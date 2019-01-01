Новый Закон об отходах должен мотивировать к активной сортировке мусора

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Фото: Николай Андреев

«Прочла в новостях, что если Эстония не примет новый Закон об отходах, то в 2020 году стране придется платить огромный штраф. Неужели нынешний закон настолько плох? И какие изменения нас ждут, если новый закон примут? Не придется ли нам платить намного дороже за вывоз мусора?»

С уважением,

Мария Васильевна, пенсионерка

К 2020 году в Эстонии должно отправляться на вторичную переработку 50 процентов бытовых отходов.

Это предполагает, что такие отходы, как бумага, металл, пластик, дерево, должны собираться отдельно, чтобы затем их можно было отправить на вторичную переработку. Если Эстония не выполнит взятое на себя обязательство, то Еврокомиссия может назначить стране штраф. Как считает вице-председатель парламентской комиссии по вопросам окружающей среды Калле Паллинг, мусорный штраф может быть в несколько раз выше полученного несколько лет назад Эстонией сахарного штрафа и составить 100 миллионов евро.

По данным Министерства окружающей среды, в 2017 году на вторичную переработку отправилось только 32 процента бытовых отходов, поэтому вопрос о том, что население должно более активно заниматься сортировкой мусора, как никогда актуален. Именно эту задачу и должен решить новый Закон об отходах, который, как надеются в Министерстве окружающей среды и в парламенте, будет принят еще до выборов. В новом законе будут предусмотрены более льготные цены для вывоза сортированного мусора и более высокие цены для мусора несортированного, а также установка контейнеров для сбора различных видов сортированного мусора вблизи жилых домов, что должно сделать сортировку более удобной.

Министр окружающей среды Сийм Кийслер считает, что новый Закон об отходах должен быть принят нынешним составом Рийгикогу. «Закон об отходах находится в Рийгикогу 16 месяцев. Должно быть достаточно времени, чтобы выяснить разногласия и проголосовать за поправки. Только решительными действиями мы сможем с февраля начать выполнять план по увеличению количества отходов, отправляемых на переработку», - пояснил Кийслер. Он отметил, что цель - к 2020 году начать перерабатывать не менее 50 процентов бытовых отходов - была известна уже в 2008 году.

Министерство окружающей среды считает, что именно заложенные в новый Закон об отходах изменения являются ключом к достижению поставленной цели. Министр окружающей среды добавил, что сеять панику преждевременно: «Потенциальный штраф угрожает нам, только если мы пассивны».

Обсуждали в Рийгикогу

Стоит отметить, что новый Закон об отходах вызывает немало критики со стороны предпринимателей. В частности, глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп считает, что обязанность раздельного сбора различных видов отходов зафиксирована и в нынешнем Законе об отходах, однако его непопулярность среди населения связана с тем, что нет четких инструкций, как это делать. Как утверждает Потисепп, если законотворцы обяжут производителей упаковки устанавливать контейнеры для сбора разных видов отходов вблизи жилых домов, это приведет к тому, что расходы предпринимателей вырастут в несколько раз.

Также этот вопрос обсуждался 16 января на инфочасе в Рийгикогу. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, отвечая на вопрос Калле Паллинга о том, почему принятие Закона об отходах затянулось, ответил, что вопрос действительно серьезный и требующий решения, поскольку количество бытовых отходов, складируемых на свалках, за последние годы повысилось: если в 2016 году они составляли 10 процентов, то в 2017 году — уже 19, а за прошлый год, по предварительным подсчетам, эта доля превысила 20 процентов.

По мнению Ратаса, в отношении сбора отходов необходимо применять принцип ответственности производителя. Штраф же со стороны Европейского союза, по мнению Ратаса, возможен в случае самого черного сценария, но пока Эстония сигнала о возможности такого штрафа не получала. Как отметил Паллинг, решать вопрос с сортировкой отходов нужно не только для того, чтобы избежать штрафа, но прежде всего ради сохранения окружающей среды.

Ирина Токарева