8 декабря в 14.00 состоится наша с вами традиционная встреча — ДЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ

От редакции8 декабря в 14.00 состоится наша с вами традиционная встреча — ДЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ
Дата публикации: Сегодня, 16:34 Просмотрено: 78
В этот раз праздник пройдет в ДК "Ругодив», обновленном и похорошевшем.
Фото: prospekt.ee
Для многих из вас, мы уверены, это будет приятный и полезный день. И у вас есть возможность отличиться: участвуйте в посвященном нашему 20-летию конкурсе «Я И МОЯ ГАЗЕТА».
Награждение состоится на празднике! Конкурс пройдет в 3-х категориях:
1. «Желаю вам!..» - победит автор лучшего пожелания «Виру Проспекту».
2. «ВП- викторина»: приз будет разыгран среди всех правильно ответивших. Вопрос недели: «С какого года газета носит название «Виру Проспект»?»
3. «Ценный экземпляр» - победит тот, кто принесет нам самый старый номер газеты. Пожелания и ответы (в письменном виде) следует принести по адресу ул. Пушкина 20-12 (2-й этаж) или прислать на электронный адрес редакции: svetlana@prospekt.ее
Газеты также ждем в редакции.