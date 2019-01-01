Почему тонкие упаковочные пакетики стали платными?

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«Почему в аптеках больше не предлагают бесплатные пакетики для упаковки купленных лекарств, и в большинстве магазинов теперь тоже нужно платить за то, чтобы купленнные вещи положили в пакет? Конечно, 10-20 центов - не такие уж большие деньги даже и для пенсионера, но почему продавцы говорят, что теперь бесплатные пакеты запрещено предлагать из-за изменений в законе?»

С уважением,

Николай Иванович, читатель «Нарвской Газеты»

Ограничения, связанные с спользованием пластиковых пакетов, должны сократить использование обычных и тонких пластиковых пакетов приблизительно вдвое. Фото: Николай Андреев

С начала года в Эстонии действует новый Закон об упаковке, согласно которому магазины больше не могут бесплатно раздавать тонкие и очень тонкие пластиковые пакеты.

Целью изменений является снижение потребления тонких пластиковых пакетов.

Каупо Хейнма, вице-канцлер Министерства окружающей среды:

- Крупные розничные сети фактически начали вводить эти изменения уже некоторое время назад, а теперь и небольшие магазины последовали их примеру. Важно понимать, что это изменение действительно для всех, даже для самых маленьких деревенских магазинов.

Поправка касается тонких и сверхтонких пластиковых пакетов. «Сюда входят, например, пластиковые пакеты, в которые кладут носки, поздравительные открытки и т. д, упакованные на кассе», - поясняет Хейнма.

Хейнма добавляет, что, хотя предприниматель больше не может предоставлять тонкие и сверхтонкие пластиковые пакеты для покупок бесплатно, все же есть некоторые исключения. Например, могут быть предусмотрены сверхтонкие пластиковые пакеты, которые используются в целях гигиены или для первоначальной упаковки сыпучих продуктов, если это помогает избежать пищевых отходов. «Например, во избежание перекрестного загрязнения продуктов: молоко в полиэтиленовых пакетах может быть помещено в сверхтонкий пластиковый пакет, чтобы другие продукты не пачкались молоком при дефекте упаковки молока», - говорит Хейнма.

Использование пакетов должно сократиться вдвое

Тонкий пластиковый пакет для переноски - это пакет, который тоньше 50 микрон. Они ни в коем случае не должны предоставляться потребителям бесплатно. До сих пор в основном так и было: это обычные пластиковые пакеты для покупок, которые можно купить в магазине на кассе.

Сверхтонкий пластиковый пакет - это пакет, который тоньше 15 микрон. Это, например, маленькие прозрачные пакетики, которые обычно используются для упаковки товаров в торговом зале. Такие пакеты могут быть предоставлены потребителю бесплатно, когда они используются в гигиенических целях (например, для покупки подгузников, продающихся отдельно) или для первоначальной упаковки сыпучих продуктов (потребитель покупает сыпучую выпечку, фрукты и овощи). В других случаях потребитель должен заплатить за сверхтонкий пластиковый пакет.

Кроме того, продавец обязан предоставить потребителю альтернативу тонким и сверхтонким пластиковым пакетам, то есть другие варианты упаковки товаров. Например, сетки для фруктов, бумажные пакеты для покупок, многоразовые тканевые сумки и т. д.

Ограничения, связанные с использованием пластиковых пакетов, должны обеспечить сокращение использования такой неэкологичной упаковки в Эстонии в целом.

Каупо Хейнма:

- Эти ограничения должны обеспечить сокращение использования тонких пластиковых пакетов до 90 штук на человека в этом году и, начиная с 2025 года - не более 40 пластиковых пакетов на человека в год. В эти расчеты не входят сверхтонкие пластиковые пакеты.

По оценкам Министерства окружающей среды, в 2015 году в Эстонии использовалось 200 тонких пластиковых пакетов на человека в год.

Ирина Токарева