Приемная семья: не надо ничего бояться

Дата публикации: Сегодня, 13:35 Просмотрено: 13

«В последнее время аисты к нам прилетали практически каждый год», - улыбается Ольга Гоман. Ольга с мужем Юрием оформили опеку над тремя приемными детьми, постоянно проживающими в семье.

В семье Гоман все дети - свои.

Иногда они брали в свой дом детей, которые жили у них до суда — то есть до тех пор, пока не решался вопрос, лишат ли их биологических родителей родительских прав, возьмут ли над ними опеку родственники. Недавно в семье появилась ещё одна маленькая девочка, которая находится пока на попечении Ольги.

- Нам поступало предложение оформиться в качестве маленького детского дома, но мы отказались. Для нас оставаться семьей является приоритетной задачей. Детский дом – это детский дом, а семья – это семья. Это очень важно для детей, у которых появляются мама и папа, братья и сестры, которые после школы идут к себе домой. Наверное, мне самой в детстве не хватало внимания родителей, какое-то время при живых родителях я даже жила в детском доме, а потом воспитывалась у бабушки с дедушкой. Думаю, поэтому мне теперь хочется компенсировать недостаток любви для других, вытянуть как можно больше детей из ситуации, когда у ребенка нет родного дома, - рассказывает Ольга.

«Когда мы уже почти отчаялись…»

Впервые Ольга и Юрий задумались о том, чтобы взять приемного ребенка в свою семью, в далеком 1988 году, когда случилось страшное землетрясение в Армении. У Ольги с мужем как раз родилась дочь, им было 22 и 23 года. Молодые родители написали письмо с предложением в союзную республику, но ответа так и не получили. Потом начался развал Советского Союза, наступили лихие 90-е. У Ольги и Юрия родился второй ребенок, сын. Когда он немного подрос, они задумались о том, что хотят третьего ребенка — но не родить, а усыновить.

- И тогда мы впервые соприкоснулись со сложностями и препятствиями на этом пути. В частности, нам сразу заявили о том, что придется перестраивать наш строящийся частный дом, - рассказывает Ольга. - Денег на перестройку не нашлось, и мы отложили свои планы до 2000 года. Я очень переживала, что у нас никак не складывается с усыновлением, собирала сведения, готовилась. У нас родился еще один ребенок, дочь. Однако мы поняли, что желание взять ещё одного ребенка в свою семью нас не покидает.

Ольга и Юрий: дом построили, детей родили и растим, осталось посадить дерево.

К тому времени старшие дочь и сын уже уехали из дома, начали жить своей жизнью. Мы мечтали взять маленькую девочку, которая была бы сверстницей нашей родной дочке, которая как раз пошла в школу. Уже познакомились с одной, ездили к ней в детский дом, но бюрократическая машина сработала так, что взять её мы так и не смогли. И вот когда мы уже почти отчаялись, к нам направили 15-летнюю девочку из Нарвы.

Ситуация складывалась так, что она идет или к нам, или в приют. В первый момент мы даже растерялись: а вдруг она сама не захочет остаться с нами, ведь почти уже взрослый человек… Но когда мы встретились с девушкой, между нами, что называется, пробежала искра. Она осталась у нас, выросла, отучилась, вышла замуж, и до сих пор мы поддерживаем с ней хорошие отношения.

- Несмотря на то, что у нас появилась взрослая дочь, я и муж по-прежнему хотели взять маленькую девочку, о чем местным службам социальной защиты было известно, - продолжает свой рассказ Ольга. - Однажды ночью нам привезли 8- летнего мальчика, который вел себя как настоящий Маугли. Первое время он прятался от нас, с ним было очень сложно общаться, но прошло несколько лет – и сын влился в семью, хорошо учится в школе, умеет справляться со своими эмоциями.

Порой обращаются за психологической помощью

Сейчас семья Гоман проживает в Йыхви в частном доме. Одна из шести комнат пока остается свободной, и в ней при необходимости может разместиться ещё пара однополых детей. Споров по вопросу брать или не брать ещё одного ребёнка, у супругов не возникает. Сейчас Ольга не работает, так как на её попечении находятся трое детей с нарушением здоровья. Таким образом, в семье живут родная дочь Ольги и Юрия и четверо приемных. Трое старших детей (из них – одна приемная дочь) живут отдельно.

Положенного пособия на детей хватает на то, чтобы обеспечить нужды младших членов семьи. Ольга по образованию – мастер производственного обучения, знакома с основами педагогики, что помогает ей в разрешении сложных ситуаций, которые, понятное дело, время от времени возникают в большой семье. Иногда родители обращаются к органам опеки за психологической помощью, регулярно проходят обучение на специализированных курсах, постоянно находятся в контакте с социальными работниками из Центра поддержки местного самоуправления, порой Ольга может обратиться даже в полицию.

Ольга: «Пересуды со временем умолкают, а дети становятся частью вашей жизни».

- Конечно, первое время трудно, приемные дети часто страдают нарушениями психики, у них много негативного жизненного опыта. Но мы справляемся. Я много разговариваю с детьми, учу их управлять собой, своим настроением, приступами агрессии, объясняю, как и где надо себя вести. Зато потом – какое счастье, когда ребенок возвращается со школы с радостными криками: «Мама, мама! Я четверть без троек закончил!». Получаю огромное удовольствие, видя, как они радуются своим победам. Благодарность в глазах детей – это то, ради чего я сейчас живу, - делится своими эмоциями приемная мама.

«Учиться жить вместе»

- Как решиться на то, чтобы открыть двери своего дома, а главное - свое сердце и впустить в него чужого ребенка?

- Есть такая шутка, что в доме, где есть дети, чисто может быть только в вазочке с конфетами. Когда для людей главной ценностью являются идеальная чистота и порядок в доме, то идея взять в семью приемного ребенка может оказаться не самой удачной.

Надо понимать, что вам придется учиться жить вместе, учитывать потребности и интересы ребенка. Взрослые люди со сложившимся бытом, в первую очередь, боятся нарушения своего привычного образа жизни. Знаю, что многие не готовы к общению с биологическими родителями своих приемных детей, иные опасаются осуждения окружающих, пересудов, проблем с детьми. По опыту могу сказать, что все преодолимо. Зачастую биологические родители активизируются перед судом о назначении алиментов, а потом пропадают на долгое время, и встречи с ними происходят крайне редко.

Пересуды со временем умолкают, а дети становятся частью вашей жизни. Хочу сказать всем, кто задумывается о том, чтобы принять в семью чужого ребенка – не надо ничего бояться, - говорит Ольга.

Софья Боборенко

Фоттогалерея: Софья Боборенко