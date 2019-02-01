+ Галерея. Нарвские школьники учатся беречь природу и не бояться ее

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В конце февраля восьмиклассники Нарвской Пяхклимяэской гимназии провели один учебный день в Центре природы Ийзаку: они проводили эксперименты, смотрели учебный фильм и учились искать ответы на неожиданные вопросы.

Восьмиклассники Пяхклимяэской гимназии проводят опыты в Центре природы Ийзаку.

Вопросы, мотивирующие к размышлениям

Выйдя из автобуса в Ийзаку, ребята сразу уверенно направились к зданию Центра природы: многие побывали здесь уже не раз. Специалист по экологическому образованию Вероника Плотникова встретила гостей у входа и сразу окружила их вниманием. Занятие она начала с простого вопроса: какая почва лучше пропускает воду? И, хотя большинство восьмиклассников с ходу ответили на него правильно, Вероника предложила ребятам самостоятельно поэкспериментировать с разными видами почвы. В ходе опыта все своими глазами убедились, что за час десятисантиметровый слой глины не пропустил ни капли воды.

«Что ответить на вопрос, почему у нас так много болот?» - спрашивает Вероника, напомнив перед этим, что в Ида-Вирумаа во многих местах залегают глубокие пласты глины. Восьмиклассники предлагают ответ: «Потому, что у нас много глины». Попутно рассказчица напоминает ребятам о том, что болота - это наша большая ценность, ведь они поглощают в десять раз больше углекислого газа, чем леса, и таким образом защищают планету от парникового эффекта. А еще что можно сказать о болотах? В них обитают редкие виды животных и растений, вспоминают школьники.

Но основная тема занятия - формирование рельефа. Как два миллиона лет назад на формирование рельефа повлияли ледники? Где находятся Голубые горы и как они возникли? Ребята слушали, смотрели учебное видео и задавали вопросы, учились рисовать рельеф и карту местности. Занятие прошло в непринужденной обстановке.

Специалисты: не надо бояться дикой природы

Работающие в принадлежащем Департаменту окружаюшей среды Центре природы Ийзаку специалисты по экологическому образованию Анне-Ли Фершел и Вероника Плотникова рассказывают, что всего у них около 20 программ, предназначенных для разных групп - от детсадовцев до взрослых. В год Центр посещает примерно 4000 человек. Экскурсии проводятся на эстонском и русском языках.

В чем специалисты по экологическому образованию видят свою миссию? «Наша цель - познакомить местных жителей с нашими природными богатствами и особенностями и с тем, как разумно заботиться о природе», - говорит Вероника. «Часто думают, что охрана природы - это охрана каких-то редких видов, вроде белки-летяги. И что есть и вредные виды, вроде комаров, которым лучше бы не жить вообще. Но при этом забывают, что мы - тоже часть природы, часть этой большой системы, где все друг с другом связаны и все необходимы. И мы стараемся об этом напоминать», - рассказывает Анне-Ли.

Особенно важно говорить об этом городским жителям, которые потеряли связь с природой и порой даже боятся ее. А бояться не надо, надо лишь уметь себя правильно вести. «Этому мы здесь и учим - гармоничному общению с природой», - подчеркивает Фершел.

Участвуют около 2000 детей

С 2007 года Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) поддерживает проекты Нарвской городской управы, направленные на развитие экологического образования.

В нынешнем учебном году KIK также поддержал проект «Учебные программы экологического образования для школьников Нарвы 2018/2019».

Общее число участвующих в проекте детей - около 2000.

Всего запланировано 88 учебных программ, из них 40 программ - в Центре природы Ийзаку. Школьники также пойдут в учебный поход по холмам Синимяэ и будут изучать уникальный северо-восточный глинт в ландшафтном заповеднике Удриа. Для детских садов специалисты МTÜ Alutaguse Matkaklubi проведут на Аккекюла занятия на тему «Что делать, если я заблудился в лесу?».

Общая стоимость проекта 21 303 евро (SA KIK) и доля самофинансирования (Linnamajandusamet) 1000 евро (приблизительно 4,7 %).

Ирина Токарева

Фотогалерея: Николай Андреев