Первой «Зеленой конторой» Ида-Вирумаа стал офис завода масел

Дата публикации: Вчера, 16:27 Просмотрено: 94

Первого марта административное здание завода масел Enefit Energiatootmine концерна Eesti Energia получило сертификат Roheline Kontor - «Зеленой конторы». Выдавшая сертификат организация призывает и другие местные предприятия ходатайствовать о почетном звании.

Как рассказал член правления Enefit Energiatootmine Дмитрий Липатов, подготовка к получению сертификата заняла около двух месяцев: сотрудники приучались экономно расходовать бумагу, сортировать отходы по видам, отказались полностью от одноразовой посуды, а для мытья посуды и рук стали использовать только экологически чистые моющие средства.

Важно было показать, что в учреждении бережно расходуют энергию. Новое, построенное в 2012 году административное здание успешно прошло энергоаудит и получило класс энергопотребления С. «В результате мы получили ценные рекомендации, которые помогут и дальше двигаться в правильном направлении, чтобы стать еще более «зелеными», что мы и надеемся подтвердить через три года, когда придет время обновлять наш сертификат», - доволен Липатов.

Вручал сертификат Эстонской ассоциации экологического менеджмента (EKJA) Олави Таммемяэ (на фото), ставший в 2003 году одним из основателей этой некоммерческой организации, которая занимается популяризацией природосберегающей деятельности, связанной с предпринимательством. Сейчас Таммемяэ - член правления EKJA, а также занимает пост руководителя по охране окружающей среды концерна Eesti Energia.

Первый шаг - связаться с Ассоциацией

«В концерне мы взяли курс на то, чтобы все наши офисы получили бы сертификаты «Зеленых контор», и в 2017 году головной офис концерна в Таллинне не только получил такой сертификат, но и был признан «Зеленой конторой года», - рассказал Таммемяэ.

Возможно ли получить такой же сертификат рядовому нарвскому учреждению? «Первый шаг - это связаться с Ассоциацией, чьи специалисты могут дать первые рекомендации. Очень важна экологическая сознательность руководителей, тогда и их подчиненные будут шаг за шагом двигаться к «Зеленой конторе», - посоветовал Таммемяэ.

Можно ли получить сертификат, если класс энергосбережения здания ниже класса С? «Если офис находится в старом здании, то, конечно, нереально его перестроить. Но можно поставить автоматику для регулирования температуры в офисе, которая снижала бы потребление энергии в выходные и в ночное время. Если длинные коридоры, можно поставить автоматические выключатели, реагирующие на движение. Все это очень простые, но эффективные меры», - считает один из первых пропагандистов «Зеленых контор».

Что дает учреждению звание «Зеленой конторы»?

«В первую очередь - хорошее самочувствие людей, которые там работают. И новые возможности», - отмечает Таммемяэ.

Председатель правления Enefit Energiatootmine Март Проос подчеркнул, что предприятие в течение многих лет инвестировало миллионы евро в то, чтобы его влияние на окружающую среду было минимальным. «Но природосберегающий образ мышления не должен оканчиваться на заводе масел или в турбинном отделении электростанции. Мы исходим из экологичного стиля деятельности не только в производственных подразделениях, но и в офисных помещениях», – сказал Проос.

«Цель – направить внимание предприятий на системный анализ и уменьшение влияния на экологию, сопутствующего именно офисной деятельности. Мы со стороны EKJA призываем всех желающих ходатайствовать о сертификатах «Зеленых контор», поскольку воплощение этих принципов в жизнь помогает создать здоровую трудовую среду, экологичный офис улучшает имидж предприятия, а экономичное ведение хозяйства позволяет сократить расходы», – прокомментировала председатель правления EKJA Яна Келус.Сертификаты EKJA вручаются, начиная с 2015 года. В Ассоциацию входят как предприятия и организации, так и отдельные лица, интересующиеся вопросами экологии. Сертификатом «Зеленой конторы» сейчас обладает около 30 предприятий по всей Эстонии.

Ирина Токарева

Фото: Николай Андреев