Первый энергосберегающий жилой дом в Нарве: счета за тепло - вдвое меньше

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Как известно, Ида-Вирумаа и, в частности, Нарва наименее активно участвуют в программе реновации жилого фонда, цель которой - повысить класс энергоэффективности жилья. Первый нарвский жилой дом, который принял участие в программе реновации жилого фонда, субсидируемой KredEx, - небольшой двухэтажный дом по адресу Сепа, 8.

Как говорится, почувствуйте разницу: дом Сепа, 8 до и после реновации.

Все работы были завершены в 2014 году, и с тех пор жители дома получают счета за тепло, которым остальные нарвитяне могут только позавидовать: к примеру, за ноябрь за отопление трехкомнатной квартиры (61.2 м2) было заплачено только 32 евро, тогда как в среднем по городу нарвитяне платили за отопление квартир той же площади около 60-ти евро.

Проектом реновации на Сепа, 8 занималась управляющая дома Татьяна Попова, которая на основании полученного опыта написала и защитила свою дипломную работу. Cпециалист с большим стажем рассказала нашему изданию, почему стоит участвовать в программе реновации и с какими проблемами при этом сталкиваются КТ.

Татьяна вспоминает, что в 2013 году она предлагала заняться реновацией дома при поддержке KredEx сразу нескольким КТ, тогда же в Нарву приезжали и специалисты этого целевого учреждения, которых можно было пригласить на собрания КТ и получить все необходимые разъяснения. К сожалению, в больших домах достичь единодушия по этому вопросу квартирособственникам не удалось: многие видели только то, что проект реновации, позволяющий добиться существенного энергосбережения, потребует больших расходов и взятия кредита, чего, как правило, боятся, как огня.

Не расходы, а инвестиция

Что же касается дома на Сепа, 8, то, хотя среди его жителей не было особо состоятельных людей, на проект реновации согласились все без исключения собственники. Состояние дома было таким, что тянуть с ремонтом было нельзя: от стен отваливалась штукатурка, от фундамента - куски цоколя. Впрочем, специалисты, осмотрев дом, серьезных строительных дефектов не нашли: наоборот, отметили хороший бутовый фундамент, сухие подвалы, так что заниматься ремонтом стоило.

Татьяна Попова:

- Важно, что в то время была возможность получить поддержку KredEx не только на собственно реновацию дома, но и на составление проекта реновации в размере 80 процентов. А ведь проект - это существенная часть работы, с него все начинается, его необходимо согласовать с Департаментом архитектуры.

Окончательное решение собственники приняли, познакомившись с подробными расчетами управляющей дома: получалось, что экономия тепла, которая будет достигнута за счет повышения энергоэффективности дома, покроет расходы по выплате кредита.

Проект был отправлен в фонд и получил поддержку: дом сразу получил более 33 тысяч евро. Общая же стоимость работ, включавшая в себя утепление фасада и чердака здания со всеми сопутствующими расходами, установку двухтрубной системы отопления, вентиляционной системы с рекуперацией, и т.д. составила свыше 95 тысяч евро. Поэтому КТ пришлось взять банковский кредит в сумме свыше 62 тысяч евро сроком на 10 лет. «На первый взгляд кажется, что для небольшого дома это огромный кредит. Но провести такую масштабную реновацию и добиться такого эффекта, производя ремонт частями, было бы невозможно», - считает управляющая.

Она отмечает, что даже установка двухтрубной системы отопления, которая подразумевает одинаковые радиаторы во всех квартирах - недешевая работа, поэтому квартирособственникам нелегко решиться на такие расходы. Но, например, в Таллинне, где многие КТ переходят на двухтрубную систему отопления, экономия тепла в результате получается существенная. В каждой квартире дома имеются индивидуальные счетчики и регуляторы тепла.

Установлена современная система вентиляции с рекуперацией, когда выходящий из квартир теплый воздух нагревает воздух, который поступает в дом извне, и это тоже дает существенную экономию тепла.

Татьяна Попова:

- KredEx дал 35 процентов поддержки нашему проекту именно потому, что в него входил полный пакет мероприятий по энергосбережению, начиная от утепления дома и заканчивая вентиляционной системой с рекуперацией.

В 2014 году все работы были закончены, и уже несколько отопительных сезонов экономия тепла такова, что коммунальные платежи не выросли, несмотря на то, что в квартплату включены платежи по кредиту.

Почему помощью KredEx мало пользуются?

Получается, что квартирособственники Сепа,8 оказались в двойном выигрыше. Так почему же нарвитяне так мало пользуются этой помощью? «Проблема в том, что не каждый председатель КТ может эту информацию донести до квартирособственников в полном объеме. Большинство наших председателей, как правило, занимаются делами КТ по совместительству с основной работой, и окунаться во всю эту непростую кухню - расчеты, проектирование, строительные работы и так далее - не каждый председатель в силах», - считает Татьяна.

Она пояснила, что, учтя все проблемы, которые возникали у КТ на стадии подготовки документации, KredEx ввел новое требование: дом, который собирается участвовать в программе реновации, должен заключить договор с консультантом, который будет курировать весь проект. Перед запуском очередного тура программы реновации жилого фонда были проведены специальные курсы для желающих получить свидетельства консультантов. В Ида-Вирумаа таких консультантов сейчас пятеро, двое живут в Нарве. «На мой взгляд, это тоже не выход из ситуации, поскольку услуги консультанта небесплатны - от 350 евро в месяц и выше, это достаточно высокая финансовая нагрузка, особенно для небольших домов», - полагает Попова.

Как известно, в Таллинне еще в 2012 году некоторые КТ стали использовать для подогрева воды солнечные панели на крышах домов, с этого года установку солнечных панелей, повышающих энергоэффективность дома, поддерживает также государство. Насколько вероятно, что солнечные панели появятся и в Нарве? «Да, в Таллинне их применяют достаточно активно, но знаю я и дома, где процесс установки солнечных батарей затягивается года на три. Это тоже вопрос, в котором очень важны компетентность и опыт», - рассуждает Татьяна.

С 2020 года - еще 100 миллионов на реновацию

В рамках рассчитанной на 2015-2020 годы программы, которой активно пользуются, к примеру, таллиннские КТ, Ида-Вирумаа является исключением - здесь отремонтировали с помощью госсубсидий всего 2 из 407-ми домов, получивших к настоящему времени поддержку, сообщила в октябре этого года глава подразделения жилого фонда и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, выступая на форуме, организованном Союзом квартирных товариществ Эстонии.

Государство в течение пяти лет выделяет на поддержку реновации жилого фонда 102 млн евро, из которых по заявке квартирного товарищества может финансироваться до 40 процентов расходов на ремонт. Государство решило продолжить эту программу и после 2020 года. «Свободных от обязательств средств на следующие четыре года в стратегии госбюджета заложено 100 млн евро», - сообщила представитель KredEx.

Пособие на реновацию многоквартирных домов Целью пособия является достижение энергоэффективности и улучшение внутреннего климата существующих многоквартирных домов и создание условий для использования возобновляемой энергии. Пособие позволит снизить энергозатраты домохозяйств, а также продлить срок службы зданий и улучшить общую жизненную среду. Пособие на проведение работ по реконструкции будет выдаваться исходя из трех вариантов доли: 15%, 25% и 40% от стоимости работ, доля зависит от целевого энергосбережения и перечня работ. В качестве исключения - ставка пособия для многоквартирных домов, находящихся в Ида-Вирумаа, исходя из объема и состояния жилых домов этого региона, на 10% выше.

Ирина Токарева

Фото: Николай Андреев

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ОПРОС. Почему нарвитяне не используют поддержку KredEx для реновации своих домов?