно психологическое или физическое, необходимо сразу обратиться в полицию».

Поясняет Елена РООС, руководитель службы участковых полицейских Нарвского отделения полиции:

- В таком случае необходимо рассмотреть возможность применения запрета на приближение. В законодательстве существует два варианта для применения такого запрета. Во-первых, о запрете на приближение можно ходатайствовать в рамках уголовного производства и данный запрет применяется в период ведения досудебного делопроизводства.

Также, если судебное решение уже вынесено, и досудебный запрет теряет свою силу, то у человека появляется возможность в гражданском порядке обратиться в суд и также ходатайствовать о применении подобного запрета к лицу, которое его беспокоит.

Беспокойство может быть вызвано различными СМС-сообщениями, комментариями в социальных сетях, звонками, или же просто приближением к человеку в общественных местах, по его месту работы или учебы. Подобные ситуации можно описать в запрете на приближение.

В постановлении о применении запрета на приближение будет четко прописана дистанция, если речь идет о запрете на физическое приближение, а также те средства связи, которые беспокоящее лицо не имеет права использовать для общения с лицом, которого защищает запрет на приближение.

- Во что обойдется обращение в суд с подобным иском?

- Любые судебные иски обременены госпошлиной, но если у человека нет финансовых возможностей оплатить пошлину, можно ходатайствовать об освобождении от нее или же об уменьшении госпошлины.

- Если после вынесения судебного решения жертве продолжают поступать угрозы, что в данной ситуации может предпринять участковый полицейский?

- Если речь идет о семейном насилии, мы реагируем немедленно - на место выезжает полицейский патруль. Когда насилие предотвращено, участковый полицейский осуществляет свой контроль: проводит профилактические беседы, узнает, как живет эта семья, работает с обеими сторонами конфликта.

Если в такой семье проживают дети, то мы в первую очередь смотрим, обеспечено ли благополучие детей, и если это не так, обращаемся к чиновникам из службы охраны детства Нарвского социального департамента и с их помощью пытаемся обеспечить детям здоровые и безопасные условия. Также мы обращаемся в Департамен социальной помощи, если речь идет о пожилых людях.

Мы направляем потерпевших в компетентные организации, которые могут помочь советом - например, в службу помощи жертвам насилия. Стоит напомнить, что с начала этого года появился круглосуточный телефон помощи жертвам - 116006, он работает на трех языках и по нему можно получить консультацию и моральную поддержку.

Конечно, если, несмотря на судебное решение, продолжается насилие, будь оно психологическое или физическое, необходимо сразу обратиться в полицию. Полиция, в свою очередь, оценит, является ли угроза реальной, и тогда уже решит, есть ли основания для начала уголовного делопроизводства, задержания насильника и оказания помощи жертве.

Если уже имеется контакт со своим участковым полицейским, то можно вместе с ним оценить, является ли проступок серьезным правонарушением или же речь идет об игнорировании принятых в обществе правил поведения.

Но, несмотря на то, что не все обращения к нам приводят к началу какого-то делопроизводства, это не означает, что полиция оставляет их без внимания: мы обязательно отреагируем и выясним, какие возможности есть для того, чтобы прекратить беспокоящее поведение.

Здесь хочется подчеркнуть: если речь идет о реальной опасности для жизни и здоровья, необходимо немедленно связаться с полицией по телефону 112. Если экстренной необходимости в получении помощи нет, можно связаться со своим участковым констеблем, прийти к нему на прием и обсудить ситуацию, или позвонить по номеру ДПП 6123000.

Ирина Токарева

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