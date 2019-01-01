Материал журналиста «Виру Проспекта» номинирован на премию Союза газет Эстонии

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Как сообщило BNS, жюри Союза газет Эстонии выбрало лучшие журналистские материалы на русском языке, опубликованные в прошлом году. Есть среди них и материал из «Виру Проспекта». Победителей назовут 8 марта.

Журналисты "Виру Проспекта" ежегодно участвуют в конкурсе Союза газет Эстонии. Фото: Анна Белошеева

По оценке жюри, уровень публикаций в 2018 году был выше, чем годом ранее, а общий уровень журналистских работ был на высоком уровне. Много было представлено самостоятельно проведенных и глубоких по затронутой тематике исследований. Особенно позитивным, отмечает жюри, было то, что в этом году на конкурсе представлены издания из Ида-Вирумаа.

Руководил работой жюри медиа-эксперт Павел Иванов, в составе жюри были главный редактор газеты Postimees на русском языке Олеся Лагашина, главный редактор еженедельника "Деловые ведомости" Полина Волкова, главный редактор газеты "МК-Эстония" Андрей Титов и главный редактор портала Delfi на русском языке Дмитрий Кукушкин.

Номинантами на звание лучшей публикации на русском языке являются статья Екатерины Павловой и Анастасии Алексеевой в газете Vecherka.ee от 28 ноября "Кронпринц Саудовской Аравии нанимает жителей Эстонии прислуживать ему во дворце. Опасно ли это?", материал "Репортаж из палаты N6" Виктории Линден в газете "МК-Эстония" от 14 февраля и публикация Инны Мельниковой в "МК-Эстония" от 22 августа "Карьерный рост".

Номинантами на звание лучшего в жанре комментариев является комментарий Оксаны Авдеевой в "МК-Эстония" за 3 января 2018 года "Сережа и Новый год", материал Олеси Лагашиной за 13 декабря на странице портала Rus.Postimees "Метаморфозы не по Овидию: от пятой колонны до русской цивилизации Марта Хельме" и публикация Эрика Гамзеева в "Северном побережье" за 14 августа "Нарвский университет — решение или утопия?".

В этом году будет также разыграна одна премия за лучший материал на тему культуры. Премию финансирует главный редактор русскоязычной газеты Postimees Олеса Лагашина, которая весной прошлого года не взяла деньги, полученные за лучший комментарий 2017 года на русском языке.

В числе номинантов на звание лучшей публикации на русском языке на темы культуры материал Светланы Зайцевой в газете "Виру Проспект" за 15 августа "Предварительный и премьерный показ "Кремлевских соловьев": аншлаг", публикация Николая Караева на страницах портала Rus.Postimees "От сумасшедших – безумному": оператор Анатолий Заболоцкий о "Безумии" и фильмах Шукшина" за 1 декабря и материал Бориса Туха в Rus.Postimees "Наше завтра в зеркалах утопии и антиутопии" за 30 августа прошлого года.

Победители конкурса в различных категориях будут названы 8 марта. Все авторы признанных лучшими публикаций получат премии по 1000 евро.

Олеся Лагашина не участвовала в голосовании по публикациям в жанре комментариев.

Источник: BNS