Нарвский экс-полицейский отправляет СМС-ки и электронные письма с угрозами

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Электронные письма и СМС с оскорблениями и угрозами, полученные нарвитянкой от ее бывшего мужа, стали причиной для возбуждения уголовного дела, которое Вируский окружной суд рассмотрел в конце прошлого года. Несмотря на то, что в суде обвиняемый раскаялся и извинился перед потерпевшей, обмен письмами продолжается до сих пор.

Иллюстративное фото.

К сожалению, у всех нарвитян еще свежа в памяти прошлогодняя трагедия, когда от руки бывшего мужа погибла женщина, на жалобы которой об угрозах полиция своевременно не отреагировала. Поэтому, на наш взгляд, данная ситуация заслуживает пристального общественного внимания.

Марина (поскольку дело касается бывших супругов, имеющих троих общих несовершеннолетних детей, в интересах детей все имена участников этой истории изменены, настоящие имена редакции известны - прим. ред.) показывает копию судебного решения. В нем цитируются полученные женщиной год назад электронные письма, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела.

О насилии надо сообщать сразу

Вот первое письмо:

«Знаешь, что я в последнее время вижу во сне? Я беру тебя за глотку, сжимаю ее, ты писаешься, и я счастлив. К чему бы такие сны?»

Второе послание отправлено в тот же день, всего 9-ю минутами позже.

«И еще видел во сне. Ты приходишь ко мне, провоцируешь меня. И я ломаю тебе руки, ноги, нос. Порчу твою красоту, поливаю лицо кислотой. Конечно же, попадаю в тюрьму, и все-таки я счастлив. А это идея. Завтра иду кислоту покупать. Жду в гости». К обоим письмам добавлены смайлики, однако читать их совсем не смешно, особенно если учесть, что автор писем на тот момент являлся сотрудником полиции. То есть человеком, от которого в обществе принято ждать если не безупречного, то, по крайней мере, законопослушного поведения не только на работе, но и в частной жизни.

В деле имеются еще четыре письма от бывшего мужа плюс одна СМС-ка, полученные Мариной в тот же день, но эти послания носят уже совершенно нецензурный характер.

По словам Марины, получив такие письма, она ощутила реальную опасность для своей жизни и здоровья, поскольку и раньше бывший муж Владимир поднимал на нее руку. Сразу оговоримся, что эту часть истории мы знаем только со слов Марины и ручаться, что все так и было, не можем.

Марина и Владимир прожили вместе много лет, но в последние годы брак счастливым не был: муж начал выпивать, а в нетрезвом виде мог и ударить. «Если бы кто-нибудь сейчас спросил у меня совета: как быть, если муж не проявляет уважения, если, пусть редко и в нетрезвом виде, позволяет себе бить жену, я бы ответила: ни в коем случае не терпеть. Неважно, что есть дети и много лет прожито вместе. Нужно обязательно снять побои и обратиться в полицию», - говорит женщина.

Уволен за утрату доверия

Сама Марина в полицию на мужа ни разу не жаловалась.

Два года назад она решилась на уход из семьи, забрав с собой младшего ребенка. Как она считает, большой ее ошибкой было то, что она не забрала сразу всех детей - теперь муж не только не соглашается на то, чтобы они жили с матерью, но и всячески препятствует их встречам.

Отношения обострились еще больше после того, как Марина завязала новые отношения с другим мужчиной, Сергеем, за которого впоследствии вышла замуж. К примеру ( этот факт также фигурирует в уголовном деле), однажды Владимир разместил в социальных сетях сообщение для Сергея: «Как здорово, что ты уехал в Таллинн. Теперь моя жена может придти ко мне и даже попроситься остаться на ночь. Спасибо!»

После получения в течение одного дня семи электронных посланий угрожающего и оскорбительного содержания Марина обратилась в полицию, и ситуация сразу же была взята под контроль: Владимир получил официальный запрет на приближение к Марине.

Полезные ссылки, телефоны, адреса Круглосуточный телефон помощи жертвам насилия 116006, Короткий номер полиции 112 Телефон обслуживания 612 3000 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00) Нарвское отделение полиции 3576175 Информация о веб-констеблях: www2.politsei.ee/ru/nouanded/veebikonstaablid/ Контакты веб-констеблей Яна Фролова

www.facebook.com/veebikonstaabel.3

vk.com/frolova.veebikonstaabel

ok.ru/frolova.veebikonstaabel

Электронная почта: jana.frolova@politsei.ee

Андеро Сепп

Facebook: Veebikonstaabel Andero

Rate: www.rate.ee/users/andero-

Skype: andero.sepp@politsei.ee

Электронная почта: andero.sepp@politsei.ee

В ходе внутреннего расследования было установлено, что Владимир в течение длительного времени использовал полицейскую базу данных для получения информации о Марине и людях, с которыми она общалась. Все эти запросы не были связаны с его рабочими обязанностями. В связи с этим проступком Владимир был уволен из рядов полиции за утрату доверия.

В конце прошлого года состоялся и суд по делу об электронных письмах с угрозами и оскорблениями, которые Владимир отправлял бывшей жене и ее мужу. Марина рассказывает, что очень благодарна полиции за ее вмешательство, помощь и поддержку, которые предотвратили возможное трагическое развитие ситуации. Однако решением суда она недовольна.

Дело в том, что на судебном заседании прокурор Юрген Хюва внес ходатайство судебное дело в отношении Владимира прекратить - в связи с малой виной обвиняемого и отсутствием у дела общественного интереса.

Суд: нет общественного интереса

По мнению прокурора, при оценке вины обвиняемого невозможно было проигнорировать тот факт, что все события произошли после того, как потерпевшая захотела расторгнуть длительный брак, что создало для обвиняемого напряженную ситуацию, которая повлекла за собой дальнейшие проблемы. Прокурор также отметил: без сомнения, действия обвиняемого были эмоционально неприятны для потерпевшей, однако физического ущерба ей нанесено не было.

Прокурор отметил, что после применения временного запрета на приближение обвиняемый сделал необходимые выводы и в ходе предварительного следствия показал готовность решать проблемы вместе с потерпевшей конструктивно и цивилизованно, действуя в интересах благополучия детей. Также в судебном заседании обвиняемый признал свою вину и публично извинился перед потерпевшей. Судья Мерит Бобрышев с доводами прокурора согласилась и дело закрыла, обвиняемый же был наказан 50 часами общественных работ.

Марина рассказывает, что с момента судебного заседания не прошло и недели, когда в ответ на просьбу увидеться с детьми она получила такой ответ: «Встречи с детьми зависят от твоего поведения. Чем ты себя лучше с детьми и со мной ведешь, тем чаще они хотят встречаться. Пока что, кроме отвращения, ты никакого желания не пробуждаешь. Но ты старайся».

После такого ответа Марина обратилась к участковому констеблю, а также рассказала о ситуации нашему изданию. Мы, со своей стороны, связались с руководителем службы участковых полицейских Еленой Роос. Елена пояснила нам, что оскорбления - не такое серьезное правонарушение, как угроза жизни, поэтому речь о возобновлении уголовного дела пока не идет, однако полиция держит ситуацию под контролем.

«Я тебя предупредил»

После Дня влюбленных Марина получила очередное письмо от Владимира, которое содержало неожиданое признание в любви. Она сразу показала письмо Сергею, и тот написал ее экс-мужу резкий ответ, приглашая вместо написания писем прийти и поговорить по-мужски.

Может быть, стоило просто проигнорировать письмо, чтобы не провоцировать мужчин на скандал? На этот вопрос Марина отвечает: «Договорились с мужем, что не будем ничего друг от друга скрывать. И как скрыть, если письма приходят почти каждый день?» Результатом переписки между мужчинами стало сообщение Владимира Сергею: «Нападешь, умрешь. Пуля в 9 миллиметров не делает разницы, как ты силен... Я вооружен и не буду позволять тебе войти в ближний бой. Считай это предупреждением. И если я тебя застрелю, то докажу, что я тебя предупреждал».

Наше издание обратилось в Нарвское отделение полиции и попросило прокомментировать, оценивает ли полиция данную ситуацию, как опасную для жизни и здоровья? Какие конкретно меры были приняты для ее урегулирования?

На наше письмо был получен ответ пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде:

«18 февраля полиция возбудила уголовное дело в связи с угрозой убить, отправленной по электронной почте 42-летнему мужчине от 44-летнего. По данному уголовному делу потерпевший уже дал показания, однако следствие только началось и точные обстоятельства сейчас выясняются».

С тех пор прошло почти три недели, но никаких подвижек в деле не произошло, сообщила в понедельник Марина.

Она утверждает, что ситуация тревожит ее все больше, но прекратить совсем общение с бывшим мужем она не может - ведь с ним по-прежнему живут двое ее детей. Недавно состоялось очередное заседание суда, который должен решить, с кем из родителей дети станут жить в дальнейшем.

Опасная ситуация

«Суд состоялся две с половиной недели назад, и вынес решение, что оба родителя, то есть я и Владимир, должны пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Только после этого будет вынесено решение», - рассказывает Марина. Пока тянется время без решения, дети учатся все хуже, они перестали выполнять домашние задания и скатились на двойки, волнуется женщина. А на днях старший ребенок серьезно повредил руку. «Существует постановление суда, в котором прописаны дни и часы, когда я могу видеться с детьми, но бывший муж его не выполняет», - рассказывает Марина.

Женщина признается, что ей тяжело выносить свою личную жизнь на публику, однако другого выхода, кроме как предать эту историю гласности, она не видит. «У меня нет претензий к полиции, я очень благодарна им за помощь. И я могу понять точку зрения прокуратуры - кому как не мне знать, какое хорошее впечатление умеет производить бывший муж. Однако в итоге возникла не просто скандальная, а именно опасная ситуация - и не только для меня, но и для моих детей», - считает Марина.

Прокуратура: интересы детей - на первом месте

По нашей просьбе непростую ситуацию прокомментировала Маарья Германн, старший прокурор Вируской окружной прокуратуры:

- Для прокуратуры очень важны интересы детей и потерпевших, именно поэтому мы не можем комментировать в прессе конкретные семейные проблемы. По поводу возбужденного уголовного дела мы можем сказать лишь то, что делаем все возможное, чтобы выяснить правду. В настоящее время обстоятельства дела выясняются в ходе следствия.

Можем заверить вас, что прокурату­ра ежедневно работает во имя того, чтобы предотвращать насилие в близких отношениях. Наша цель - увеличить количество окончательных процессуальных решений по делам о насилии в семье. В прошлом году мы рассмотрели почти 13 процентов всех дел, связанных с насилием в семье за одну неделю. Это, в первую очередь, необходимо для того, чтобы семьи, бывшие партнеры или супруги и дети могли получить решение по своему делу максимально быстро.

К сожалению, в правоохранительные органы попадают и такие дела, когда в разведенных семьях напряженность и споры возникают из-за разделения опеки над детьми и обязанностей по их содержанию. Такие конфликты, очевидно, затрагивают и самих детей, которые не должны бы видеть подобные ссоры и скандалы между родителями. Это отражается на успеваемости и поведении детей. Социальные работники и специалисты по защите детей сейчас работают над тем, чтобы разрешить семейные проблемы и защитить интересы детей как можно быстрее.

Ирина Токарева

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