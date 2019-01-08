Приемным родителем может стать любой житель Эстонии

Дата публикации: 8-01-2019, 16:53 Просмотрено: 164

Инна Клаос, преподаватель PRIDE-обучения, групповой консультант, ментор и член правления НКО «Умный родитель» (Tarkvanem MTÜ), усыновитель, подробно рассказывает о том, как можно стать приемным родителем.

Инна Клаос, преподаватель PRIDE-обучения, групповой консультант, ментор и член правления НКО «Умный родитель» (Tarkvanem MTÜ), усыновитель, подробно рассказывает о том, как можно стать приемным родителем. Фото из личного архива Инны.

Три формы приемного родительства

В такой небольшой стране, как наша Эстония, насчитывается 170 семей, которые хотели бы усыновить ребенка. И это - значительная цифра. Почему же так много детей продолжают проживать в детских домах? Дело в том, что в Эстонии взят курс на сохранение биологической семьи. Ребенок должен знать свои корни, чувствовать связь с биологической семьей, поддерживать отношения с дальними родственниками. Если родитель не справляется с функцией воспитания, то по суду он ее лишается, но сохраняет при этом родительские права. Зачастую дети таких родителей попадают в детские дома, хотя общество заинтересовано в том, чтобы они проживали в попечительских или опекунских семьях. Именно для решения этого вопроса государство в лице Института развития здоровья в этом году начало кампанию по привлечению внимания общества к возможностям приемного родительства.

В Эстонии существуют разные формы приемного родительства. Усыновление - когда ребенок приравнивается к собственно рожденному (биологическому), попечение – когда ребенок воспитывается в семье, но юридически его опекуном является местное самоуправление, и опека – когда семья юридически отвечает за ребенка перед государством, отчитываясь раз в год перед судом о своих обязанностях. Большая часть опекунов является родственниками.

Как стать попечительской семьей?

Семья, которая хочет стать попечительской, должна обратиться к специалисту регионального подразделения отдела защиты детей Департамента социального страхования. Жители Ида-Вирумаа могут обратиться к специалистам Маарике Тарум или Андресу Юлле (Йыхви).

Специалист сначала проводит консультацию, в ходе которой рассказывает о том, как стать попечительской семьей, какие документы необходимо подготовить. Обязательно специалисты придут к вам домой с визитом (причем, он будет достаточно длительным — 6-8 часов), в ходе которого оценят психологический фон семьи, социальную и эмоциональную готовность, экономическое состояние, условия проживания. Если специалисты решают, что семья обладает достаточными ресурсами, то они направляют будущих приемных родителей на обучение PRIDE. После этого семье могут доверить ребенка на попечение, однако он будет находиться под контролем отдела защиты детей, а специалисты несколько раз в год будут навещать семью.

Кто может стать приемным родителем?

Сразу отмечу, что приемным родителем может стать любой житель Эстонии, имеющий постоянный вид на жительство. Также не имеет значение, находитесь вы в браке или нет. Специалистами отдела защиты детей оцениваются жилищные условия семьи, наличие порядка и уюта, чистоты и эстетики в доме. Для ребенка необходима отдельная комната, однополые дети могут проживать в одной комнате вдвоем. Никаких ограничений по финансовому состоянию семьи нет, доход семьи решающим фактором не является.

Самое важное для родителя – иметь внутренний ресурс и внутреннюю готовность взять на себя ответственность за приемного ребенка. Зачастую опыт ребенка из неблагополучной семьи оказывается намного более тяжелым, чем опыт взрослого человека, и ребенок нуждается в реабилитации. Нужно отдавать себе отчет, что приемный родитель в некотором смысле будет вынужден отказаться от привычного образа жизни. Путь таких семей не всегда прост, но интересен, а приемные родители – это особенные люди, делающие мир вокруг себя лучше.

Кто и как поддерживает приемные семьи?

В рамках государственного заказа НКО «Своя семья» (Oma pere) оказывает приемным семьям и желающим ими стать бесплатную психологическую помощь, менторскую поддержку, проводит групповые консультации. Каждый приемный родитель обретает доверенное лицо из числа опытных специалистов. Услуги родителям предоставляются бесплатно.

Люди, задумывающиеся о том, чтобы стать приемными родителями, зачастую испытывают опасения относительно взаимоотношений с биологическими родителями ребенка. Для помощи в этом вопросе создано НКО «Сознательный родитель», которое работает не только с приемными, но и с биологическими семьями для организации встреч между ними таким образом, чтобы не пострадали интересы ребенка. Закон четко прописывает организацию такой встречи и ответственность местного самоуправления за её проведение. Если родитель представляет опасность для ребенка или приемной семьи, ни о какой встрече и речи быть не может. Свои услуги НКО оказывает бесплатно.

PRIDE поможет подготовиться Решение стать родителем приемной семьи, опекуном или усыновителем – серьезный шаг, перед совершением которого следует тщательно взвесить все «за» и «против». Семье нужно к нему подготовиться – получить представление о том, что собой представляют поддержка и воспитание оставшегося без родной семьи ребенка. Предварительное обучение PRIDE (PARENT RESOURCES for INFORMATION DEVELOPMENT and EDUCATION – Родительские ресурсы для информации, развития и образования) является одним из важных компонентов такой подготовки и оценки возможностей семьи. В рамках предварительного обучения рассматривается ряд тем, в том числе роль и ответственность приемной и опекунской семей и усыновителя, важность привязанности и ее формирование, опыт потери, дисциплина, причины отставания ребенка в развитии и возможности оказания ему помощи. Предварительное обучение PRI-DE состоит из 9 занятий, проводимых в течение 2-4 месяцев. Обучение доступно в Ида-Вирумаа на эстонском и русском языках. В течение 1-2 лет после окончания предварительного обучения проводится пять так называемых супервизионных встреч. Приемным и опекунским семьям и усыновителям предлагаются различные опорные услуги, в том числе наставничество, консультирование по телефону и онлайн, индивидуальные и групповые психологические консультации. Наставничество и консультации доступны еще до принятия ребенка в семью, а затем на каждом этапе его развития. Вступающим во взрослую жизнь юношам и девушкам из приемных и опекунских семей предлагается услуга опорного лица. По информации сайта Департамента социального страхования www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru

Выпуск подготовила Софья Боборенко

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