«Рождённые сердцем»: спектакль о приемных детях

Дата публикации: 8-01-2019, 17:10 Просмотрено: 178

«Рождённые сердцем» – это основанная на интервью документальная постановка, которая рассказывает истории об усыновлении, об опекунских и попечительских семьях.

Что было бы, если бы вы открыли свое сердце? И двери своего дома? Что было бы, если бы вы впустили в свой семейный круг чужого ребёнка? Этот ребёнок станет вашим именно тогда, когда вы примите его в свою семью. Вы станете единым целым, будете вместе смеяться и плакать, расти и развиваться, и жизнь заиграет новыми красками. Для всех вас.

Автор текста этой пьесы Андра Теэде встретилась с жителями Эстонии, которые сделали этот шаг, сделали нечто великодушное – по мнению некоторых, непонятное, но в то же время совершенно естественное. Усыновители, опекунские и попечительские семьи поделились своими самыми сокровенными и особенными историями, они рассказали о том, как справляются с трудностями, что им пришлось преодолеть, что нужно знать перед тем, как взять ребёнка в свою семью. И, разумеется, они поделились радостями родительства, ведь на самом деле в нём больше всего именно радости. И теперь эти истории оживут на сцене. «Рождённые сердцем» – это постановка об этих родителях и их детях, о любви и заботе, о встречах и совместной жизни.

Спектакль поставлен на эстонском языке. Показы спектакля в Таллинне, Нарве и Йыхви будут сопровождаться субтитрами на русском языке. Спектакль идет без антракта, продолжительность около 1 часа и 20 минут.

Помощь в создании документальной постановки «Рождённые сердцем» оказал фонд «Культурный капитал Эстонии» (Eesti Kultuurkapital).

Документальная постановка является частью информационной кампании Института развития здоровья в поддержку замещающей опеки в семье, которая проводится при поддержке Европейского социального фонда.

Спектакль «Рожденные сердцем» пройдет в Нарве 28 января в 19.00 в Центре театральных искусств Vaba Lava (ул. Линда, 2).

Билеты доступны в Piletilevi и Piletimaailm.

Драматург: Андра Теэде

Постановщик: Мария Петерсон (Theatrum)

Художник: Лаура Пяхлапуу

Композитор и оформитель: Маркус Робам

Продюсер: Эло-Лийз Пармас (OÜ Tähesõjad)

В ролях: Хеле Кырве (Таллиннский Городской Театр), Кюлли Теэтамм (Таллиннский Городской Театр), Тынн Ламп (Таллиннский Городской Театр)

До февраля 2019 года состоятся 15 показов этого спектакля по всей Эстонии: в Таллинне (премьера), Выру, Вильянди, Keйла, Taрту, Пaйде, Раквере, Kярдла, Kурессааре, Хаапсалу, Пярну, Нарве, Йыхви и снова в Таллинне и Тарту.

Подготовила Софья Боборенко

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