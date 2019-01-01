Зеленая страница+ВИДЕО. Первый энергосберегающий жилой дом в Нарве
Дата публикации: Вчера, 15:56 Просмотрено: 352
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Тема повышения энергосбережения жилого дома, поднятая нами в рамках проекта "Зеленая страница", заинтересовала многих из вас. Предлагаем вашему вниманию видео на эту тему.
Ирина Токарева
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