+Галерея. Работаем и читаем на все 100!

Дата публикации: Вчера, 10:19 Просмотрено: 242

Наш ежегодный праздник - День читателя — был посвящен в этом году долголетию. С чего бы вдруг? А дело в том, что мы отмечали сразу два 100-летия.

На Дне читателя царила атмосфера праздника.

Первое — это, конечно же, юбилей республики. Мы говорили об этой особенности 2018 года в двух наших изданиях - «Нарвской Газете» и «Виру Проспекте» с удовольствием, конкретно и с солидной регулярностью: это была наша страница «Празднуем вместе!».

А второй весомый повод — очень интересный рубеж для наших газет: «Виру Проспект» вступил в год своего 20-летия, «Нарвская Газета» вступит в год своего 80-летия в следующем году, то есть суммарно получается 100 лет. Этим, право же, можно гордиться. А еще — с полным правом сказать: «Работаем на все 100!».

Делаем газету вместе!

Но это количественно. А качественно? Вот об этом мы и говорили на Дне читателя.

Во-первых, озвучили результаты анкеты для читателей «Виру Проспекта». Выяснилось, что больше всего газета получила в них «пятерок», есть и «четверки».

Нашу газету читатели признают достаточно злободневной, тематически разнообразной и шагающей в ногу со временем. Так, постоянная читательница Нина Мягима отметила, что хотела посоветовать редакции больше писать о жизни жителей соседних с нами стран, и тут у нас появляется страница «Соседи».

Предложения, конечно же, у читателей есть, и это нам на пользу. Например, победительница конкурса анкет Ирина Федорова хотела бы больше узнавать из газеты о мызах Эстонии, связанных с именами исторических личностей.

А еще выяснилось, что «потребители нашей информации» очень внимательные люди: вполне успешно ответили на вопросы нашей викторины об истории газеты и жизни редакции. Наибольшее же количество баллов набрала Ольга Ефремова. Кстати, она была признана победительницей и в категории «Желаю вам!». Самый старый номер газеты принесла нам, и тем обеспечила себе победу, Галина Краснова — это был «Текстильщик Кренгольма» за 1992-й год, один из прародителей «Виру Проспекта».

Постоянная читательница «ВП» Галина Краснова выиграла суперприз нашей традиционной лотереи.

«С вами - надежно»

Свои оценки выставили газетам и представители горуправления: на встречу с читателями пришли вице-мэр Алексей Евграфов и заместитель заведующей отдела культуры Дмитрий Вергун. Смысл оценок таков, что если с названными руководителями беседуют журналисты наших изданий, они не боятся, что их слова будут искажены. А еще профессионализм и ответственность наших сотрудников хорошо проявляется, когда редакция осуществляет с городом какой-то совместный проект.

Надо сказать, от таких лестных слов окончательно мы не растаяли, а попросили гостей ответить на несколько насущных для нарвитян вопросов. Надеемся, встречаемся в таком формате не в последний раз.

Вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов и заместитель заведующего отделом культуры Нарвской горуправы Дмитрий Вергун общались с нашими читателями.

Дышать глубоко, петь от души

А затем тема долголетия перекочевала со сцены в зал: мы говорили о том, что нужно человеку для жизни долгой и качественной. Андрагог (спе- циалист по работе со взрослыми) Ирина Балабанова провела со зрителями викторину, тренер по йоге Эдуард Садала вооружил несколькими приемами, укрепляющими здоровье. Участники концертной программы выдвинули свою версию качественной и долгой жизни: надо развивать чувства. Перед участниками встречи выступили ансамбль «Купалинка», хор «Сударушки», вокальные студии Singers Club и Music.

Нами давно замечено, что читатели «Виру Проспекта» особо почитают публикации на исторические темы. Вот и музыкально-поэтическую композицию «Нарвская дева», перевод которой в честь юбилея республики осуществил руководитель клуба песни «Эхо» (и ведущий праздника) Михаил Румянцев, зал принял с большим вниманием. А рекламный отдел редакции, как всегда, поднимал подписчикам настроение без лишних слов — розыгрышем подарков. И их у нас с вами, дорогие друзья, будет еще немало, в том числе и творческих.

Итак, работаем на все 100, читаем на все 100! Ждем стопроцентного года!

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Ирина Токарева