+Галерея. Исследование: за последние 10-12 лет вода и воздух в Нарве стали гораздо чище

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Агентство по окружающей среде (Keskonnaagentuur) 13 февраля представило в Нарвском колледже Тартуского университета обзор исследования экологического состояния Нарвы: этот документ простым, доступным языком рассказывает о климате, воде, воздухе и биоразноообразии Нарвы.

Вода и воздух в Нарве улучшились из-за закрытия большого количества промышленных предприятий. Фото: Наталья Соболева

Отметим, что пока такие исследования проведены лишь для двух крупных городов Эстонии - Тарту и Нарвы.

Все материалы исследования имеются в свободном доступе на сайте Keskonnaagentuur на русском и эстонском языках. Там же с помощью интерактивных карт любой желающий может детально познакомиться с состоянием воды и воздуха в Тарту и Нарве.

«Почему мы сегодня пришли сюда? Наша цель: дать местной общине и самоуправлению информацию, которая поможет принять правильные решения, улучшить окружающую среду. Если раньше наши отчеты были написаны весьма сложным научным языком, то теперь мы изменили подход к составлению этих документов, сохранив, однако, научную основу самих исследований», - рассказал собравшимся директор Keskonnaagentuur Таймар Ала.

В Нарве воздух чище, чем в Тарту

Соавтор исследования Марко Вайну, научный сотрудник Таллиннского университета, рассказал, что на сегодняшний день превышения норм загрязнений воздуха чаще всего происходят в Кохтла-Ярве, также время от времени наблюдается повышенная загрязненность воздуха в центрах двух самых больших городов - Таллинна и Тарту.

В Нарве же воздух лучше: по уровням содержания сероводорода, соединений углерода, азота и тяжелых металлов не наблюдалось среднегодовых превышений. Имели место лишь кратковременные превышения, например, в 2016 году в Нарве зарегистрировали 6 среднечасовых превышений нормы по сероводороду. Для сравнения: в Кохтла-Ярве за тот же 2016 год среднечасовые превышения нормы по сероводороду были зафиксированы 51 раз.

«Уменьшение вредных выбросов в Нарве с 2005 по 2017 годы можно назвать грандиозным. Например, выбросов твердых частиц стало на 97% меньше, другие загрязнения также уменьшились на десятки процентов», - пояснил Вайно.

Основная причина улучшения воздуха в Нарве - остановка старых энергоблоков Нарвских электростанций. Крупнейшим загрязнителем воздуха, потребителем воды и производителем отходов в нарвском регионе была и остается Балтийская электростанция: на ее долю приходится 97% всех загрязнений воздуха в городе. Поэтому после вывода из эксплуатации старых энергоблоков станции воздух в Нарве стал одним из самых чистых среди крупных городов Эстонии.

Чем занимается Агентство по окружающей среде? Агентство по окружающей среде (Keskonnaagentuur) является государственным агентством, находящимся в ведении Министерства окружающей среды. Оно было создано 1 июня 2013 года в рамках реорганизации Центра экологической информации и Эстонского института метеорологии и гидрологии. Сфера деятельности - реализация национальной программы мониторинга окружающей среды, подготовка национальных и международных экологических отчетов, оценка состояния окружающей среды, предоставление жизненно важных услуг, включая прогнозы погоды, а также техническое обслуживание и обновление станций мониторинга, объектов и оборудования.

Выбросы вредных для здоровья летучих органических веществ тоже сократились в связи с закрытием некоторых промышленных предприятий. Сейчас больше всего таких веществ выбрасывают в воздух предприятия Hanza Mechanics Narva (бывший Metalliset) и Fortaco Estonia, где имеются покрасочные камеры, мебельная фабрика Furnico и производитель теннисных ракеток NTT (линии по склейке древесины), а также городские очистные сооружения Narva Vesi.

Качество воды в Нарве заметно улучшилось после закрытия Кренгольма. Качество питьевой воды, как отмечают специалисты, значительно улучшилось благодаря появлению новой водоочистной станции и замене старых водопроводных труб.

Если ранее встречались проблемы с показателями тригалогенметанов, бактерий класса Coli, железа, марганца, мутности в питьевой воде и других, то с лета 2015 года в системе водоснабжения общего пользования города Нарвы не было обнаружено никаких отклонений от норм, за исключением некоторых проб со слишком низким содержанием хлора. Хотя сама по себе вода с низким содержанием хлора здоровью никоим образом не вредит, в ней могут развиваться патогенные микроорганизмы, и потому установлены нормы нижнего предела содержания хлора в водопроводной воде, пояснил Вайну.

Отходов в Нарве меньше, но сортируют их хуже

Отходы - одна из самых актуальных тем как сегодняшнего, так и завтрашнего дня, отметила специалист по отходам Keskkonnaagentuur Марит Леевик: с одной стороны, нужно остановить загрязнение природы, с другой стороны отходы все чаще рассматриваются не как мусор, а как полезный ресурс, который можно использовать повторно.

Позитивно, что без учета отходов горючего сланца образование отходов на душу населения в Нарве в разы ниже, чем в среднем по Эстонии. В 2017 году в Нарве было произведено 0,7 тонны отходов на душу населения, тогда как в среднем по Эстонии – 3,7 тонны.

В то же время среднее образование отходов на душу населения в Европейском Союзе колеблется между 1,7 и 1,9 тонны.

Таким образом, в среднем по Эстонии на одного человека образуется больше отходов, без учета отходов горючего сланца, чем в среднем по Европейскому Союзу, а в Нарве – определенно меньше. Принимая во внимание также остатки от переработки горючего сланца в среднем по Эстонии, за исключением образующихся при добыче полезных ископаемых пустых пород, в 2016 году количество отходов на душу населения в Эстонии было в несколько раз выше, чем в любом другом государстве-члене ЕС – 9,0 тонн в Эстонии, затем следовала Бельгия с 3,4 тоннами.

Среднее количество бытовых отходов на душу населения в Нарве за последние десять лет было неизменно ниже, чем в среднем по Эстонии, однако показатели сортировки отходов за последние десять лет в приграничном городе не улучшились, отметила Леевик.

Переработанные бытовые отходы, в соответствии с Законом об отходах и правовыми актами Европейского союза, к 2020 году должны составлять не менее 50% от общей массы отходов, образующихся в течение года. Предпосылкой вторичного использования является сбор отходов по категориям. Бытовые отходы, выброшенные в контейнер для смешанных отходов, даже в случае дальнейшей старательной сортировки не могут быть переработаны для производства новых продуктов из-за их непригодного качества.

В Нарве доля собранных по видам бытовых отходов (включая упаковочные отходы) резко возросла к 2008 году, когда в Нарвском центре обращения с отходами начала работу сортировочная линия. Однако в последующие годы рост не продолжился, и доля собранных по видам отходов осталась на уровне 15–21%.

Таким образом, Нарва по-прежнему далека от целевого показателя вторичного использования в 50%. Средняя доля отдельно собранных по видам отходов в Эстонии в последние годы колебалась между 36% и 38%, будучи значительно выше, чем в Нарве. Львиную долю (74%) бытовых отходов, собранных по видам в Нарве, в 2017 году составили упаковочные отходы. Большая часть других собранных по видам отходов – бумага и картон (71%).

Проведение презентации обзора состояния окружающей среды в Нарве, которое заинтересовало не только нарвитян, но и жителей других городов уезда, было поддержано Центром инвестиций в окружающую среду.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Николай Андреев

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